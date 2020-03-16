Валентин Григорьевич Распутин: независимый, свободный и очень свой

Как же стремительно бежит время! Вот уже почти пять лет с нами нет великого советского и русского писателя, сибиряка-иркутянина Валентина Григорьевича Распутина. Хотя не совсем так, наверное, ведь и он, и герои его проникновенных повестей, рассказов и очерков, да и сами созданные им произведения, на казалось-бы такие вечные и не стареющие темы, незримо находятся вместе с нами в нашей сегодняшней, по-прежнему, непростой действительности...

А кажется вот только совсем недавно заезжал на Староконюшенный переулок поздравить семейство Распутиных с Новым 2015 годом! Валентин Григорьевич с внучкой Антониной старались меня чем- то угостить, а я их немного сдерживал от этой суеты, стремясь по привычке не утруждать. ...А по квартире шумно и весело бегала правнучка Алиса и было видно, что это всё доставляет Валентину Григорьевичу огромное удовольствие!, а тем более после длительного пребывания в больнице...

Немало о нём разного и разными людьми за прошедшее, с тех печальных дней, время сказано, опубликовано и показано. Каждый имеет на это право и несёт свою ответственность перед Доброй Памятью Валентина Григорьевича и всеми нами. Важно только то, чтобы Больше было Правды, а не всякого вымысла, пустозвонства и ненужного приукрашивания и чтобы всё это помогало тем кто не знал его лично лучше представлять весь истинный масштаб и глубину личности этого великого человека!

Очень ответственно и нелегко – вспоминать и вновь оценивать и формулировать содержание и оттенки своего отношения к Валентину Григорьевичу и его творчеству, а также и сами взаимоотношения с ним в разные времена. Нам – землякам и членам литературного клуба: Иркутск – Москва, Почётным председателем которого мы в своё время попросили его быть, очень повезло иметь прекраснейшую возможность общаться и обсуждать с ним – (извините за такое выражение) - «живым классиком» самые злободневные вопросы современности.

Отмечу, что в разных ипостасях представал и предстаёт, и сейчас, перед всеми нами Валентин Григорьевич: человек, личность, писатель, общественный деятель, земляк, товарищ, друг, муж, отец, дед, прадед, семьянин... и ещё многое-многое другое. И теперь, вновь убеждаешься в правильности слов поэта о том, что «...большое видится на расстоянии». Ведь некоторые, находясь рядом с Валентином Григорьевичем, не всегда осознавали это большое и ценность общения с ним. А многие его мысли и слова, в том числе и вложенные в уста героев произведений, оказались пророческими и провидческими! Каким-то «шестым или седьмым чувством» он в небольших, и казалось-бы незначительных проявлениях, а вернее отклонениях от устоявшихся порядков и отношений в нашем советском обществе, уловил уже тогда грозные предвестники навалившихся впоследствии, в 1991 году, на наш народ катастрофы и развала страны. Сегодня-то прозрели и те, кто был «ослеплён и одурманен» той болтовнёй и словами о перестройке и реформах в нужном направлении. При этом о том, что такая несуразная перестройка может «вылезти» совсем в другую сторону многие не хотели ни слышать, ни думать. Поэтому-то Валентин Григорьевич и подписал тогда вместе с ещё одиннадцатью настоящими патриотами Родины известное предостерегающее «Слово к народу» и никогда, несмотря ни на что, в последующие годы об этом не жалел. Он всегда стремился жить вместе с народом - всеми его радостями и горестями. Его постоянный поиск СПРАВЕДЛИВОСТИ и СПРАВЕДЛИВОГО УСТРОИСТВА МИРА вызывал уважение у большинства людей и даже у недругов.

Отсюда и непростые отношения, а вернее почти отсутствие нормальных отношений с «новыми власть имущими», отказ от наград из рук неуважаемого человека, попытки при удобном случае замолвить доброе слово в защиту отечественной культуры, «толстых» журналов, профессии писателя, Байкала, природных богатств и многое другое. Но его, как и некоторых других прежних «властителей дум человеческих», уже тогда не слушали и не приглашали на главные телеканалы страны... А он вновь мобилизовал свои силы (кстати после тяжёлой травмы) и выпустил такую же пронзительную и проникновенную, как и прежние его книги, но очень трагическую повесть о страшной российской повседневности «Дочь Ивана, мать Ивана», вызвавшую, конечно, и нападки (ведь автор-то кто? – чуть ли не «красный»?), а всё-таки больше - людское одобрение.

