Пение птиц в роще

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Богатство на сроке жизни сказывается мало. А вот образование — очень даже!
Могут ли влиять на продолжительность жизни раса, доходы и образование? Разобраться в этом попытались ученые из Йельского университета и Университета Алабамы в Бирмингеме.
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Погиб чудак, захотевший посмотреть на плоскую Землю из космоса
22 февраля в США при попытке осуществить полет на самодельной ракете во время съемок научно-популярной программы погиб американский астронавт-любитель Майкл Хьюз по прозвищу Безумный Макс, который придерживался мнения, что Земля плоская, сообщает Science Channel.
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Святая святых: мозг Ленина с точки зрения науки
"(...) Фасад из красного кирпича на тихой улице недалеко от бульварного кольца Москвы. Здесь, в бывшем здании Евангелической больницы, располагается отдел исследований мозга, наследник вековой научной истории, в настоящее время объединяющий несколько лабораторий высокого уровня, занимающихся изучением мозга и его патологий. Это место также известно тем, что здесь размещены две уникальные коллекции: "Музей эволюции мозга", где представлены тысячи образцов животного и человеческого происхождения, и особенно "Пантеон мозга", в котором хранится головной мозг более двадцати великих деятелей СССР в сфере науки, культуры и политики, в том числе Ленина и Сталина. Изданию Le Figaro была предоставлена редкая возможность посетить это место, долгое время остававшееся недоступным и секретным.
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Восемь граждан России с «коронавирусного лайнера» проведут карантинный срок в Казани
Восемь россиян, эвакуированных с туристического судна Diamond Princess, прибыли на карантин в Казань.
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Дочь Волочковой нарисовала и продала картину, чтобы помочь бездомным животным
Дочь Анастасии Волочковой продала первую картину. Часть денег девочка отдаст на благотворительность. Об этом она рассказала на странице в Инстаграме.
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Найден надежный способ диагностирования рака мочевого пузыря
Ученые выяснили, что рак мочевого пузыря можно диагностировать с помощью простого биомаркера в моче. Он может указывать на наличие заболевания за 10 лет до появления симптомов, сообщает UfaTime со ссылкой на материалы исследования из EbioMedicine.
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Синоптики говорят о вероятности холодного лета-2020
Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев спрогнозировал, каким будет лето после аномально теплой зимы.
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Журналисты узнали, сколько платят звезды за учебу своих детей
СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США, Англии, Бельгии и других стран.
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Россияне рассказали о своих страхах в случае ухода Путина из власти
В случае ухода российского президента Владимира Путина со своего поста страхи россиян в первую очередь связаны с обострением борьбы за власть между различными политическими силами и новым переделом собственности. Об этом говорится в докладе, подготовленном центром политической конъюнктуры во главе с Алексеем Чеснаковым.
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Под песками Сахары нашли десятки тысяч окаменелых костей
Международная команда исследователей обнаружила в пустыне Сахара без малого 18 тысяч окаменелых костей, которые принадлежали древним рептилиям, амфибиям, птицам, млекопитающим и рыбе.
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Камины – не только создают тепло в помещении, но и несут дому особую атмосферу
Камин не особо привычен для городских квартир, хотя сейчас можно купить электровариант такого удовольствия. А вот в загородных домах камины встречаются гораздо чаще. Этот элемент несет своим присутствием не только благородную красоту интерьеру, он также дает дому тепло и создает особую атмосферу. К слову, большой выбор каминов предлагается здесь: pechi-kaminy-kotly.ru. Также в этом интернет-магазине можно найти: банные печи, печи-камины, котлы и дымоходы.
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Школьный конфликт: пожилая учительница избита на глазах второклашек
В гимназии в Приморском районе Петербурга на глазах у детей избили педагога. C кулаками на учителя набросилась мать одной из учениц...
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В Петербурге закрывается булочная, работавшая в блокадные времена
В Санкт-Петербурге людей всколыхнуло событие: блокадную булочную на Каменноостровском, 29 закрыли. На ее месте появится сетевая пекарня Вольчека. Как сообщили корреспонденту в организации, которая займет помещение, дата открытия точки пока не известна, сейчас идет набор персонала.
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Писатель Денис Драгунский: очереди на художественные выставки — это очереди хороших людей!
Писатель Денис Драгунский — о том, почему в очередях на художественные выставки стоят самые хорошие люди нашей страны.
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Минобраз России обещает, что бюджетных мест в вузах станет больше. Хорошо бы!
В этом году число бюджетных учебных мест в вузах России вырастет на 33,7 тыс. Об этом РБК заявил новый министр науки и высшего образования Валерий Фальков, пояснив, что общее число бюджетных мест в вузах вырастет до 550 тыс.
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Футбольный тренер Юрий Сёмин: «Наше завоевание — полный стадион!»
Зима в российском футболе — «мёртвый сезон». Серьёзных событий на полях нет, и пустоту заполняют всевозможные слухи — чаще всего кадровые. Вот и опять в который уже раз пошли разговоры о дальнейшей судьбе тренера Юрия Сёмина. Который, впрочем, к этому давно привык и внимания, как он сам говорит, не обращает.
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Эксперты определили, когда секс приносит больше всего удовлетворения
32 года и 46 лет — именно в этом возрасте бывает самый лучший секс. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Университета Миннесоты и Государственного Нью-Йорского университета. Напомним, наш портал для старших поколений придерживается точки зрения: секс в зрелом и пожилом возрасте очень даже полезен, и когда как не в наши годы - открыто и честно говорить "об этом"? Давно уж не мальчики-девочки уже, нечего стесняться (но хвастать постельными подвигами напропалую тоже некрасиво)...
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«Не тот формат»: Алексей Глызин рассказал, что сгубило Осина и Кельми
Популярный советский и российский певец Алексей Глызин в одном из недавних интервью рассказал о себе и своих друзьях-коллегах Евгении Осине и Крисе Кельми.
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Поправки в Конституцию: пенсии обещают индексировать не реже раза в году
Рабочая группа по изменению Конституции внесёт поправку к Основному закону об индексации пенсий и соцпособий не реже одного раза в год, заявил сопредседатель группы, глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в ходе общения со студентами МГИМО.
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Ученые утверждают, что нашли доказательства религиозности неандертальцев
Об этом говорит новая находка на пещерном кладбище Шанидар в Ираке.