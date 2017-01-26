Валентин Катаев: непотопляемый титан

28 января исполняется 120 лет со дня рождения Валентина Катаева - писателя, драматурга, поэта, мемуариста. Его произведения знают во всём мире. Они неоднократно переводились на иностранные языки. Многие книги были экранизированы.

Биография Валентина Катаева

Юный поэт

Валентин Петрович родился в Одессе 28 января 1897 года в образованной семье. Супруги Катаевы жили счастливо, через шесть лет после рождения Валентина у них родился ещё один сын — Евгений, впоследствии ставший одним из соавторов прославленных романов «Двенадцать стульев» и «Золотой телёнок». Вскоре после рождения младшего сына Евгения Ивановна Катаева умерла, и детей помогала воспитывать её сестра.

Братья Катаевы росли в окружении книг. Любовь к русской литературе была привита им родителями, любившими чтение вслух.

Как позднее вспоминал сам Катаев, писать он начал с девяти лет и с детства был уверен, что родился писателем. Разграфив школьную тетрадку на две колонки, подобно однотомному собранию сочинений Пушкина, он с места в карьер стал писать полное собрание своих сочинений, придумывая их тут же: элегии, стансы, эпиграммы, повести, рассказы и романы. К сожалению, образцов этого самого раннего этапа творчества Катаева не сохранилось.

Первой публикацией Катаева стало стихотворение «Осень», напечатанное в 1910 году в газете «Одесский вестник». Окрылённый успехом тринадцатилетний поэт продолжал штурмовать редакции, водя за собой младшего братишку. Евгений Петров вспоминал позднее: «Он... водил меня по редакциям. «Женька, идём в редакцию!». Я ревел. Он водил меня потому, что ему одному было идти страшно».

Первая мировая

Валентину так и не удалось окончить даже гимназическое образование: началась Первая мировая война, и в 1915 году Катаев вступил добровольцем-вольноопределяющимся в действующую армию. Дважды был ранен и отравлен газами. Летом 1917 года, после ранения на румынском фронте, был помещён в госпиталь в Одессе. Валентину Катаеву был присвоен чин подпоручика, но получить погоны он не успел и был демобилизован прапорщиком. Награждён двумя Георгиевскими крестами и орденом Святой Анны IV степени, известным в российской армии под названием «Анна за храбрость». С военным чином и наградами получил не передающееся по наследству личное дворянство.

Впечатления о войне Валентин Петрович многие годы описывал в своих книгах. Это и ранние книги, например, «Записки о гражданской войне» в 1920 году, и «Святой колодец» в 1965 году, и «Трава забвения» в 1967 году.

Гражданская война

Об участии Катаева в гражданской войне известно мало. В официально существующей в Советском Союзе биографии писателя говорится, что 1919 году он был призван в Красную армию, где исполнял обязанности командира батареи, а после был демобилизован. Но есть и другая версия, согласно которой Валентин Катаев некоторое время был добровольцем в белой армии генерала Деникина и только после 1920 года воевал на стороне большевиков. Об этом свидетельствуют некоторые автобиографические эпизоды в произведениях самого автора, а также сохранившиеся воспоминания семейства Буниных.

В самом начале 1920 года Катаев заболел сыпным тифом и был эвакуирован в одесский госпиталь.

К тому времени в Одессе уже окончательно установилась советская власть. Валентин Катаев, выйдя из госпиталя, присоединился к участникам подпольного офицерского заговора, о котором быстро стало известно одесской ЧК. Писатель был арестован и течение нескольких месяцев находился в тюрьме в ожидании смерти за контрреволюционную деятельность. Спасла Катаева чудесная случайность: его узнал один из чекистов, запомнивший его выступления в одесском обществе поэтов. Так в сентябре 1920 года Валентин Катаев оказался на свободе. После освобождения участвовал в гражданской войне в частях Красной армии в качестве командира батареи.

