Приколы с кошками#4

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Супруга заболевшего Игоря Николаева попросила «оставить его в покое»
Молодая жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова прокомментировала данные СМИ о том, что её муж оказался в больнице с подозрением на коронавирус.
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Льва Лещенко перевели из реанимации в обычную палату
Народный артист России Лев Лещенко пошёл на поправку, он уже переведён из реанимации обратно в палату. Об этом рассказал друг певца пародист Владимир Винокур.
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Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта
Россия полностью закрывает свои границы с 30 марта. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.
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Сериал «Патриот»: киноистория без особого патриотизма
С момента выхода первого сезона сериала «Физрук» прошло 6 лет, с тех пор не смотрела ни одного сериала на телеканале ТНТ. И вот сегодня, включив новый сериал – «Патриот», испытала мощнейшее дежавю (или, как сказал бы один из героев сериала, «дежавюр»).
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Мода пандемии: маска от Gucci, защитный костюм от Prada
Высокая мода мобилизует силы, чтобы помочь Италии выйти из коронавирусной «ловушки». Всемирно известные бренды Prada, Gucci, Salvatore Ferragamo, Fendi, Valentino, Celine и Ermanno Scervino решили начать шить маски и защитную одежду.
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Пластиковые окна: фурнитура, важный элемент – ручки и уход за ними
Пластиковые окна прочно вошли в нашу жизнь, представить без них дом или квартиру современного человека теперь очень сложно. Сплошь и рядом фирмы занимаются установкой таких окон, и после произведенных работ, конечно же, существенно, в лучшую сторону меняется качество жизни людей.
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Почему все больше людей выбирают корейскую и японскую косметику?
В последнее время косметика корейского и японского производства набирает стремительную популярность во всем мире. Кого-то эти косметические средства привлекают красивой, необычной упаковкой, кого-то натуральными ингредиентами и традиционными рецептами, а кого-то, напротив, самыми современными технологиями, ведь все эти характеристики можно отнести к азиатской косметике.
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В России новый коронавирус подхватили еще 200 с лишним человек
В России значительно выросло официальное число зараженных новым коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб, куда из регионов стекаются данные об инфекции.
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Принц Гарри и Меган Маркл выберут себе новую фамилию
Принц Гарри и Меган Маркл в своём желании отделиться от королевской семьи настроены очень серьёзно, так что им придётся пойти на некоторые жертвы ради освобождения от гнетущих титулов. Если верить сообщению издания The Mirror, знаменитым супругам из Букингемского дворца придётся отказаться и от «королевской» фамилии.
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Обсерватории майя: для наблюдений за звездами и не только
Исследователи из Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) установили, что знаменитые монументальные обсерватории цивилизации майя использовались не только для астрономических наблюдений, но и в качестве оракула и храмов. Кроме того, они были призваны подчеркнуть «божественность» власти правителей.
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Богачи строят бункеры, но в них пандемию коронавируса не переждать
Экономический кризис и коронавирус волнуют не только средний класс, которого у нас, если верить Владимиру Путину, 70%, но и миллионеров. Богачи с их счетами в банках и виллами на Лазурном побережье в конце концов рискуют потерять гораздо больше.
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В Крыму дни четырех религиозных праздников будут выходными
Глава Крыма Сергей Аксенов объявил дни четырех религиозных праздников выходными в 2020 году. Соответствующий указ размещен на сайте правительства республики.
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Работу курортов и общепита приостановили с 28 марта
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил приостановить работу санаториев, курортных объектов и организаций общественного питания с 28 марта. Об этом сообщается в перечне поручений, опубликованном на сайте кабмина.
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Сотни иностранных туристов застряли в Гималаях
Сотни иностранных путешественников застряли на знаменитых высокогорных походных трассах в Непале после того, как в стране началась недельная общенациональная блокада в попытке сдержать распространение коронавируса.
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В Севастополе дети войны впервые получат выплаты ко Дню Победы
В Севастополе единовременные денежные выплаты из регионального бюджета в честь 75-летия Победы получат ветераны Великой Отечественной войны, жители осажденного Севастополя, а также дети войны. Решения приняты на заседании городского правительства.
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Заболевший коронавирусом Борис Акунин подробно рассказал о лечении и призвал «не паниковать»
Известный писатель и общественный деятель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) написал 26 марта в Facebook, что заболел COVID-19.
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Драма в Белгороде: нетрезвый мужик зарезал тещу и едва не убил маленького сына
В Белгороде 35-летнему мужчине предъявлено обвинение в убийстве с особой жестокостью и покушении на убийство двух человек, в том числе ребенка.
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В Оренбурге умер мужчина, заразившийся коронавирусом
Власти Оренбурга сообщили о смерти мужчины, у которого был диагностирован COVID-19.
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«Зависаете» в Сети? Cтоит знать: работа «микроволновки» снижает сигнал wi-fi
"Для обеспечения максимальной скорости интернета во время работы из дома в течение самоизоляции, обусловленной вспышкой коронавируса, следует избегать использования микроволновой печи, утверждает британский регулятор Ofcom. Организация опубликовала семь советов, помогающих сохранять хорошую интернет-связь для удаленной работы (...)", - сообщает Daily Mail.
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Найден 400-летний артефакт могущественного клана Кэмпбеллов
В Шотландии археологи при проведении раскопок в старинном замке на западных островах обнаружили редкую и считавшуюся утраченной печать, которая подтверждает правоту преданий о великой вражде двух могущественных кланов — Кэмпбеллов и Макдональдов.