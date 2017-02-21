Виталий Бианки: «Во мне живет некая жизнерадостная сила»

Виталий Бианки родился 11 февраля 1894 года в Петербурге в семье ученого-орнитолога, хранителя зоологического музея Императорской Академии Наук, обрусевшего итальянца Валентина Львовича Бианки. Одна из его семейных ветвей имела швейцарские корни, другая - немецкие. Прадед Виталия Бианки был известным оперным певцом, который перед турне по Италии по настойчивым просьбам импресарио поменял расхожую немецкую фамилию Вайс на Бианки.

Виталий Бианки автор многих произведений для детей

Биография Виталия Бианки

Свет и тень жизни Виталия Бианки

Квартира будущего писателя находилась напротив музея, и маленький Виталий Бианки с двумя братьями часто в нем бывали, а в самой квартире хранителя императорского музея расположился небольшой зоопарк с кошками, собаками, ежиками и прочими зверушками.

Летом семья уезжала в деревню Лебяжье. Здесь Виталий Бианки, когда ему не было и пяти лет отроду, впервые погрузился в общение с природой в лесных окрестностях Лебяжьего. Он был влюблен в лес и его обитателей. Интересы и образование Виталия Бианки были очень разнообразны. Он окончил гимназию, затем поступил на факультет естественных наук Петербургского университета. Позднее он изучил еще один курс наук - в институте истории искусств. Но главной сферой его интересов был мир животных, мир леса и его обитателей. Поэтому главным своим учителем всю жизнь Виталий Бианки считал своего отца, Валентина Львовича Бианки. Именно он приучил сына записывать все наблюдения за жизнью животных.

В 1916 году Виталий был призван в армию и после окончания ускоренного курса Владимирского военного училища в чине прапорщика направлен в артиллерийскую бригаду. В феврале 1917 года он был избран солдатами в Совет солдатских и рабочих депутатов и в это же время примкнул к партии эсеров. Работал в комиссии по охране художественных памятников Царского Села. Ранней весной 1918 года его часть была отправлена на Волгу.

Летом 1918 года Бианки работал в Самаре в газете «Народ». Затем Бианки переехал в Уфу, Екатеринбург, снова в Уфу, в Томск, а в начале 1920-х годов жил на Алтае, работал в краеведческом музее и учителем биологии в одной из школ Бийска. Бианки записывал свои впечатления и наблюдения за жизнью обителей тайги, в которой он провел много времени. Он записывал все даже тогда, когда эти записи казались абсолютно бесполезными и лежали мертвым грузом в ящике письменного стола. Однако, спустя несколько лет им было суждено преобразоваться в увлекательные рассказы и сказки о мире природы и его обитателях.

Бианки был мобилизован в колчаковскую армию, но вскоре дезертировал оттуда и был вынужден жить под чужой фамилией. По документам он значился Виталием Беляниным, студентом Петроградского университета и орнитологом-коллектором Зоологического музея Российской Академии наук. Настоящую свою фамилию скрывал вплоть до изгнания колчаковцев. Двойная фамилия Бианки-Белянин осталась в его паспорте до конца жизни.

С установлением Советской власти в Бийске Бианки работал в отделе народного образования по музейной части. Затем в дополнение к этой должности был назначен заведующим музеем, а позднее утвержден еще и преподавателем школы имени III Коминтерна. Активно участвовал в работе Бийского общества любителей природы, читал лекции по орнитологии в Алтайском народном университете, организовал две научные экспедиции на Телецкое озеро.

В 1921 году Виталий Валентинович был дважды арестован ЧК в Бийске, кроме того, он отсидел 3 недели в тюрьме в качестве заложника.

В сентябре 1922 года кто-то из знакомых предупредил Виталия Бианки об угрозе нового ареста, и он, быстро собрав вещи, оформил командировку на родину и отправился с семьей в Петроград. В Петрограде он познакомился с Самуилом Маршаком, который привел Бианки в литературный кружок при одной из городских библиотек. Там собирались и другие писатели – в том числе Чуковский и Житков. Рассказы Виталия Бианки о жизни животных понравились участникам кружка, и совсем скоро в литературном журнале для детей с «Воробей» был опубликован первый рассказ Виталия Бианки «Путешествие красноголового воробья». А в следующем, 1923 году, увидела свет его первая книжка о жизни животных «Чей нос лучше».

Большое влияние на его творчество оказали писатели Л.Н.Толстой, И.С.Тургенев, С.Т.Аксаков, Д.Н.Мамин - Сибиряк, американский писатель Э.Сетон-Томпсон. Самой знаменитой книгой Виталия Бианки стала «Лесная газета». Она до сих пор остается непревзойденной как по оригинальности формы, так и по насыщенности содержания. С 1928 года «Лесная газета» много раз переиздавалась, переводилась на разные языки мира.