Писатель много лет скрывал правду об этой части своей жизни. И только в 1979 году в «Новом мире» появилась его «антисоветская» повесть «Уже написан Вертер», которая вызвала большой скандал. В ней 83-летний Катаев открыл тайну о своём участии в белом движении и аресте.

Сатирик

Валентин Петрович закончил свою службу в армии в 1921 году. Его отозвали с фронта и назначили заведующим окнами сатиры в одесском РОСТА.

Через год писатель перебрался в Москву, где начал работать в газете «Гудок».

Известность к одесскому юмористу пришла после написания злободневной фантасмагорической повести «Растратчики» и пьесы «Квадратура круга», которая с успехом шла не только в Москве, но на Бродвее.

Вскоре к старшему брату в Москву приехал и младший – Евгений Катаев.

Именно Валентин Катаев настоял на том, чтобы Евгений попробовал стать писателем. Валентин говорил, что «каждый более или менее интеллигентный, грамотный человек может что-нибудь написать». Евгений Катаев написал свой первый фельетон, а вскоре стал журналистом газеты «Гудок» и взял псевдоним, происходящий от отчества, – Петров.

Идея создания знаменитого романа «Двенадцать стульев» принадлежала Валентину Катаеву. Свои мысли о героях и сюжете он изложил будущим авторам. Изначально предполагалось, что они напишут черновик, Катаев поправит «рукой мастера» и роман будет подписан тремя авторами. Но, прочитав первую часть романа, Валентин признал, что «ученики побили учителя» и отказался от соавторства.

Илья Ильф и Евгений Петров, не забыли, кому именно они обязаны идеей романа: все издания «Двенадцати стульев», начиная с самого первого, издавались и издаются сейчас с посвящением Валентину Петровичу.

Но Катаев-старший всё-таки стал соавтором Ильфа и Петрова – они совместно написали сценарий к известному фильму «Цирк».

«Юность»

По воспоминаниям близких, Валентин Петрович обладал колючим характером и никогда и ничего не боялся. У него не было страха за свою жизнь на войне, он не боялся жить в послереволюционной Одессе, где власть менялась 14 раз. Точно так же Катаев не боялся репрессий тридцатых годов и помогал многим даже тогда, когда это было опасно для собственной жизни. В 1937 году он был одним из немногих, кто осмелился публично защищать вернувшегося из ссылки Мандельштама. Катаев приглашал поэта к себе домой и помогал вдове Мандельштама после его смерти. А в 1946 году он открыто навещал Зощенко, который тогда был в опале как антисоветчик.

Эти качества проявились, и когда Валентин Петрович Катаев в 1955 году стал основателем знаменитого журнала «Юность» и шесть лет занимал пост главного редактора.

При нём журнал стал одним из ведущих периодических изданий страны, открывший читателям многих видных литераторов. Катаев делал ставку на молодых и неизвестных прозаиков и поэтов. На страницах «Юности» публиковались первые произведения Анатолия Гладилина, Василия Аксёнова и других талантливых авторов.

Семь блокнотов

«Для меня, хотя и не признанного, но всё же поэта, – писал Катаев, – поэзией прежде всего было её словесное выражение, то есть стихи. О, как много чужих стихов накопилось в моей памяти за всю мою долгую жизнь! Как я их любил! Это было похоже на то, что, как бы не имея собственных детей, я лелеял чужих».

Валентин Петрович Катаев начал свой путь в литературе со стихов и продолжал их писать всю свою жизнь, хотя не издал ни одного поэтического сборника.

В конце жизни Валентин Петрович начал собирать все сочинённые им стихи. Отыскивал их в дореволюционных газетах, восстанавливал по памяти и переписывал в специально купленные для этого блокноты. Когда, за год до смерти, работа была завершена, у Валентина Петровича оказалось семь заполненных блокнотов.

По словам сына писателя, Павла Валентиновича, его отец «...сборники не выпускал, стихотворения не печатал, но поэтом остался».