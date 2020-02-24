Пение птиц в роще

"(...) Фасад из красного кирпича на тихой улице недалеко от бульварного кольца Москвы. Здесь, в бывшем здании Евангелической больницы, располагается отдел исследований мозга, наследник вековой научной истории, в настоящее время объединяющий несколько лабораторий высокого уровня, занимающихся изучением мозга и его патологий. Это место также известно тем, что здесь размещены две уникальные коллекции: "Музей эволюции мозга", где представлены тысячи образцов животного и человеческого происхождения, и особенно "Пантеон мозга", в котором хранится головной мозг более двадцати великих деятелей СССР в сфере науки, культуры и политики, в том числе Ленина и Сталина. Изданию Le Figaro была предоставлена редкая возможность посетить это место, долгое время остававшееся недоступным и секретным.