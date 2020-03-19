Хазанов про доллар

Кто заменит Людмилу Артемьеву в «Сватах 7»? Такие поисковые запросы часто встречаются в сети Интернет. Поклонники жизненного комедийного сериала уже на протяжении долгого времени наблюдают за жизнью экранных героев. Его огромная популярность связана с тем, что в фильме показана жизнь обычных людей — их быт и проблемы, которые так близки каждому.