Г. Хазанов «Урок истории»

|
- Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
«Нам показали спектакль»
Юристы и политологи – об обнулении президентских сроков и о том, какими будут последствия для страны
-
Отказу от досрочки нашли объяснение
Предложение депутата Александра Карелина провести досрочные выборы в Государственную думу приняли бы, если бы его поддержали все фракции. Однако лидер КПРФ Геннадий Зюганов на встрече президента с главами фракций выступил против поправки Карелина, что привело к отказу от досрочных парламентских выборов. По словам близких к администрации президента источников издания, Кремль рассчитывал провести досрочные парламентские выборы в сентябре. Поправка Карелина была согласована с внутриполитическим блоком администрации президента, однако позиция Владимира Путина заключалась в том, что голосование по поправке должно быть консолидированным. Иными словами, для принятия поправки требовалась поддержка всех фракций.
-
Коровий навоз, самосуд, осквернение могил — это все история из Дагестана
В дагестанском селении Джемикент жители устроили самосуд над односельчанином. Поводом стало осквернение могилы матери. (Эмоции, конечно, часто превалируют над разумом, но все-таки самосуд - это не дело... прим. МГ.)
-
В Москве вслед за клещами проснулись гадюки
В московском регионе из-за аномально теплой погоды раньше срока открылся змеиный сезон — вслед за клещами вышли из спячки гадюки.
-
Мужчины в России спят крепче, чем женщины
Мужчины в России спят крепче, чем женщины. Согласно опросу ВЦИОМ, 59% мужчин легко засыпают, а среди женщин таких только 47%. Также 49% женщин признались, что долго не могут заснуть, а среди мужчин таких лишь 34%.
-
В Забайкалье члены ОПГ «Ключевские» за убийства и похищения отправились в тюрьму
Бывшие депутаты и их подельники из так называемой ОПГ «Ключевские» получили длительные тюремные сроки за серию тяжких преступлений с 1995 по 2005 годы.
-
И снова здравствуйте!
Владимир Путин сможет остаться президентом до 2036 года.
-
Больше сотни лет творчества: долгая история Владимира Зельдина
Владимир Зельдин за свою долгую жизнь успел не только стать одним из любимейших актёров для наших соотечественников, но и целых два раза оказаться в Книге рекордов Гиннесса! Такую честь он заслужил своим необычайным трудолюбием.
-
Дикие кошки Мадагаскара не так просты, как кажутся!
В лесах острова Мадагаскар существует особая популяция диких кошек, отличающихся крупными размерами. Ученые давно обсуждали вопрос, откуда взялись эти кошки. Обычно считалось, что это или одичавшие потомки домашних кошек, привезенных на Мадагаскар европейцами, или они происходят от диких кошек восточной части Африки, черноногой (Felis nigripes) и степной (Felis lybica), каким-то образом проникших на остров. Но новое исследование показало, что не верна ни одна из этих гипотез.
-
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
В Подмосковье введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о запрете всех массовых мероприятий, в которых число участников превышает 5 тысяч человек. Есть у нас и другие новости о распространении инфекции и о том, что происходит в связи с этим.
-
Пара слов о презервативах. Не все для здоровья безопасны, оказывается!
Эксперты Роскачества решили проверить, насколько безопасны и прочны латексные презервативы. Оказалось, что в некоторых образцах содержатся цинк и изопропанол в повышенном количестве. Эти вещества, в свою очередь, потенциально токсичны и могут приводить к раздражению.
-
В России отзывают тысячи автомобилей Lada
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) объявило об отзыве 12 тыс. 192 автомобилей марки Lada Vesta, Xray, Largus. Под отзыв подпадают машины, проданные с сентября 2019 года по настоящее время.
-
Глобальное потепление в России ускорилось
Скорость роста среднегодовой температуры на территории РФ за 10 лет более чем в 2,5 раза превышает тот же показатель за аналогичный период ранее, сообщает Росгидромет.
-
«Ничего не знаю о ее жизни»: почему Энтони Хопкинс много лет не общается с дочкой?
Энтони Хопкинса можно с лёгкостью назвать одной из главных звёзд Голливуда. Его роль Ганнибала Лектора стала, без преувеличения, легендарной в мировой истории кинематографа. Обычно семейные дела звёзд такого уровня также становится достоянием общественности… но не в этом случае.
-
Ох, Валя, кто же тебя просил поправку о сроках президентских вносить?
Депутат Госдумы, первая женщина-космонавт 83-летняя Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку об обнулении президентских сроков ее попросили «простые люди».
-
А у вас в подвале кошки живут? Или еноты, может?
Увеличение числа енотов наблюдается в Москве. (Мы, в свою очередь, можем сказать, что это касается не только Москвы, но и других городов. Енот стал очень популярным зверьком, только вот рад ли он сам этому? Вряд ли... прим. МГ.)
-
Путин станет одним из самых «долгоиграющих» правителей России. Россия, ты рада?
Удивительно, но во время своего «исторического» выступления в Госдуме Владимир Путин совсем не выглядел победителем. Это был пожилой и несколько растерянный человек, без всякого блеска зачитывающий текст по бумажке.
-
Голливудского продюсера отправили в тюрьму за сексуальное насилие... на целых 23 года!
Суд вынес приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Его приговорили к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие.
-
В Саратове освободили подростков, затевавших массовое убийство в школе
В Саратове один из подозреваемых в подготовке массового убийства школьник отпущен из СИЗО под домашний арест, второй выпущен на свободу с ограничениями. Такое решение принял Саратовский областной суд.
-
Самолет из Иркутска экстренно сел по пути в Москву. У пассажира с сердцем плохо стало
После экстренной посадки в аэропорту Кемерово самолета авиакомпании S7 продолжил путь из Иркутска в Москву.