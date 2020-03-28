Крысолов котёнок ловит крысу

Священники Русской Православной Церкви будут отвечать на вопросы интернет-пользователей с помощью видеозвонков в социальной сети «Одноклассники», сообщили на официальном сайте Русской православной церкви. Это особенно актуально сейчас, в ситуации, когда многие верующие не могут посетить храм из-за режима самоизоляции или карантина. (Вот оно, торжество эры интернета, когда даже со священником можно поговорить, не выходя из дома. - прим. МГ.)