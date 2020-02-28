Самые красивые птицы планеты Земля

Госдума снова отказалась индексировать пенсию работающим пенсионерам. Как отнеслись к этому простые россияне, и так понятно. А вот что думают о «заботливых» депутатах разные знаменитости, у которых в последнее время вошло в моду то ли хвастаться, то ли жаловаться на размер своих пенсий?