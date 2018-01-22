Валентина Талызина — супер актриса

Валентина Талызина родилась 22 января в 1935 году, в городе Омск. В 1939 году, когда будущая актриса была совсем крошкой, отец Илларион Григорьевич и мама Анастасия Трифоновна переехали всей семьей в город Барановичи, запад Белоруссии. Именно такое распределение получил отец Валентины окончания Промышленной Академии. Когда девочке было 6 лет, началась Великая Отечественная Война.

Биография Валентины Талызиной

Детство

Детство было особенно сложным еще и по тому, что отец бросил семью. Это произошло ровно за год до того, как началась Великая Отечественная война, 22 июня 1940 года. Матери пришлось воспитывать дочку одной.



Валентина Талызина в молодости

В школе Валентина увлеклась историей России. Она даже написала исследовательскую работу в области изучения творческих людей России. Правда, поступить на исторический факультет университета девушке так и не удалось. Вместо этого она начала учиться на экономическом факультете Омского сельхозинститута. Уже в институте она заинтересовалась театром и стала заниматься в драматическом кружке. Позже это увлечение стало делом всей ей жизни.

Актерская карьера

Через 2 года, после поступления в сельхоз Валентина Талызина поняла, что экономика – не её призвание. Она бросила учебу в Омске, переехала в Москву и в 1954 году поступила в ГИТИС. После окончания ГИТИСа, в 1958 году ее взяли на работу в театр имени Моссовета. Здесь она обучалась актерскому мастерству у Фаины Раневской, Веры Марецкой, Варвары Сошальской и других. Именно от них она получила высшее мастерство, играть роли так, чтобы люди верили. Новой сферой, где раскрылся талант Валентины Талызиной стал кинематограф. Она начала активно сниматься в конце шестидесятых. Одной из первых больших удач Талызиной на экране стала роль Марии Суконцевой в приключенческой ленте «Путь в Сатурн».

Валентина Талызина начала карьеру после ГИТИСа

Первый большой успех в кино Валентине Талызиной принесла роль Алевтины в комедии Эльдара Рязанова "Зигзаг удачи". Эту роль критик Борис Поюровский считает настоящим актерским шедевром. Она снялась в десяти фильмах этого режиссера. А всего Валентина Талызина сыграла около ста ролей в кино.

В конце 60-х, начало 70-х, Валентина Талызина покорила миллионы сердец такими ролями как: Елена Николаевна Попова в комедии «Вас вызывает Таймыр», учитель химии Нина Петровна в сериале «Большая перемена», секретарша Федяева в легендарных «Стариках-разбойниках» и другие.

В фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!» Валентина Талызина сыграла потрясающе. Ей досталась роль подруги, смешной, преданной и интересной. В «Иронии судьбы» Валентина Талызина не только сыграла свою роль, но и озвучила своим нежным голосом, голос главной героини – Барбару Брыльски.

В следующее десятилетие она продолжила активно сниматься. Ежегодно она покоряла телезрителей своими интересными, искренними ролями.

Валентина Талызина стала известной после фильмов Рязанова

Но, по словам самой актрисы, ее любимая работа в кино – роль Жени в фильме Сергея Бодрова-старшего «Непрофессионалы», который был снят в 1985году.

В 2005 году актриса снялась в роли бабы Зины в сериале «Исцеление любовью». Всего в рамках этого проекта более чем в 200 серии.

Валентина Талызина также озвучивала героев любимых героев советских мультфильмов. Ее голосом говорят мама Дяди Федора из мультика «Трое из Простоквашино» и многие другие персонажи.

Валентина Талызина озвучивала мультфильмы

Личная жизнь

Семейная жизнь Валентины Талызиной не сложилась. В середине шестидесятых она вышла замуж за художника Леонида Непомнящего. В 1969 году у них родилась дочь Ксения. Но через 12 лет после свадьбы пара рассталась. Оказалось, что семейными ценностями не дорожили оба супруга.

Еще во время брака Валентина Талызина влюбилась в актера Юрия Орлова. Они играли роль любовников в кино. Их телевизионная любовь превратилась в реальную любовную связь. Но Валентина Талызина подумала, взвесила все «за» и «против» и поставила точку, чтобы сохранить семью. А позже она случайно узнала, что ее муж обзавёлся другой женщиной.

Валентина Талызина не о чем не жалеет и даже благодарна своему мужу, что осталась одна. Она считает, что именно одиночество ей помогло достичь таких высот в мире кино.

Валентина Илларионовна – сильная натура. Ее резкий характер и прямолинейность помогли ей пережить много бед, неудач в жизни. В том числе - развод родителей.

Валентина Талызина стала Народной артисткой в 1985 году

Награды

Валентина Талызина в 1973 году получила звание Заслуженная артиста России, позже, в 1985, она стала уже Народной артисткой. Позже, ее талант признали уже в современной России. В 2004 году она получила Национальную премию в сфере кинематографии «Золотой орел». Эта награда досталась ей за исполнение главной роли Розы Сергеевны в телевизионном сериале «Линии судьбы». А в 2005 году получила кинопремию «Орден почета».

Источник: uznayvse.ru

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