Припоминается, что именно в такой обстановке приближалось семидесятилетие Валентина Григорьевича в марте 2007 года . Оно ещё омрачалось трагической гибелью в страшной авиакатастрофе, происшедшей уже после успешной посадки самолёта в Иркутске, дочери Распутиных - Марии. Удар был тяжелейший! Но его стоически Валентин Григорьевич держал! Семья была в трауре и даже заводить разговор о подготовке юбилея было не совсем тактично!? ...Но постепенно, с помощью Светланы Ивановны – его жены, удалось начать разговор о неизбежности этой знаменательной даты и проработке некоторых действий по её организации. Ведь на всё требовалось время, а его уже не оставалось... Как-то не с первого раза, но договорились с Распутиными об организации небольшого, «камерного», негромкого («без всякой... музыки») и «не пышного» мероприятия-встречи.

После некоторых уточнений выяснилось, что никто – ни Минкультуры России, ни Союз писателей России ничего серьёзного и солидного по Юбилею В.Г. Распутина и не планируют. Не проявлял себя по этому поводу и тогдашний губернатор Иркутской области. Да и вообще отношение к этому было непонятное – как бы чего ни вышло, не накажут ли за это, или что-то подобное, по-видимому, мелькало в разных головах и незримо звучало при ответах на прямые вопросы о Юбилее. Все, которые были «при должностях», уж очень осторожничали и «дули на холодную воду», оглядывались и ждали каких-то указаний сверху. И тогда за подписью Президента Иркутского землячества «Байкал» С.В.Чемезова мы направили письмо Руководителю Администрации Президента России с предложением провести ряд мероприятий в связи с 70-летием В. Г. Распутина в Москве и по стране. Это письмо с некоторыми поручениями двинулось по бюрократической лестнице, но вскоре стало понятно, что многого ждать не следует... Рухнули и надежды на Торжественный Вечер-заседание в знаковом месте или достойном зале столицы страны, как это было в советские времена. А после того как ректор нашей Академии госслужбы тоже попросил не проводить этот Юбилей в её стенах, было принято решение о проведении главного Мероприятия-Вечера в Доме национальностей, в небольшом зале – всего на сто двадцать мест.

С напряжением, за короткое время и в основном силами работников нашей Школы «Интенсив», с финансовой помощью Землячества и при активном участии Валентина Григорьевича, нам удалось подготовить и провести этот памятный и очень тёплый и трогательный Юбилей Великого писателя современности. Звучало столько искренних и душевных слов от официальных и неофициальных лиц, показывались отрывки из кинофильмов по произведениям юбиляра, он сам с нами был на сцене весь вечер и ему было приятно, что его поздравляют самые близкие люди и друзья, а не какие-то «дежурные ораторы»! Вовремя «подоспели» изданные и привезённые из Иркутска Г.Н. Сапроновым новые издания, в том числе четырёхтомное собрание сочинений, библиографический сборник, хорошо иллюстрированное издание книги «Сибирь, Сибирь...» и другие. Их участники с желанием приобретали, а Валентин Григорьевич воодушевлённо каждому желающему подписывал автографы. Он весь светился и радовался этому не показному, а неформальному и душевному общению! И пусть оказалось, что кто-то из желающих по разным причинам «не попал сюда» (мест было очень мало) – всё равно ВСЁ прошло ЗДОРОВО! И хотя это Мероприятие не показывалось по Центральному телевидению, и почти не освещалось в других средствах массовой информации (как и вообще этот Юбилей, спектакль во МХАТе имени М.Горького, вечера, читательские конференции и т.п., организованные по собственной инициативе Т.В.Дорониной и другими истинными почитателями творчества писателя), но нами был профессионально смонтирован видеофильм-репортаж о нём, размноженный затем на DVD-дисках и выставленный на сайтах в Интернете. Это был наш самый главный Подарок Юбиляру и как впоследствии оказалось последний юбилейный... 75-летие его уже не получилось так отметить – в это время серьёзно болела Светлана Ивановна и они срочно улетели с ней в канун этой Даты из Москвы на родную землю, где вскоре она и скончалась... Это был следующий тяжелейший удар для Валентина Григорьевича... И его он тоже выдержал стоически и по-христиански...

