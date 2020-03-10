Если компанию ликвидируют накануне выхода на пенсию: что предпринять

В начале каждого календарного года многие компании закрываются, оставляя людей, которым до пенсии остается несколько месяцев или пару лет без уверенности в завтрашнем дне. Все же у таких уволенных (связи с прекращением юридическим лицом своей деятельности) работников, которым до законной пенсии осталось 2 года и меньше появляется право выйти на нее раньше срока. Как оформить пенсию досрочно в подобных ситуациях, расскажем в статье.

На каком основании

Правом на досрочную пенсию обладают официально оформленные сотрудники юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые были уволены по следующим основаниям:

Сокращение штата;

Ликвидация организации;

Прекращение деятельности ИП.

При этом до пенсии им должно оставаться на момент увольнения 2 года и меньше.

Помимо этих двух нюансов важно, чтобы страховой стаж таких работников составлял 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, а также отсутствовала возможность выхода на иную официальную работу (т.е. можно рассчитывать либо на пенсию досрочно, либо на зарплату). Соответственно претендент на досрочную пенсию должен не только встать на учет в Центре Занятости Населения в качестве безработного, но и не иметь возможности выйти на новую работу по специальности. А его возраст должен составлять не менее 58 лет для мужского пола и не менее 53 лет для женщин.

При этом некоторые послабления возможны для тех, кто трудился в тяжелых условиях труда (например, т.н. горячие цеха) или в районах Крайнего Севера.

Встаем на учет в ЦЗН

Поскольку выход на досрочную пенсию происходит не через ПФ РФ напрямую, а через службу занятости населения, то первоначально нужно встать на учёт именно в этой организации.

Почему все так сложно? Просто государство не будет выплачивать пенсии тому, кто может (и в принципе должен) еще поработать. Соответственно, показывая свое желание и готовность трудиться, необходимо встать на учет и регулярно приносить трудовую книжку без записи о приеме на новую работу. После постановки на учет и признания безработным (если нет подходящей работы и двух отказов заявителя от предложенных вариантов), вам не только будут выплачивать пособие по безработице, но и появится шанс оформить досрочную пенсию.

Пенсия или пособие по безработице

Однако если вас поставили на учет в ЦЗН и оформили пособие, то рассчитывать на досрочную пенсию стоит не всегда. Поскольку, в действующем законодательстве РФ отсутствует указание на необходимость отправления сокращенного человека предпенсионного возраста (сразу же после постановки в ЦЗН) на заслуженный отдых, то в зависимости от того, сколько денег выделено из федерального бюджета на поддержку таких лиц, заявителю могут предложить один из двух вариантов:

Выйти на пенсию;

Продолжать получать пособие по безработице (с начислением пенсионных баллов).

И именно в ЦЗН обязаны предложить такому безработному выйти на пенсию досрочно, и соответственно с таким предложением необходимо обратиться в ПФ РФ.

Какие документы необходимы

Для оформления пенсии по старости до достижения установленного возраста претенденту необходимо подготовить пакет следующих документов:

Паспорт гражданина РФ;

Оригинал трудовой книжки;

Оригинал страхового свидетельства;

Военный билет;

Диплом (иной документ, подтверждающий получение специальности);

Справки, подтверждающие факт работы по совместительству (если соответствующая запись отсутствует в трудовой книжке);

Справка о составе семьи и документ о лицах, находящихся на иждивении;

Документы, подтверждающие смену фамилии (если это происходило);

Рекомендации ЦЗН о назначении досрочной пенсии претенденту по причине пребывания его в статусе безработного.

С данными документами необходимо обратиться в ваше отделение Пенсионного Фонда.

Когда могут отказать

В назначении досрочной пенсии может быть отказано в следующих случаях:

Если претенденту было дважды предложено вакантное рабочее место в ЦЗН, и он от него отказался;

Если основанием для увольнения послужило не сокращение штатов связи с ликвидацией предприятия, а иная причина;

Если пособие по безработице временно не выплачивается (в последнем варианте документы на оформление дозорной пенсии раньше срока можно подать через месяц).

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