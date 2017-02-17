Я настрадалась от любвеобильности Визбора

Российская поэтесса, бард, радиожурналистка, писательница, первая жена Юрия Визбора Ада Якушева, дала первое в своей жизни интервью. Оно перед вами.

Юрий Визбор считал ее своей музой

Ада Якушева о семейной жизни с Юрием Визбором

- Ваш светлый голос, Ада Адамовна, за долгие годы нисколько не изменился. Рассказывают, будто вы когда-то перепевали саму Аллу Пугачеву?

- Было это в сельском клубе, на картошке, куда нас по осени посылали от радиостанции «Юность». Я пела первым голосом, Алла - вторым. И что с того? Голос у Пугачевой уже тогда был очень сильный. Долгое время мы с Аллой очень дружили, встречались, созванивались. Потом судьба развела. Но подозреваю, что добрые отношения все же сохранились. Мой сын Максимка в нее просто влюблен. С детства хотел, чтоб его мамой была именно Пугачева, а папой - Визбор.

- Когда-то ваша дочь Татьяна призналась: «Моя мама, конечно, не Нефертити, но двух прекрасных мужиков все же ухватила».

- Неужели я похожа на хищницу? Любовь приходила всегда нежданно, красиво и очень весело.

О, Боже мой, какое горе



"Любить такого трепача!" - такие строки я написала, когда положила на Визбора глаз. А у него всегда была огромная толпа воздыхательниц. Но что толку ревновать такого человека? Хотя поводов было предостаточно. Юра всегда жил по своим непредсказуемым законам. От любвеобильности Визбора я все же настрадалась. «Легкость» наших отношений как бы подразумевалась сама собой: разве могут два поэта спокойно жить рядом друг с другом? Обладая неуемным чувством юмора, Юра очень любил выражение нашего общего друга Зиновия Гердта - «три жены тому назад», которое вполне достоверно определяет этапы его жизненного пути. Несмотря на моральный фактор, я все же «рискнула» опубликовать письма Визбора ко мне.

Удрал к другой юбке

- Якушеву называют музой Визбора. И ваше с ним расставание покрыто завесой тайны...

- Первой музой, может, я и была, потом у него почему-то появились другие. Сама не могу понять, как все произошло. Он то уходил, то возвращался. Удрал, короче, к другой. Очень уж влюбчивым был. Бегал от одной юбки к другой, как мартовский кот. Но, несмотря на все эти уходы-приходы, между нами всегда оставались светлые отношения.

Поженились мы в 1957 году. Юре всегда по-благородному хотелось, чтоб все было законно. У меня даже когда-то была его фамилия. Со всеми своими женами Визбор сочетался законным образом. Кто какая из них по счету, я уж и не помню. Актриса Женя Уралова, у которой от Визбора осталась дочь Аня, кажется, вторая. С Ураловой он вместе снимался в фильме «Июльский дождь». А Нина Тихонова, выходит, - третья. В промежутке между ними была, кажется, еще какая-то художница, забыла вот только ее имя.

- Правда, что и Визбор, и Кусургашев поочередно были свидетелями на обеих ваших свадьбах?

- И смех, и грех, как говорится. Они ведь дружили с юности. Максим действительно был свидетелем на нашей свадьбе. А Юра, узнав, что мы с Кусургашевым сочетаемся законным браком, притащил пару бутылок коньяка. Вместе и распили.

Отсутствие отца наша общая дочка Таня использовала на полную катушку: чуть что, в сердцах бросала Кусургашеву, которого любовно называла «отчим наш»: «Ах так! Я пошла к отцу!»

- Редкая фамилия Визбора всегда вызывала массу вопросов?

- Отец Юры родом, кажется, из Литвы. Там осталась какая-то его дальняя родственница по имени Гражина. Отец его, к несчастью, был репрессирован и расстрелян.

Забавная история произошла у моей дочери, носящей ту же фамилию. Когда ей задали в школе вопрос о национальности, она стала живенько рассказывать об украинских и прибалтийских бабушках. На что учительница отреагировала несколько странно: «Напишем пока - еврейка, а там разберемся». Фамилию эту как только не коверкали. На каком-то жизненном этапе произошла путаница и с Юриным отчеством. Во всяком случае, Визбор должен был быть Иозефовичем, а никак не Иосифовичем.

Бродяжничала с дочкой

- Совместное сочинительство стихов и песен с Визбором имело место?

- Да-да-да. Характеры наши сталкивались при этом так, что искры высекались. Помню, в споре из-за одной строки мы с Юрой устроили грандиозный скандал. Я тогда с маленькой Танькой на руках даже убежала из дома. Бродяжничала по улицам, пока не успокоилась. Вернулась домой, а он уже и забыл, что мы ругались. Возможно, мы были очень похожими людьми. Поэтому обоюдные творческие порывы встречали порой с детской капризностью. Битва за строку - это было нормально. Но наша категоричность зашкаливала все возможные пределы. Только что не дрались.

- Рядом с вами сейчас любимые и любящие вас люди - дети, внуки. Часто навещают?

- Я, конечно, живу сегодня их жизнью. Для самой себя мало что остается. Это грустно. Но так, похоже, живут все люди. Сын моей дочери Даши - Миша бывает у меня часто. Ему 13 лет, и его здесь никто не воспитывает, поэтому он любит у бабушки торчать. Второму внуку Володе всего-то два с половиной годика. А всего у меня четыре внука: у Татьяны растут сын Юра и дочка Варя.

А тут еще под ногами любимый котяра крутится. Таких очумелых от жизни хвостатых созданий, как наш Кузя, надо еще поискать. Отец у него русский голубой, а мать белая персиянка. Получилась такая странная помесь, и котик с юных лет начал, почему-то, гоняться за котиками. Ухлестывал даже за одним совершенно кастрированным существом. В общем, бурно живем.

Источник: peoples.ru

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