Конечно, Валентин Григорьевич очень много «сказал» в своих книгах, выступлениях, интервью, да и в различных публикациях. И можно, наверное, было, как некоторые, уже просто «пожинать на лаврах», но он хотел и продолжал работать, несмотря ни на что, стремился многим помочь (пусть хотя бы добрым словом, сочувствием, оценкой...). Да и вся окружающая действительность и состояние российского общества не располагали к этим «лаврам». Конечно, ВСЁ Высказанное им в своё время продолжало и в дальнейшем в какой-то степени «работать» и оказывать влияние на людей и события. Это нам известно по великим классическим произведениям – они актуальны и современны веками! Хотя к причислению его к классикам советской и русской литературы Валентин Григорьевич относился сдержанно и осторожно. Он даже пошутил однажды по этому поводу, когда я в очередной раз, хотя и не очень громко и пафосно, но представил его именно вышеуказанными словами – мол «куда уж там – классик - ни больше и ни меньше...!». Хотя, наверное, как и многие Великие люди он осознавал ценность всего созданного им, но просто проявлял тактичность. Да и что говорить - об этом ясно свидетельствовали и многочисленные награды и поощрения, которыми (как он верно заметил при получении госпремии в Кремле в 2013году) он не был в своей жизни обделён и был всегда этому благодарен. Кстати в упомянутом выше нашем письме о семидесятилетии предлагалось наградить Валентина Григорьевича орденом «За заслуги перед Отечеством» сразу высшей - I степени (IV степени орденом он был награждён ранее). Но «наверху» (как потом объяснили) было решено идти «по порядку» и поэтому вышел Указ по ордену...lll степени (хотя было немало случаев несоблюдения этого порядка для некоторых других лиц...). Об этом старались не вспоминать и эту награду затем, тоже, долго не получалось ему вручить... по различным обстоятельствам.

Он был крайне скромным и деликатным человеком, всегда стремящимся не создавать своим присутствием лишних хлопот окружающим. Имея всенародную и даже можно сказать всемирную известность, он никогда не только не кичился этим, а и ни каким даже малейшим намёком, жестом, интонацией или любой другой эмоцией не показывал какого-нибудь своего превосходства над собеседником или просто случайным человеком. Он просто и не привлекая лишнего внимания жил, ходил по улицам, входил в здания и помещения, присаживался на любое место на мероприятиях, ездил в различных видах общественного транспорта и никогда не стремился увидеть (как это сегодня делают многие «поп-звёзды») то - узнают его в лицо или нет!? Ему это совершенно было не нужно! В общем можно сказать, что он несколько даже избегал привлечения внимания к себе и всякой такой публичности, а особенно в последний период своей земной жизни. И наверное, не только порою из-за своего самочувствия или опасения выглядеть не совсем как нужно, а просто в силу своей природной скромности.

В свою очередь, мы тоже очень бережно и даже трепетно относились к нему, ценили его время и не позволяли докучать всякими мелкими проблемами и вопросами. И уж, конечно, не нагружали его никакими просьбами и оберегали, по мере возможности, от таких попыток с разных сторон. Но когда, в 2006 году, как «дамоклов меч», нависла очередная угроза над нашим Байкалом от предполагаемого строительства вдоль его северного побережья нефтепровода с привлекательным и громким названием «Восточная Сибирь – Тихий океан», мы попросили Валентина Григорьевича вместе с нами обратиться письменно к Президенту России В.В.Путину с просьбой уточнить этот проект в интересах сбережения «священного озера». Об этом в то время просили и многие наши земляки-иркутяне в родной области, а также видные учёные и руководители местных органов власти. Не сразу, но в конечном итоге было принято правильное решение о прокладке этого нефтепровода на безопасном для Байкала расстоянии. И теперь, вновь перечитав текст этого Обращения, с удовольствием вспоминаю - какие точные и содержательные правки и предложения в него внёс тогда Валентин Григорьевич, который у многих олицетворяется именно с борьбой за сохранение этого бесценного достояния не только России, но и всего мира, поскольку приложил для этого в разные годы немало сил и ума.

Все мы знали и многим об этом чуть ли не с радостью (а уж с удовлетворением то - точно!) сообщали, что Валентин Григорьевич только в зимнее время живёт в Москве, а с весны по осень – на Родине, в Иркутске, на даче на Иркутском море, рядом с Байкалом. Этот дом – дача на небольшом (всего двенадцать соток) участке на берегу одного из живописных заливов водохранилища, в который к семейству Распутиных мне тоже посчастливилось ненадолго однажды заглянуть, выглядит достаточно скромным по сравнению с некоторыми «сегодняшними дворцами», но очень уютный и удобный... И именно сюда он так всегда настойчиво рвался, вырывался и получал от этого, по-видимому, огромную душевную и энергетическую «подпитку». Да и в своих книгах об этом он много писал! Байкал и Иркутская земля давали ему Вдохновение и новые силы.

