Владислав Куликовский: Лагерь ликвидирован, всех расстреляли

Ролью ГУЛАГа в его судьбе делится с "Российской газетой" москвич Владислав Куликовский. Ему было шесть лет, когда арестовали отца. Лишь в середине 70-х годов он узнал о том, что случилось.

Лагерь под Воркутой. Фото: wikipedia.org

Сентябрьской ночью 1937 года черный "воронок" приехал за Эдуардом Куликовским, главным инженером Центрального телеграфа Москвы. Его обвинили в том, что он - "иностранный шпион".

- Это ошибка. - сказал он сыну и жене. - Я вернусь.

Мать и сын верили. И даже носили ему около полугода передачи в Бутырскую тюрьму. Однажды им сказали: "Больше не приходите. Если придете, мать арестуем, а мальчика отправим в детский дом". Они перестали ходить, а через месяц получили единственное письмо от отца. Он писал: "Береги сына. Мне дали восемь лет как иностранному шпиону. Не пиши". Был обозначен даже обратный адрес - Архангельская область.

Затем была Великая Отечественная война и два года эвакуации. Когда мать и сын Куликовские вернулись, их комната в коммуналке была занята сотрудником МИД СССР.

- У нас была бронь, но новый жилец хотел нас выселить, и мы начали с ним судиться, - вспоминает Владислав Куликовский. - Не поверите, но мы выиграли суд! Да, нельзя только очернять те времена. Суд постановил, что жилец хотел воспользоваться тем, что въехал в комнату "врагов народа", но мы не были осуждены, а у отца заканчивался 8-летний срок заключения...

Однако до 1956 года Куликовские ничего не знали о судьбе мужа и отца. Сначала они получали формальные отписки из НКВД: "Пропал без вести". Затем, в 1956 году пришло новое официальное письмо: "Умер 3 октября 1942 года. Причина смерти - туберкулез легких. Лагерь ликвидирован. Место захоронения найти невозможно".

И лишь в 70-е годы, уже после смерти матери, Владислав Куликовский от своего давнего товарища, кадрового сотрудника КГБ СССР, к тому времени вышедшего на пенсию, узнал новую версию гибели отца. "Их всех расстреляли, - передал товарищ, смотревший архивы, - в первую очередь, поляков, в основном военнопленных, там, в лагере под Воркутой в 1942 году".

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