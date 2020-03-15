ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Как избавиться от эффекта унылых губ после 50 лет: причины и методики
-50-
Нередко испортить даже самое привлекательное лицо могут «унылые» или опущенные губки, которые после 50 лет придают лицу суровый и вечно недовольный вид, становясь для многих женщин настоящим наказанием. Справиться с подобной ситуацией и приподнять опущенные уголки губ могут не только косметологические...
﻿Бабуля
2020-03-02-06-17-05
– Ещё водки. – Костя махнул бармену нетвёрдой рукой.
Последние слова
2016-05-01-02-54-25
Одна пожилая женщина рассказывала:
Рабочие руки
2016-05-01-02-15-03
Нищий пришёл к богатому скряге. Богач спросил его: — Сколько у тебя дома человек?
Модная весна 2020: какую обувь выбрать
-2020-
Сегодня, женщинам за 50 лет, дизайнеры предлагают немало интересных и модных образов, составной частью которых неизменно выступает обувь. Что можно примерить это весной расскажем в статье. Несмотря на то, что основным трендом остается удобство и практичность (устойчивые каблуки, «тракторная» подошва и...

10 Поразительных умственных способностей животных
Youtube   
15 Марта 2020 г.
Изменить размер шрифта

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 