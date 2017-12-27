Владимир Шаинский: гений в детской музыке

На 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР, композитор Владимир Шаинский. О его кончине сообщили его близкие, информацию подтвердил сын композитора.

В 2011 году Шаинскому сделали операцию по удалению раковой опухоли желудка, однако в 2015 году у композитора случился рецидив, и ему было проведено повторное лечение. К сожалению, ощутимых результатов оно не принесло.

Владимир Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. Учился в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, война прервала учёбу, и в 1941 году семья была эвакуирована в Ташкент, где он продолжил музыкальное образование уже в Ташкентской консерватории, затем его призвали в армию.

В 1945 году Шаинский поступил в Московскую консерваторию на оркестровый факультет и после её окончания работал в оркестре Леонида Утёсова. Затем преподавал в музыкальной школе, в 1954-1962 годах работал оркестровщиком, композитором, музыкальным руководителем в различных эстрадных оркестрах. В конце 1940-х-1950-х годах песни, написанные Шаинским, входили в репертуар оркестров Леонида Утёсова, Эдди Рознера, Рашида Бейбутова, Ружены Сикоры, Гелены Великановой, Владимира Трошина.

В 1962 году Шаинский поступил на композиторский факультет Бакинской консерватории им. Гаджибекова. Вместе с поэтом Михаилом Таничем он создал ряд солдатских песен: «Идёт солдат по городу», «Проходи, кавалерия», «Победа», «Шло письмо», «Не плачь, девчонка» и другие.

Его первым и громким успехом стала композиция «Лада», написанная в 1968 году. В 1970-е годы имя Владимира Шаинского зазвучало наряду с именами известных советских композиторов песенного жанра, многие его песни снискали народную любовь. Всего он написал более 400 песен, в том числе для художественных и мультипликационных фильмов. Среди них – кинокартины «Анискин и Фантомас», «И снова Анискин», «Завтрак на траве», «Школьный вальс», «Финист — ясный сокол», «Пока бьют часы», документальный фильм «Шаги истории», мультфильмы «Чебурашка», «Шапокляк», «Катерок», «Крошка Енот», «Трям! Здравствуйте!», музыкальные сказки «2 × 2 = 4», «Площадь картонных часов» и многие другие. Кроме того, композитор сочинил оперу для детей «Трое против Марабука» (1974) и несколько мюзиклов, среди которых — «Аз, Буки, Веди» (1975), «Путешествие Нильса» (1984), «Восьмое чудо света» (1985), «Лифт» (1987), «Джельсомино и пираты» (1988), «По сказкам и континентам»(1989), «Рэкет» (1993), «Жених для приданного» (1994).

Шаинский жил и работал в Москве до 2000 года, с 2000 года жил в Израиле, в 2004 году переехал в США, где получил вид на жительство. Имеет два гражданства — Российской Федерации и Израиля. Награждён орденами Дружбы (1995), Почёта (2001) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005). Многократный лауреат конкурса «Песня года», был награждён почётным призом им. И. О. Дунаевского (1998).

Раскрывая тайны. Звезды. Владимир Шаинский (2015)

Источник: stoletie.ru

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