Критерии выбора дозиметра радиации

Дозиметр – это прибор, с помощью которого измеряют эквивалентную дозу ионизирующего облучения, полученную за определенный период времени (сутки, смена, часы пребывания на загрязненной территории). Как выбрать дозиметр радиации?
Что такое радиация и чем ее измеряют
Существует несколько видов ионизирующего облучения, в их числе радиоактивное. Оно обладает высокой проникающей способностью. Когда проходит сквозь человеческое тело, вызывает изменение деятельности организма даже на уровне клеток, что приводит к тяжелым последствиям.
Этот тип излучений измеряют при помощи дозиметра радиации. Получаемая при этом величина – эквивалентная доза – характеризует биологический эффект, производимый радиацией на ткани организма. Она позволяет определить степень воздействия излучения и существующий уровень опасности.
Чем дозиметр отличается от радиометра
Дозиметром часто ошибочно называют радиометр. Однако у этого прибора иное предназначение. С его помощью определяют активность радионуклида на поверхности предметов или внутри образца (вода, пищевой продукт, стройматериал, ядохимикат). Есть комбинированные приборы типа дозиметр-радиометр.
Типы приборов по назначению
Дозиметры по назначению бывают:
- индикаторы – определяют выраженные радиационные аномалии, низкоточные приборы;
- сигнализаторы – те же индикаторы, но различают резкие колебания фона, настроены на порог излучения, сигнализируют о его прохождении;
- измерители – дают точные данные об уровне радиационного загрязнения;
- поисковики – в отличие от сигнализаторов за считанные секунды реагируют на изменение фона, в быту применяют редко.
Современные модели небольшие, по дизайну напоминают мобильный телефон. Для их использования не нужна специальная подготовка. На отечественном рынке наиболее востребованы приборы СОЭКС. Модель М1 этой марки входит в число самых популярных за рубежом.
На что обратить внимание при выборе дозиметра
Остановимся подробнее на критериях, формирующих достоверность результатов.
Пороговый или беспороговый детектор Опасный для человека уровень радиации называется порогом дозы. Приборы, издающие звуковой сигнал при его достижении, называются пороговыми, предназначены они для автоматического контроля. Если нужны точные данные, предпочтение следует отдать беспороговым измерителям с конкретной цифровой индикацией. Хотя такие устройства стоят дороже.
Тип и количество датчиков Датчик – основной элемент прибора. От его технических характеристик зависит, какое излучение тот будет фиксировать, с какой скоростью, насколько точно он будет это делать. Существуют такие типы датчиков:
- Сцинтилляционные кристаллы – самые высокочувствительные, регистрируют альфа-, бета-, гамма-частички.
- Газоразрядный или счетчик Гейгера-Мюллера – наиболее простая модификация, но высокоточная, регистрирует гамма-фотоны плюс жесткое бета-излучение.
- Трубчатые катодно-анодные датчики регистрируют только гамма-излучение.
В конструкцию некоторых дозиметров заложено два датчика радиации, что значительно увеличивает скорость, точность, достоверность измерений.
Диапазон измерений Низкий верхний предел измерений (1000 мкР/ч) при мощной дозе обнуляется и показывает недостоверные значения. Поэтому предпочтительно, если параметр будет 10000 мкР/ч (100 мкЗв/ч), а лучше 100000 мР/ч (1мЗв/ч).
Дополнительные возможности: функция поиска в измерителе, подключение к ПК. Некоторые модели снабжены датчиками показателей экобезопасности, например, нитратомером или индикатором электромагнитного поля.
Будем рады, если наша статья помогла вам определиться с выбором. Пусть радиационный фон никогда не превышает норму!
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