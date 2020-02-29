Птицы Африки

Русские - откуда они появились, кто были их предки и что общего у русских с другими славянскими народами, например, с украинцами? Долгое время ученые решали эту задачу, и вот есть конкретные результаты генетических исследований. (В теме происхождения русских - как и любого народа! - очень много политических и исторических мифов, красивой и героической романтики... Поэтому далеко не всякому могут понравится выводы ученых! Но истинная наука пытается установить истину, а не потакать чьим-то эмоциям. - Прим. МГ)