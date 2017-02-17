Зажигающая звёзды

13 февраля отметила 70-летний юбилей легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Её называют олицетворением советского и российского фигурного катания. В жизни знаменитой спортсменки и тренера множество достижений, как собственных побед, так и побед её учеников.

По примеру отца

Таня родилась в спортивной семье. Мама преподавала физкультуру, а отец, Анатолий Владимирович Тарасов, был известным в СССР тренером по хоккею и заслуженным мастером спорта. Папа мечтал о сыне, чтобы продолжить хоккейную династию, но у него родились две дочери: Галина и Татьяна.

Знаменитый тренер в воспитании проявлял жёсткость, и обе его дочери с раннего детства воспитывались в строгом спортивном режиме.

Девочки делали зарядку на улице даже в мороз, исключений не было ни в праздники, ни в дни рождения.

Как вспоминает Татьяна Анатольевна, отец видел, что она способная и сосредоточил свои усилия на развитии её спортивных талантов. Уже в четыре года Таня стояла на коньках, но поскольку о женском хоккее тогда и не слышали, дочь знаменитого тренера в пятилетнем возрасте стала заниматься фигурным катанием. А уже в первом классе девочка сама ездила на ранние утренние тренировки.

Тренер Татьяны считал, что у его ученицы больше артистическое, чем спортивное дарование, и сама девочка действительно больше всего любила именно танцевать.

Она мечтала стать балетмейстером и собиралась поступать в ГИТИС. Но и здесь последнее слово было за отцом, который был против артистической карьеры. Поэтому девушка выбрала институт физкультуры.

Дисциплина и трудолюбие

Таня успешно занималась парным катанием с Георгием Проскуриным, и к совершеннолетию у фигуристки была серьёзная коллекция медалей с разных чемпионатов СССР, Европы и мира. Вершиной достижений стала золотая медаль на Всемирной универсиаде 1966 года. Эта же медаль стала последней в спортивной карьере Тарасовой.

Татьяна Анатольевна вспоминает, как она упала с выигранной медалью возле пьедестала, повредила руку, сломала плечо. Травма оказалась серьёзной.

Сейчас, оценивая ситуацию с высоты прожитых лет, Татьяна Тарасова говорит, что благодарна судьбе и той медали за поворот в своей жизни. Ведь именно после этого фигуристка нашла своё настоящее призвание.

Но тогда она тяжело переживала случившееся, пыталась танцевать, пробовала поступать в ансамбль «Берёзка» и к Моисееву. Но повреждённая рука не слушалась.

Тарасова с благодарностью вспоминает, как помог ей тогда отец. Он не дал дочери возможности долго жалеть себя и предложил стать тренером, помогать другим стать чемпионами.

Тарасова вспоминает, как сама, ещё двадцатилетняя девчонка, возила своих питомцев на сборы по стране. У неё было чувство ответственности, и это ощущали и дети, и родители. Татьяна Анатольевна рассказывает, что уже тогда понимала, что справится и сделает из своих учеников чемпионов.

Были времена, когда ей на сборах приходилось самой заливать каток для своих подопечных, а однажды тренер дошла до горкома партии, когда детей плохо кормили в лагере.

И тогда, и сейчас тренер Тарасова отличалась тем, что болела душой за каждого своего ученика, и они все ценили это и отвечали тем, что всегда работали с полной отдачей.

Есть у Татьяны Тарасовой особенные качества, которые, как она считает, достались ей по наследству от родителей. Преданность своему делу, способность к самопожертвованию, колоссальное трудолюбие, упорство и неиссякаемый оптимизм – эти черты характера помогли ей добиться побед в спорте, вырастить плеяду чемпионов, а потом прославиться в качестве постановщика спектаклей на льду.

Всего этого Татьяна Анатольевна добилась сама, без помощи папы, легендарного тренера. Скорее, наоборот: ей пришлось доказывать требовательному Анатолию Владимировичу, что она действительно достойна быть наставником.

Был даже случай, когда Тарасов написал статью в «Правду» с требованием уволить Тарасову Татьяну с должности тренера сборной, потому что она слишком молода и неопытна.

Тем не менее, успехи первых подопечных Татьяны Тарасовой принесли ей звание заслуженного тренера России в 25 лет, а в 28 – звание заслуженного тренера СССР.

Ирина Роднина, Александр Зайцев, Алексей Ягудин, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин, Марина Климова, Сергей Пономаренко, Евгений Плющенко, Илья Кулик и другие звёзды мирового уровня – всё это ученики Татьяны Тарасовой.

Но только в 1992 году, после пятой Олимпиады, отец обратился к дочери со словами: «Ну, здравствуй, коллега».

«Это было высшей формой признания», – вспоминает Татьяна Анатольевна.

В 90-е годы Тарасова жила в Соединённых Штатах, продолжая заниматься тренерской работой. Помимо российских фигуристов, она подготовила американских спортсменов: Сашу Коэн и Эвана Лайсачека. Коэн стала серебряной призёркой Олимпиады в Турине, а Лайсачек одержал победу в 2010 году в Ванкувере.

pz// Лёд и пламя

Танец всегда был истинной страстью Татьяны Тарасовой. Она не получила нужного образования и постигала науку постановки танцевальных номеров сама. Бывала на репетициях у Моисеева, тысячи раз смотрела одни и те же балетные спектакли.

Свою мечту о работе балетмейстера и режиссёра Татьяне Тарасовой удалось воплотить в середине девяностых. Она организовала ледовый театр «Все звёзды», в группу которого вошли многие знаменитые фигуристы. Театр просуществовал 14 лет. Тарасова выступала в нём сразу в нескольких качествах: была и тренером, и балетмейстером, и режиссёром. В театре создавались настоящие классические балетные представления: «Ночь на Лысой горе», «Спящая красавица», «Золушка», «Аленький цветочек». В репертуаре были также поставленные Тарасовой знаменитые бродвейские спектакли «Вестсайдская история», «Фантом в опере», «Кабаре», «Кордебалет», «Кошки».

Необычные спектакли на льду в исполнении знаменитых фигуристов приводили в восторг соотечественников, жителей европейских стран и Америки.

Почти десять лет Татьяна Анатольевна была председателем жюри в ледовых шоу на Первом канале: «Звёзды на льду», «Ледниковый период», «Лёд и пламень».

pz// Гордость нации

У Татьяны Тарасовой множество наград, и не только спортивных, но и правительственных. Орден Дружбы народов, два ордена «За заслуги перед Отечеством», орден «Знак Почёта», орден Октябрьской революции. Также знаменитый тренер дважды становилась кавалером ордена Трудового Красного Знамени.

А если бы олимпийские медали давали не только чемпионам, но и их тренерам, то у Татьяны Анатольевны была бы самая большая коллекция таких наград. Столько, сколько она вырастила олимпийских чемпионов.

Например, в 2004 году её ученики выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также восемь золотых Олимпийских медалей в трёх дисциплинах из четырёх возможных.

В 2005 году Татьяна была приглашена на должность тренера сборной, тренера-консультанта. Она входит в тренерский совет Федерации фигурного катания на коньках России. Все эти ответственные должности – знак уважения и доверия к великому мастеру.

В 2008 году Татьяна Тарасова удостоилась ещё одной награды: отныне её имя увековечено в Зале Славы мирового фигурного катания.