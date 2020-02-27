Нелетающие птицы

С 1 мая 2020 года Ростелеком отменит абонентскую плату за пользование стационарными телефонами для ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда. (Дело, конечно, хорошее, но возникает вопрос: а почему нельзя было сделать это раньше, когда многие из ушедших ветеранов были еще живы? Это раз. И вопрос номер два: а как много ветеранов пользуются стационарными телефонами в принципе? Единицы... - прим. МГ.)