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Как избавиться от эффекта унылых губ после 50 лет: причины и методики
-50-
Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
Прожитые жизни
2016-04-06-02-50-15
Умер человек. — Здравствуй, Господи. — Здравствуй. Скажи, доволен ли ты прожитой жизнью?
Последние слова
2016-05-01-02-54-25
Одна пожилая женщина рассказывала:
﻿Бабуля
2020-03-02-06-17-05
– Ещё водки. – Костя махнул бармену нетвёрдой рукой.
Рабочие руки
2016-05-01-02-15-03
Нищий пришёл к богатому скряге. Богач спросил его: — Сколько у тебя дома человек?

Детство жжот
Youtube   
08 Марта 2020 г.
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