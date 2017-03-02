Валентина Терешкова – женщина столетия

6 марта отпразднует 80-летие первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Мисс Вселенная, знаменитая Чайка, почётный гражданин 18 городов мира и единственная женщина, совершившая космический полёт в одиночку.

Биография Валентины Терешковой

Родилась Валентина Терешкова в деревне Большое Масленниково Ярославской области, а детство провела в Ярославле, куда переехала вся семья, а точнее, мать с тремя маленькими детьми.

Отец Вали пропал без вести в финскую, в сороковом году. О его судьбе ничего не было известно несколько десятков лет. И только в восьмидесятых уже ставшая знаменитой Валентина обратилась за помощью к министру обороны и отыскала братскую могилу, где был похоронен Владимир Аксёнович Терешков.

Село, где родилась Терешкова, исчезло. Жители разъехались, дома развалились. Поэтому когда в 1975 году открывали музей «Космос», его разместили рядом с трассой на Углич. Там же поставили копию дома, в котором жила семья Терешковых. Позже рядом появился посёлок Никульское.

Спортсменка, комсомолка

Биография первой женщины-космонавта выглядит вполне обычной: после семилетки устроилась на шинный завод, рабочей. Через год, в апреле 1955, перешла на комбинат технических тканей «Красный перекоп», где работали мама и старшая сестра.

Валентина работала и училась: окончила вечернюю школу рабочей молодёжи, а потом заочное отделение текстильного техникума.

Кроме того, девушка играла на домре в самодеятельном народном оркестре и увлекалась парашютным спортом. На счету Валентины было 163 прыжка с парашютом.

После первых успешных полётов советских космонавтов у Сергея Королёва появилась идея запустить в космос женщину-космонавта. Поиск претенденток начался в 1962 году, подходящих девушек высматривали в аэроклубах, так как опыт прыжком с парашютом был обязательным критерием.

Из сотен кандидатур были выбраны пятеро, одной их которых и была Валентина Терешкова.

Изначально ни о каком космосе речи не было. Девушкам сказали, что нужно будет испытывать новую технику.

В марте 1962 года Терешкова была зачислена в отряд космонавтов. И вот тут началась настоящая подготовка, на которую отводился год. Командиром отряда был Юрий Гагарин.

Когда дело дошло до выбора космонавта № 1, сыграла роль не только профессиональная подготовка, но и очень подходящая биография Терешковой: из простой семьи, с рабочей профессией, а главное – идеологически подкованная. Ведь к тому времени Валя уже была освобождённым секретарём комсомольской организации Ярославского комбината технических тканей.

Было понятно, что первой женщине-космонавту придётся много ездить по миру, выступать на публике, встречаться с людьми. А у Терешковой уже был опыт активной общественной деятельности.

Немаловажным был и тот факт, что Валентина отличалась очень ровным и спокойным характером.

48 витков

Подготовку к полёту держали в строжайшем секрете, Валя писала домой о том, как собирается прыгать с парашютом. Поэтому даже мама о подвиге своей дочери узнала только из газет. А поверила, когда соседи прибежали с поздравлениями.

Позывной «Чайка» для первой женщины в космосе предложил сам Королёв. И на скафандре Терешковой вышили белую птицу.

16 июня 1963 года мир услышал Валентину Терешкову из космоса.

70 часов в тишине и неподвижности, 48 витков вокруг Земли.

Сам полёт не обошёлся без нештатных ситуаций. Как рассказывала много лет спустя сама Терешкова, в программе корабля была допущена ошибка, и в результате с каждым новым витком он всё больше удалялся от Земли. На вторые сутки в систему ввели новые данные, и ситуация исправилась.

С приземлением тоже были сложности: когда сработала катапульта, Валентина была над озером. По словам космонавтки, её охватил ужас – хватит ли сил удержаться на воде в тяжёлом скафандре. Сильный ветер перенёс Терешкову через озеро, но приземление получилось жёстким. Валентина больно ударилась о гермошлём, остался синяк на носу.

Своим полётом Валентина Владимировна опровергла теорию о том, что женский организм не выдержит космических нагрузок. Но для неё этот полёт остался единственным.

В 1969 году Терешкова закончила Военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского, а в 1976 году защитила кандидатскую диссертацию. Занималась общественной деятельностью, возглавив в 1968 году Комитет советских женщин.

Семья и дети

Вскоре после своего триумфального полёта Терешкова вышла замуж за космонавта Андрияна Николаева. Ходили слухи о том, что брак был «искусственным» и преследовал научные и политические цели. Но все эти домыслы отрицали как сами супруги, так и их друзья.

8 июня 1964 года у звёздной пары родилась дочь Елена Андрияновна: первый в мире ребёнок, и отец, и мать которого были космонавтами.

Космический брак продлился 18 лет, после совершеннолетия дочери Терешкова и Николаев развелись. Причём фактически брак распался гораздо раньше. О причинах развода с космонавтом Терешкова однажды обмолвилась: «В работе — золото, дома — деспот».

Сейчас Валентина Владимировна бабушка двух взрослых внуков.

Андриян Николаев больше так и не женился, а Валентина Владимировна вышла замуж за генерал-майора медицинской службы, директора Центрального института травматологии и ортопедии Юлия Шапошникова. Супруги прожили счастливо 17 лет, до смерти Юлия Германовича.

Наши дни

Чем занята сейчас Валентина Терешкова? Она продолжает работать, помогает всем, кому может. Больше всего сил и времени отдаёт детским домам и приютам.

При содействии и участии Терешковой в Ярославле открыт университет, построены речной вокзал, планетарий, благоустроена набережная Волги. В течение всей жизни оказывает помощь родной школе и Ярославскому детскому дому.

Валентина Владимировна – депутат Государственной думы Российской Федерации ряда созывов, в том числе нынешнего, VII созыва от «Единой России», заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам. Член Высшего совета «Единой России».

С 2015 года — президент некоммерческого благотворительного фонда «Память поколений».

Валентина Терешкова всё ещё мечтает о космосе и говорит о том, что готова полететь на Марс даже без возможности вернуться обратно.