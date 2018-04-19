Загадка Арины Родионовны

Арина Родионовна – это имя известно практически каждому школьнику в нашей стране. Так звали няню великого поэта Александра Сергеевича Пушкина. А что ещё известно об этой женщине, кроме её имени?

Арина Родионовна появилась на свет в селе Суйда Санкт-Петербургской губернии 21 апреля (по новому стилю) 1758 года. Это случилось 260 лет назад.

Какой была няня Пушкина

Загадка имени

Имя её матери было Лукерья Кириллова, а отца – Родион Яковлев, и воспитывали они семеро детей. Эти сведения подтверждаются записями в церковной метрической книге. Названа девочка была Ириной или Ириньей, но в разговорной речи её стали называть Ариной.

После публикации в 1940 году архивных документов об Арине Родионовне во второй половине XX века в пушкинистической литературе отдельные авторы стали наделять Арину Родионовну фамилией Матвеева (по мужу) или Яковлева (по отцу). На это другой пушкиновед высказалась так: «Появление в современной литературе о няне Пушкина фамилии Яковлева, будто бы ей принадлежавшей, ничем не обосновано. Как крепостная крестьянка няня фамилии не имела. В документах (ревизские сказки, исповедные росписи, метрические церковные книги) она названа по отцу – Родионовой, а в быту – Родионовной. Никто из современников поэта Яковлевой её не называл».

А сам поэт вообще не называл свою воспитательницу по имени, в письмах и дневниках встречается только «няня», «нянюшка» и «мамушка».

Загадка внешности

С внешностью Арины Родионовны также всё не просто. Широко известен портрет кисти неизвестного художника, на котором изображена якобы няня Пушкина. Именно это изображение присутствует в учебниках. Но до какой степени портрет достоверен и соответствует оригиналу? Есть только одно описание внешности Арины Родионовны, которое принадлежит

дочери статского советника Марии Ивановне Осиповой: «Старушка чрезвычайно почтенная – лицом полная, вся седая, страстно любившая своего питомца...» На портрете же изображена весьма худая женщина.

Есть и ещё один портрет няни Пушкина – горельеф, вырезанный из кости. Его в 1911 году передал Максиму Горькому кто-то из русских, живших на острове Капри. Этот портрет сейчас находится в Центральном музее Пушкина в Санкт-Петербурге.

Жена и мать

Многие считают, что своей семьи у Арины Родионовны не было, и поэтому всю свою любовь она отдала чужим детям и в том числе своему гениальному воспитаннику. Но это не так. Крепостная Арина вышла замуж в 22 года – по тем меркам довольно поздно, и переехала жить к своему мужу Фёдору Матвееву в село Кобрино. В браке этом родилось четверо детей, но, вероятнее всего, семейная жизнь Арины не была благополучной. Супруг Арины Родионовны дожил до 44 лет и умер, по некоторым свидетельствам, от пьянства. Больше Арина Родионовна замуж не вышла.

Няня Пушкина

Как же Арина Родионовна стала няней великого поэта?

Изначально, ещё ребёнком, Арина, как и вся её семья, числилась крепостной графа Фёдора Алексеевича Апраксина. В 1759 году Суйду и прилегающие деревни с людьми купил у Апраксина прадед Александра Пушкина – Абрам Петрович Ганнибал.

Няней Арина Родионовна стала в 1792 году, когда уже десять лет была замужем и имела своих детей. Её взяла к себе Мария Ганнибал – бабушка Пушкина, для воспитания племянника Алексея.

Арина Родионовна так понравилась Марии Алексеевне, что та подарила своей крепостной отдельную избу в Кобрино. Это было серьёзным подспорьем для очень бедной крепостной семьи.

В 1797 году Арина Родионовна перешла к Пушкиным, чтобы нянчить старшую сестру поэта Ольгу, а потом и её братьев: Александра и Льва.

Арина Родионовна находилась рядом с будущим гением русской поэзии вплоть до его поступления в Царскосельский лицей, то есть до 1811 года.

Незадолго до этого Ганнибалы продали свои земли вместе с крепостными и уехали в Псковскую губернию.

Няня Арина Родионовна, так сказать, не входила в состав проданного имущества, потому что была закреплена за хозяевами. И поэтому также переехала на новое место, сначала в Псковскую губернию, а потом в Санкт-Петербург.

Добрая подружка

Особенно близки поэт и его няня стали гораздо позже: в 1924–1926 годах, во время ссылки Пушкина в Михайловское.

Именно тогда они вместе проводили все вечера, Арина Родионовна рассказывала сказки и пела песни, которые поэт позже использовал в своём творчестве. По словам самого Пушкина и его друзей, навещавших его, Арина Родионовна была прекрасной рассказчицей с большим запасом историй.

Вот что написал о ней поэт Языков: «...она была ласковая, заботливая хлопотунья, неистощимая рассказчица, порой и весёлая собутыльница».

Если бы не это, возможно, не появились бы сказки о царе Салтане, о Золотой Рыбке, Мёртвой царевне и семи богатырях и многие другие, которые наизусть знают читатели.

Александр Сергеевич безусловно любил свою няню, находил радость в общении с ней.

В 1825 году в ссылке Пушкин написал известные строки:

Выпьем, добрая подружка

Бедной юности моей,

Выпьем с горя; где же кружка?

Сердцу будет веселей.

Спой мне песню, как синица

Тихо за морем жила;

Спой мне песню, как девица

За водой поутру шла.

«...Что за прелесть эти сказки» Каждая есть поэма» – такие строки написал поэт в одном из своих писем.

Пушкин несколько раз использовал свою «мамушку» как прообраз для некоторых персонажей: няня Татьяны в «Евгении Онегине», женские образы в «Арапе Петра Великого», мамка Ксения из «Бориса Годунова».

Безымянная могила

Умерла Арина Родионовна, как и родилась, крепостной крестьянкой. В последний раз Пушкин видел няню в Михайловском 14 сентября 1827 года, за девять месяцев до её смерти. Скончалась она в возрасте 70 лет 29 июля 1828 года в Петербурге, в доме Ольги Павлищевой, в девичестве Пушкиной. Ни сам Александр Сергеевич, ни его сестра на похоронах не были. Похоронил няню друг поэта и муж его сестры Ольги, Николай Павлищев. Поскольку незнатных людей хоронили без особых почестей, могила осталась безымянной и попросту затерялась. Пушкин позже пытался отыскать последнее пристанище своей няни, но не сумел.

Нашим современникам долгое время ничего не было известно ни о точной дате смерти Арины Родионовны, ни даже о месте её погребения. Существовали разные версии, и долго считалось, что могила няни Пушкина находится на Большеохтинском кладбище Санкт-Петербурга. И только в 1940 году были найдены записи, подтверждающие, что Арина Родионовна похоронена на Смоленском кладбище. В 1977 году на входе была установлена памятная мемориальная доска.

В 1974 году в деревне Кобрино был открыт музей «Домик няни Пушкина». Но этот дом не является подлинным жильём Арины Родионовны. Это музей крестьянского быта, и единственная вещь, которая, возможно, действительно принадлежала няне поэта, – это сумка из домотканного полотна.

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