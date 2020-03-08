Детство жжот

Недавно певица Лариса Долина стала гостьей программы «Вечерний Ургант». В ходе беседы она рассказала, что возвращается в мюзиклы, так как это её любимый жанр. И сейчас артистка репетирует одну из ролей в спектакле «Суинни Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит», премьера которого состоится 13 марта в Театре на Таганке.