О чём говорят дети..

Живущий в Колпино школьник выстрелил из ружья в голову одного из своих гостей, которого пригласил по случаю Дня рождения. (Почему у родителей оружие хранится так беспечно?! Ведь если бы оно было, скажем, в сейфе под замком, то драмы бы удалось избежать... прим. МГ.)