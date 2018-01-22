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Валентина Талызина — супер актриса
Людмила Фалилеева   
22 Января 2018 г.
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Валентина Талызина родилась 22 января в 1935 году, в городе Омск. В 1939 году, когда будущая актриса была совсем крошкой, отец Илларион Григорьевич и мама Анастасия Трифоновна переехали всей семьей в город Барановичи, запад Белоруссии. Именно такое распределение получил отец Валентины окончания Промышленной Академии. Когда девочке было 6 лет, началась Великая Отечественная Война.

Валентина Талызина — супер актриса

Биография Валентины Талызиной

Детство

Детство было особенно сложным еще и по тому, что отец бросил семью. Это произошло ровно за год до того, как началась Великая Отечественная война, 22 июня 1940 года. Матери пришлось воспитывать дочку одной.

Валентина Талызина в молодости
Валентина Талызина в молодости

В школе Валентина увлеклась историей России. Она даже написала исследовательскую работу в области изучения творческих людей России. Правда, поступить на исторический факультет университета девушке так и не удалось. Вместо этого она начала учиться на экономическом факультете Омского сельхозинститута. Уже в институте она заинтересовалась театром и стала заниматься в драматическом кружке. Позже это увлечение стало делом всей ей жизни.

Актерская карьера

Через 2 года, после поступления в сельхоз Валентина Талызина поняла, что экономика – не её призвание. Она бросила учебу в Омске, переехала в Москву и в 1954 году поступила в ГИТИС. После окончания ГИТИСа, в 1958 году ее взяли на работу в театр имени Моссовета. Здесь она обучалась актерскому мастерству у Фаины Раневской, Веры Марецкой, Варвары Сошальской и других. Именно от них она получила высшее мастерство, играть роли так, чтобы люди верили. Новой сферой, где раскрылся талант Валентины Талызиной стал кинематограф. Она начала активно сниматься в конце шестидесятых. Одной из первых больших удач Талызиной на экране стала роль Марии Суконцевой в приключенческой ленте «Путь в Сатурн».

Валентина Талызина начала карьеру после ГИТИСа

Валентина Талызина начала карьеру после ГИТИСа

Первый большой успех в кино Валентине Талызиной принесла роль Алевтины в комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи". Эту роль критик Борис Поюровский считает настоящим актерским шедевром. Она снялась в десяти фильмах этого режиссера. А всего Валентина Талызина сыграла около ста ролей в кино.

В конце 60-х, начало 70-х, Валентина Талызина покорила миллионы сердец такими ролями как: Елена Николаевна Попова в комедии «Вас вызывает Таймыр», учитель химии Нина Петровна в сериале «Большая перемена», секретарша Федяева в легендарных «Стариках-разбойниках» и другие.

В фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» Валентина Талызина сыграла потрясающе. Ей досталась роль подруги, смешной, преданной и интересной. В «Иронии судьбы» Валентина Талызина не только сыграла свою роль, но и озвучила своим нежным голосом, голос главной героини – Барбару Брыльски.

В следующее десятилетие она продолжила активно сниматься. Ежегодно она покоряла телезрителей своими интересными, искренними ролями.

Валентина Талызина стала известной после фильмов Рязанова

Валентина Талызина стала известной после фильмов Рязанова

Но, по словам самой актрисы, ее любимая работа в кино – роль Жени в фильме Сергея Бодрова-старшего «Непрофессионалы», который был снят в 1985году.

В 2005 году актриса снялась в роли бабы Зины в сериале «Исцеление любовью». Всего в рамках этого проекта более чем в 200 серии.

Валентина Талызина также озвучивала героев любимых героев советских мультфильмов. Ее голосом говорят мама Дяди Федора из мультика «Трое из Простоквашино» и многие другие персонажи.

Валентина Талызина озвучивала мультфильмы

Валентина Талызина озвучивала мультфильмы

Личная жизнь

Семейная жизнь Валентины Талызиной не сложилась. В середине шестидесятых она вышла замуж за художника Леонида Непомнящего. В 1969 году у них родилась дочь Ксения. Но через 12 лет после свадьбы пара рассталась. Оказалось, что семейными ценностями не дорожили оба супруга.

Еще во время брака Валентина Талызина влюбилась в актера Юрия Орлова. Они играли роль любовников в кино. Их телевизионная любовь превратилась в реальную любовную связь. Но Валентина Талызина подумала, взвесила все «за» и «против» и поставила точку, чтобы сохранить семью. А позже она случайно узнала, что ее муж обзавёлся другой женщиной.

Валентина Талызина не о чем не жалеет и даже благодарна своему мужу, что осталась одна. Она считает, что именно одиночество ей помогло достичь таких высот в мире кино.

Валентина Илларионовна – сильная натура. Ее резкий характер и прямолинейность помогли ей пережить много бед, неудач в жизни. В том числе - развод родителей.

Валентина Талызина стала Народной артисткой в 1985 году

Валентина Талызина стала Народной артисткой в 1985 году

Награды

Валентина Талызина в 1973 году получила звание Заслуженная артиста России, позже, в 1985, она стала уже Народной артисткой. Позже, ее талант признали уже в современной России. В 2004 году она получила Национальную премию в сфере кинематографии «Золотой орел». Эта награда досталась ей за исполнение главной роли Розы Сергеевны в телевизионном сериале «Линии судьбы». А в 2005 году получила кинопремию «Орден почета».

Источник: uznayvse.ru

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