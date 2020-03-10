Если компанию ликвидируют накануне выхода на пенсию: что предпринять

В начале каждого календарного года многие компании закрываются, оставляя людей, которым до пенсии остается несколько месяцев или пару лет без уверенности в завтрашнем дне. Все же у таких уволенных (связи с прекращением юридическим лицом своей деятельности) работников, которым до законной пенсии осталось 2 года и меньше появляется право выйти на нее раньше срока. Как оформить пенсию досрочно в подобных ситуациях, расскажем в статье.
На каком основании
Правом на досрочную пенсию обладают официально оформленные сотрудники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были уволены по следующим основаниям:
- Сокращение штата;
- Ликвидация организации;
- Прекращение деятельности ИП.
При этом до пенсии им должно оставаться на момент увольнения 2 года и меньше.
Помимо этих двух нюансов важно, чтобы страховой стаж таких работников составлял 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также отсутствовала возможность выхода на иную официальную работу (т.е. можно рассчитывать либо на пенсию досрочно, либо на зарплату). Соответственно претендент на досрочную пенсию должен не только встать на учет в Центре Занятости Населения в качестве безработного, но и не иметь возможности выйти на новую работу по специальности. А его возраст должен составлять не менее 58 лет для мужского пола и не менее 53 лет для женщин.
При этом некоторые послабления возможны для тех, кто трудился в тяжелых условиях труда (например, т.н. горячие цеха) или в районах Крайнего Севера.
Встаем на учет в ЦЗН
Поскольку выход на досрочную пенсию происходит не через ПФ РФ напрямую, а через службу занятости населения, то первоначально нужно встать на учёт именно в этой организации.
Почему все так сложно? Просто государство не будет выплачивать пенсии тому, кто может (и в принципе должен) еще поработать. Соответственно, показывая свое желание и готовность трудиться, необходимо встать на учет и регулярно приносить трудовую книжку без записи о приеме на новую работу. После постановки на учет и признания безработным (если нет подходящей работы и двух отказов заявителя от предложенных вариантов), вам не только будут выплачивать пособие по безработице, но и появится шанс оформить досрочную пенсию.
Пенсия или пособие по безработице
Однако если вас поставили на учет в ЦЗН и оформили пособие, то рассчитывать на досрочную пенсию стоит не всегда. Поскольку, в действующем законодательстве РФ отсутствует указание на необходимость отправления сокращенного человека предпенсионного возраста (сразу же после постановки в ЦЗН) на заслуженный отдых, то в зависимости от того, сколько денег выделено из федерального бюджета на поддержку таких лиц, заявителю могут предложить один из двух вариантов:
- Выйти на пенсию;
- Продолжать получать пособие по безработице (с начислением пенсионных баллов).
И именно в ЦЗН обязаны предложить такому безработному выйти на пенсию досрочно, и соответственно с таким предложением необходимо обратиться в ПФ РФ.
Какие документы необходимы
Для оформления пенсии по старости до достижения установленного возраста претенденту необходимо подготовить пакет следующих документов:
- Паспорт гражданина РФ;
- Оригинал трудовой книжки;
- Оригинал страхового свидетельства;
- Военный билет;
- Диплом (иной документ, подтверждающий получение специальности);
- Справки, подтверждающие факт работы по совместительству (если соответствующая запись отсутствует в трудовой книжке);
- Справка о составе семьи и документ о лицах, находящихся на иждивении;
- Документы, подтверждающие смену фамилии (если это происходило);
- Рекомендации ЦЗН о назначении досрочной пенсии претенденту по причине пребывания его в статусе безработного.
С данными документами необходимо обратиться в ваше отделение Пенсионного Фонда.
Когда могут отказать
В назначении досрочной пенсии может быть отказано в следующих случаях:
- Если претенденту было дважды предложено вакантное рабочее место в ЦЗН, и он от него отказался;
- Если основанием для увольнения послужило не сокращение штатов связи с ликвидацией предприятия, а иная причина;
- Если пособие по безработице временно не выплачивается (в последнем варианте документы на оформление дозорной пенсии раньше срока можно подать через месяц).
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