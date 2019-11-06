«Ситилинк»: что способствует росту интереса покупателей к сборке ПК?

Электронный дискаунтер «Ситилинк» отмечает восстановление спроса на индивидуальную сборку системных блоков после длительного периода спада в этом сегменте рынка. По итогам 9 месяцев 2019 года интерес розничных покупателей к покупке собранных ПК вырос на 36% в денежном выражении. По прогнозам специалистов компании, к концу года этот показатель достигнет значения порядка 40%.

В I квартале 2019 продажи компании по направлению сборки персональных компьютеров увеличились на 36% в рублях и на 16% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Во II квартале – на 17% и 15%, в III квартале – на 26% и 34%, соответственно. Наиболее заметный рост в этом году наблюдался в третьем отчетном периоде по отношению ко второму – показатель реализации за три месяца увеличился на 30% в денежном выражении. По прогнозам компании, положительная динамика сохранится и в последнем квартале года – спрос вырастет на 31% в рублях и на 34% в натуральном эквиваленте по отношению к аналогичному периоду 2018.

Ключевым фактором для смены тренда в позитивную сторону стали глобальные изменения на рынке базовых компонентов для ПК: снижение цен на комплектующие и перераспределение доли крупных игроков в этом сегменте.

Снижение цен на видеокарты

В 2018 году негативное влияние на продажи собранных ПК оказало сокращение спроса на майнинг, что привело к увеличению и перенасыщению предложений б/у видеокарт на рынке, и, как следствие, снижению интереса покупателей к новым товарам. Дополнительным фактором, отрицательно повлиявшим на показатели реализации в конце прошлого года, стало ожидание потребителей релизов продуктов следующего поколения.

Первые признаки восстановления покупательского спроса наметились в начале 2019 года, с появлением более производительных и доступных по цене моделей по сравнению с товарами предыдущего поколения. Например, стоимость Nvidia GeForce GTX 1070 Ti в момент появления на рынке составила 38 000 рублей, а видеокарты GeForce RTX 2060, с более широкими возможностями, новинки этого года, – 25 000 рублей.

Перераспределение рынка процессоров

Качественно изменилось предложение в сегменте процессоров – произошло перераспределение долей рынка между двумя ключевыми игроками. Так, по итогам 2018 года мировые продажи компании Intel сократились. В результате возникли сложности с поставками процессоров – данное явление, по оценке аналитиков, останется актуальным до конца 2019 года. Этот фактор положительно повлиял на динамику развития AMD, которая сумела нарастить объемы реализации, предлагая пользователям новые продукты в разных ценовых сегментах, в том числе бюджетные устройства. Основным драйвером роста продаж компании стали модели процессоров с архитектурой Zen, наиболее популярные среди российских пользователей. Все это привело к тому, что если в начале прошлого года доля Intel составляла 85% против 15% AMD, то уже в 2019 это соотношение выглядит как 50/50. В результате данного перераспределения рынок получил новые предложения, восполняющие нехватку высокотехнологичных процессоров, по более доступным ценам.

Доминирование SSD

Рынок SSD продолжает стремительный рост. Так, на фоне продолжительного падения цен товаров в категории SSD-накопители окончательно потеснили HDD до соотношения 70% к 30%. Стоимость минимального объема жесткого диска для персонального использования в домашних условиях в 120 Гб приблизилась к отметке в 1 300 рублей – цена 1 гигабайта составляет менее 11 рублей. Данная тенденция обусловлена как сокращением заказов на устройства со стороны производителей мобильных телефонов, так и перепроизводством чипов флеш-памяти.

SSD-накопители стали самым оптимальным вложением как при новой сборке, так и при обновлении «железа» компьютера – устройства значительно увеличивают производительность всей системы при минимальных затратах. Данная динамика сохранится в ближайшее время, так как объем потребления информации продолжает расти от года к году.

«Эти три фактора сыграли важную роль в восстановление спроса на индивидуальную сборку ПК. В начале года мы зафиксировали признаки «оживления», и динамика на протяжении трех кварталов 2019 г. только подтвердила позитивные тенденции в сегменте. По нашим прогнозам, рост показателя продаж сохраниться и дальше, даже с учетом продолжающихся сложностей на рынке процессоров, – комментирует Алексей Русаков, руководитель направления комплектующих и сборки ПК, «Ситилинк». – Серьезная конкуренция между мировыми производителями такими, как Intel и AMD, релизы линеек видеокарт, снижение стоимости производства SSD и как результат удешевление стоимости 1 гигабайта оперативной памяти – все это способствует повышению интереса со стороны пользователей к собранным ПК. Глобальные изменения на рынке комплектующих открывают для покупателей новые возможности приобретать продукты с расширенным функционалом и по лучшей цене».

Справка

«Ситилинк» – это одноименная торговая интернет-площадка citilink.ru, более 120 магазинов-складов (в том числе и площадью более 5 тысяч квадратных метров), порядка 500 пунктов выдачи товаров «Ситилинк-мини», которые представлены более чем в 360 городах России. Все магазины «Ситилинк» оборудованы терминалами для самостоятельного оформления заказов, кассами оплаты и окнами выдачи товаров. Сall-центр компании работает 7 дней в неделю и оказывает круглосуточную поддержку покупателям. Количество визитов на www.citilink.ru в сутки – 850 000 человек.

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