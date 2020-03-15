10 Поразительных умственных способностей животных

На фоне падения российской национальной валюты изменение ценников в магазинах не вызывает сомнений. Но оставляет вопросы. Два года назад рубль уже опускался до 70 за доллар, торговля уже поднимала цены из-за возросших издержек. К прежнему уровню они так и не вернулись. Так почему же мы вновь заговорили о подорожании? Об этом размышляют поговорил с эксперты.