В конце 1925 года Бианки был арестован и приговорен за участие в несуществующей подпольной организации к трём годам ссылки в городе Уральске. В 1928 году, благодаря многочисленным ходатайствам, в том числе Максима Горького, обратившегося к Г.Ягоде, Бианки получил разрешение переехать в Новгород, а позже - в Ленинград. В ноябре 1932 года последовал новый арест, но через три с половиной недели Бианки был освобождён «за отсутствием улик». В марте 1935 года Бианки, как «сын личного дворянина, бывший эсер, активный участник вооружённого восстания против советской власти», был снова арестован и подлежал ссылке на пять лет в Актюбинскую область. Однако, благодаря заступничеству Екатерины Павловны Пешковой решение о ссылке было отменено, и Бианки был освобождён.

Во время Великой Отечественной войны писатель находился в эвакуации на Урале. После окончания боевых действий вернулся в родной город, однако обычно большую часть времени, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью, жил на даче, где часто принимал юных любителей природы. Однажды среди его гостей оказался и Николай Сладков, в том числе под влиянием Виталия Бианки ставший одним из самых лучших отечественных писателей-натуралистов двадцатого столетия.

Несмотря на все тяготы жизни той поры, писатель получил мощнейший творческий заряд от повседневного общения с природой. Непосредственно в эти годы им было написано около полугора десятков рассказов, среди них были «Приказ на снегу» и «Тетерева в лунках» в 1942 году, «Мышарик» в 1943 году и многие другие произведения.

В произведениях Виталия Валентиновича заметна фольклорная традиция, для его творчества очень характерно возвращение к написанным в прошлом и уже изданным произведениям. Старые тексты часто дополнялись новыми строками. К примеру, на протяжениии всей своей жизни Виталий Бианки многократно дополнял переиздания «Лесной газеты», а также сборник «Лесные были и небылицы», которые давно стали настоящей классикой и образцом научно-художественной литературы для детей.

«Во мне живет некая жизнерадостная сила. Вижу: все, что у меня было и есть хорошего, светлого в жизни... — от этой силы. Благословенна она и во мне и в других — в людях, птицах, цветах и деревьях, в земле и в воде», Виталий Бианки.

В последние годы своей жизни Виталий Бианки много болел – у него полностью парализовало ноги и частично руки. Но, как и раньше, у него проходили заседания редакционной коллегии «Вестей из леса». Он неоднократно и активно участвовал в написании сценариев для художественных фильмов, мультфильмов, диафильмов о природе и животных. В планах Бианки было создание клуба «Алые паруса», посвященного памяти его любимого писателя Александра Грина.

Им было написаны такие известные произведения, как «Первая охота», «Как Муравьишка домой спешил», «Сказки зверолова», «Кто чем поет» и многие другие. Отдельно нельзя не упомянуть такие прекрасные произведения, как «Мышонок Пик» и «Синичкин календарь».

За свою жизнь Бианки написал более трёхсот рассказов, сказок, повестей и статей, которые вошли в 120 его книг, напечатанных общим тиражом в 40 миллионов экземпляров. Бианки не только сам постоянно работал над новыми книгами, но и собирал вокруг себя замечательных людей, любивших и знавших зверей и птиц. Он называл их «переводчиками с бессловесного». Это были Н.Сладков, С.Сахарнов, Э.Шим. Бианки помогал им в работе над книгами. Повести, рассказы, сказки Бианки своеобразно соединили в себе поэзию и точное знание. Последние он даже называл по-особенному: «сказки-несказки». В них нет волшебных палочек или сапог-скороходов, но чудес там не меньше.

Незадолго до своей смерти Виталий Бианки написал в предисловии к одному из своих произведений: «Я всегда старался писать свои сказки и рассказы так, чтобы они были доступны и взрослым. А теперь понял, что всю жизнь писал и для взрослых, сохранивших в душе ребенка».

Орнитолог по признанию, исследователь, следопыт и путешественник по образу жизни, поэт по мироощущению, деятельный и трудолюбивый по натуре, обладающий незаурядными литературными способностями, хороший рассказчик и просто добрый, общительный, имеющий массу друзей, последователей, учеников, Бианки стал одним из основателей целого направления в литературе для детей, посвятив свое творчество научно-художественному отображению жизни леса и его обитателей.

Его жизнь трудно назвать легкой и безоблачной - ссылка, больное сердце, несколько инфарктов; однако одни проблемы сменились другими, а он так и остался «чудаком», для которого взгляд на распустившийся цветок или птицу, порхающую с ветки на ветку, компенсировал все неудачи, вместе взятые. Свое поразительное мироощущение писатель сумел передать в своих книгах, и потому произведения Виталия Бианки стали классикой, и признаны лучшими учебниками природоведения для людей всех возрастов.

Умер Виталий Валентинович Бианки в Ленинграде 10 июня 1956 года в возрасте 62 лет и был похоронен в Санкт-Петербурге на Богословском кладбище.

О Виталии Бианки был снят документальный фильм «Редактор Лесной газеты».

Источник: chtoby-pomnili.com

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