Женщины и ракеты Сергея Королева

Он мог разбиться на самолете, но не разбился. Его могли расстрелять как «врага народа», но не расстреляли. Мог погибнуть в лагере, но не погиб. Должен был утонуть в Тихом океане, но опоздал на корабль, который через пять дней потерпел катастрофу. Этот человек выжил, чтобы, пройдя через тернии, первым вывести человечество к звездам. Его имя — Сергей Павлович Королёв. Наверное, не было до него на Земле другого такого человека, который бы так любил небо. И женщин.

Любовь и космос

Даже первый поцелуй с девушкой его мечты случился у него на крыше. Он жил тогда в Одессе. У Ксении Винцентини, или у Ляли, как все ее звали, всегда было много поклонников. Сережка Королев — лишь один из них. Но он старался сделать все, чтобы она стала только его девушкой: и вверх ногами вокруг нее ходил, и под баржей в море проплывал, и даже на краю крыши двухэтажного одесского морга сделал ради нее стойку на руках. Видимо, все это произвело на Лялю необходимое впечатление. И тут, прямо на крыше, она наконец-то позволила ему впервые себя поцеловать.

Уезжая учиться на авиационном отделении Киевского политехнического института, Сережка сделал ей предложение. Она ответила, что, хотя и любит его, выходить замуж не собирается до тех пор, пока не выучится, чтобы зарабатывать самостоятельно.

Получилось так, что он учился в Киеве, потом в МВТУ в Москве, а она в Харькове, на врача. После института Ксению распределяют работать в Донбасс. Бывая там, Королев вновь пытается добиться Лялиного согласия на брак. Она вновь отказывается, ссылаясь на новую причину: какой смысл выходить замуж, если все равно придется два-три года жить врозь, пока отработаешь по распределению. И Королев решает добиться от начальства, чтобы Ксению отпустили досрочно. В конце концов в августе 1931-го она становится его женой, а вскоре он все-таки увозит ее в Москву...

Но вот загадка: как только Королев добивается того, о чем мечтал все эти 7 лет, он быстро теряет интерес к жене и начинает увлекаться другими женщинами. Рассказывали такую историю: «Однажды Ляля чистила пиджак Сергея. И вдруг... из кармана выпали два билета в Большой театр. Королев о них ничего не говорил. Значит, решила Ляля, пойдет с какой-то дамой. А у Ляли был поклонник из высокопоставленных военных. И уговорить его сводить ее в Большой не стоило труда. Столкнулись обе пары в антракте. С Сергеем была красивая брюнетка. Увидев жену, Королев рванул от своей красавицы, словно кот со стола, и сразу стал оправдываться, дескать: «Случайно предложили билеты... Неудобно было отказать... Где мы встретимся после спектакля?» — «А зачем нам встречаться? — спросила Ксения. — Меня проводят». И посмотрела на своего военного. Тут Королев не выдержал: «Нет. Мы поедем вместе!» Куда он дел свою даму — неизвестно. Но жену из театра увез сам...»

Подобные похождения мужа довели Ксению до того, что все свои чувства весной 1948 г. она вылила в письме матери Королева: «Всю историю нашей любви вы знаете хорошо. Много горя еще до 38-го года (год ареста Королева. — Авт.) пришлось мне пережить, и, несмотря на оставшееся чувство привязанности и какой-то любви к С., я твердо решила... оставить его для продолжения им жизни под его любимым лозунгом «Дайте каждому жить, как ему хочется...»

Сергей Королев и Ксения Винцентини встречались и «числились» в браке четверть века, а жили вместе каких-то 8 лет, да и то урывками. Их дочь Наташа, находившаяся под влиянием матери, узнала об «изменах папы» в 12 лет. На мелкие кусочки изорвала она все его фотографии, какие попались под руку, и заявила, что видеть его больше не желает. Трещина между дочерью и отцом осталась на всю жизнь. Встречались они редко, но чаще всего были как чужие. Не было Королева и на ее свадьбе. В свою очередь, по свидетельству известного летописца космической эры Ярослава Голованова, когда Королев звонил ей с Байконура, чтобы поздравить с днем рождения, она бросала трубку. И он сидел и плакал...

Одиночество

Вторая жена, наверное, могла бы подписаться под многими переполненными болью словами первой.

Чтобы получить представление, как он завязывал отношения со слабым полом и как вел себя дальше, воспользуемся воспоминаниями второй жены, Нины. Она рассказала Ярославу Голованову об этом со всеми подробностями. Итак: «Весной 1947 года в НИИ-88 я была единственная «англичанка», остальные переводчицы — «немки». Однажды начальник говорит: «У Королева накопилось много английских журналов. Сходите, он покажет, что перевести...»

