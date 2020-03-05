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Как избавиться от эффекта унылых губ после 50 лет: причины и методики
-50-
Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
Прожитые жизни
2016-04-06-02-50-15
Умер человек. — Здравствуй, Господи. — Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?
Последние слова
2016-05-01-02-54-25
Одна пожилая женщина рассказывала:
Рабочие руки
2016-05-01-02-15-03
Нищий пришёл к богатому скряге. Богач спросил его: — Сколько у тебя дома человек?
Рубашка счастливого человека
2016-04-06-03-34-18
Жил когда-то один очень могущественный царь. Было у него всё, о чём только может мечтать человек: красивый дворец, богатство, власть и даже здоровье. У него была жена и дети, много слуг. Все его малейшие желания мгновенно исполнялись, но это не приносило ему радости. Грозный и мрачный сидел он на...

Самые опасные рыбы в мире 1 часть
Youtube   
05 Марта 2020 г.
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