Прихожу. Секретарша говорит: «Он занят». Слышу — говорит по телефону. Разговор закончился, и дверь кабинета приоткрылась: «Вы ко мне? Пожалуйста... Садитесь...» Представился: «Королев Сергей Павлович».

— Нина Ивановна, — говорю я. — Безработная переводчица.

— Я так и понял, — улыбнулся Королев и достал кипу английских и американских журналов. — Вот эту статью переведите, пожалуйста.

Я понимала, что сделала плохой перевод, потому что не знала смысла чисто технических терминов... «Да, действительно плохо», — сказал Королев. Дали мне инженера, с которым я могла бы правильно перевести статью. Опять иду к Королеву. И вот он стал меня вызывать все чаще и чаще. Как-то кладу перед ним перевод, он читает, а сам... берет меня за руку. Я руку отвожу. Помолчал. Спрашивает:

— Что вы делаете в воскресенье?

— Пока у меня нет никаких планов...

— Вы не возражаете отдохнуть вместе?

— А что вы имеете в виду?

— Ну... пойдем в ресторанчик... потанцуем...

— Я не люблю рестораны, но пойдемте, — говорю я, — только куда-нибудь подальше от города...

Его шофер отвез нас в Химки. Гуляли по набережной у Речного вокзала. Потом обедали в ресторане. Немного выпили. И вдруг он так откровенно начал мне рассказывать о своей жизни, о Германии, о семье, в которую решил больше не возвращаться... Я даже растерялась: мы ведь познакомились совсем недавно...

Когда возвращались в Подлипки, спросил, куда меня отвезти. Назвала адрес. К огромному нашему удивлению, оказалось, что мы живем не только в одном доме, но и в одном подъезде: квартира моей мамы — на первом этаже, а Королева — на втором. Поднялись к нему. Что теперь лукавить: я осталась у него в тот первый наш вечер. И, как оказалось, на всю жизнь... Мне было 27. Ему — 40».

Что было дальше?

Жена сменилась, но Королев снова в бессрочных командировках, и его снова мучает одиночество. Не однажды, как бы извиняясь, Сергей Павлович пишет новой жене о своих трудностях и переживаниях. Пишет, что сказать об этом ему больше некому, так как самый близкий друг и подруга — она! Неслучайно он обязательно добавляет слова: «Ведь мне не с кем об этом поговорить, кроме тебя». Судя по всему, и новой жене начинают надоеда

ть его «душеизлияния» о вечных проблемах на работе и в душе. И с новой женщиной, которую он так любит, чувствует себя одиноким. Вообще гениям чаще всего не везет в личной жизни. Мне вспоминаются слова Наталии Николаевны Гончаровой Пушкину: «И как же ты мне надоел со своими стихами!» А Королев пишет: «Ну не могу тебе, мой друженька, не написать и не излить свою душу...» Вечная трагедия гениев!!!

Досье

С. Королев родился 12 января 1907 года. Под его руководством Группа изучения реактивного движения (ГИРД) 17 августа 1933 г. запустила первую советскую ракету. Потом был Реактивный научно-исследовательский институт (РНИИ), потом — арест. Его обвинили во «вредительстве в составе антисоветской организации». Сначала дали 10 лет. Потом, в 40-м, срок уменьшили на 2 года. Досиживал он, работая в «туполевской шараге» — КБ за колючей проволокой. За работу, имевшую «важное оборонное значение», его — по личному письму Берии в адрес Сталина — освободили досрочно в августе 44-го. В сентябре 1945 года Королев был направлен в Германию для изучения опыта гитлеровских инженеров. Вернувшись в январе 1947-го, он быстро и успешно проводит конструирование и испытание собственных ракет, сразу многократно увеличивших мощь Вооруженных сил СССР.

В 1957 году была успешно испытана ракета «Р-7», при помощи которой вскоре на орбиту был выведен первый в мире искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года эта же ракета обеспечила полет Гагарина. На ней прорвались во Вселенную и первая женщина-космонавт В. Терешкова, и А. Леонов, совершивший в марте 1965-го первый в истории выход в открытый космос. К сожалению, этот успех стал последним в жизни великого конструктора, в 1966-м он скончался.

Кстати

Среди космонавтов бытует такая легенда: после кремации тела Королева Гагарин и Комаров выпросили часть его праха, чтобы отправить его на межпланетной станции в спецконтейнере с гербом Советского Союза на Луну. Как было на самом деле? Наверное, никто уже не знает. Трагически погиб Комаров. Через год не менее трагически ушел из жизни Гагарин.

Источник: peoples.ru

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