Всегда внимательно Валентин Григорьевич относился к общению и контактам с людьми. Вспоминается как он подписывал свои книги. Конечно, для любого автора и писателя это самое приятное занятие – когда тебя просят подписать твою книгу или оставить на ней автограф. Но Валентин Григорьевич это делал крайне аккуратно, а не поспешно и размашисто как некоторые – будто подписывают важный документ. Он переспрашивал имя и отчество того, кому требовалось подписать книгу, иногда, когда позднее вошли в обиход визитки, списывал с них и персонально, поимённо подписывал каждому книгу. При этом стремился подобрать не «трафаретные» слова, а какие-либо особые, относящиеся к человеку пусть даже увиденному впервые. А для тех, кого он уже и ранее знал, он старался написать ещё более тёплые и душевные пожелания. И не жалел тратить на это своё драгоценное время! Читая теперь некоторые из его автографов поражаешься их точностью и меткостью и вновь ощущаешь его отношение к себе и внимание действительно культурного человека.

Ещё более тщательно и ответственно работал Валентин Григорьевич с каждым словом при создании своих произведений, да даже и при написании любого письма или документа. Теперь, благодаря огромным усилиям его второй жены - Ольги Владимировны Лосевой, других членов семьи и друзей, идёт постоянное пополнение, созданного ещё при жизни писателя, Фонда В.Г.Распутина в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки в Москве (бывшая «Ленинка»). Здесь каждый желающий может ознакомиться с черновиками и чистовыми редакциями его произведений, писем и других документов. И тут открывается то, о чём говорил великий советский поэт В. В. Маяковский, имея в виду, что необходимо перерабатывать «тысячи тонн словесной руды» ради точного подбора того или иного нужного слова или предложения! В этом я наглядно убедился, попросив Валентина Григорьевича в теперь уже далёком 2001 году поприветствовать письменно участников Всероссийского земельного конгресса «Земля России», который мы вместе с Николаем Васильевичем Комовым, тогдашним руководителем федерального земельного ведомства, тоже очень радеющего за землю российскую, и его коллегами проводили в Президентской Академии на Юго-Западе столицы. Для сбережения драгоценного времени Валентина Григорьевича и с его согласия мы подготовили проект этого приветствия (так обычно делается). А получили в итоге настолько переработанный текст, что как говорят «живого места не было от правок и переделок» - но зато КАКОЙ и КАК он ЗДОРОВО, под бурные аплодисменты, СОЗВУЧНО ЗАБОТАМ всех УЧАСТНИКОВ Конгресса был затем ОГЛАШЁН!

Следует заметить, что к Валентину Григорьевичу я как и многие другие стремился всегда относиться очень Уважительно! И не только по причине его возраста или состояния здоровья, а просто как к Человеку с Большой (заглавной) буквы. А ещё больше - всячески старался ценить его Время (да и Внимание) – ведь это главная ценность для всех людей, а для Великих – Особенно! Поэтому-то старался оберегать его от мелочей нашей повседневности, пустого, суетного и не нужного (как нам иногда казалось) для великих мыслей. И эти трогательные и трепетные взаимоотношения проявлялись во всём – и в большом, и в малом. И прежде всего, при разговорах и встречах с ним не хотелось, чтобы у него появлялось ощущение того, что пытаемся использовать его в своих каких-то скрытых или не скрытых целях, для повышения своей значимости или т.п. Так сознательно или подсознательно думалось и всё это находило выражение в отношениях с ним. Порою к нему относились как к «сосуду с драгоценной живительной влагой», которую ни в коем случае нельзя не только разлить, а требуется не расплескать ни одной капли. При этом читали и «ловили» его умные мысли и высказывания, обдумывали и обсуждали их, соглашались или утверждались, уже вместе с ним, в справедливости тех или иных суждений и оценок. Активно и с большими комментариями дарили, заранее приобретённые для этого, его книги многим коллегам, товарищам, друзьям и даже большим «должностным лицам» в надежде что кому-то это поможет в служении стране и народу. Ведь его «слово» много значило для тех, кто хотел его слышать!

Вновь возвращаясь к вечному вопросу о взаимоотношениях с «власть имущими», замечу, что во все времена у многих великих людей они складывались и складываются непросто. И это можно в определённой степени понять... Ведь масштабно и «планетарно» мыслящий Человек зачастую (а может и всегда) рано или поздно становится неудобным (или неугодным) той или иной власти, поскольку его мысли, выводы, оценки, пусть даже и самые правильные, порою оказываются не ко времени и не к месту! И хорошо, если этот Человек понимает это и высказывая или публикуя что-то делает или оговорку, или не ждёт от власти поддержки (да ещё и немедленной) своих идей. Но при этом его мнениями могут пользоваться другие (кому это нужно и близко) и ничего страшного в этом нет - это-то и есть то самое гражданское общество, о формировании которого в нашей стране сегодня много говорится! И как быть Власти? Думается, что с позиции Высокой Культуры, Такта и Деликатности нужно всё это и самого этого Человека ценить, несмотря на расхождения, так как такие люди – это наше Национальное Достояние! А вот всегда ли так делается, а то, что не всегда делалось-то - уж точно?!

Следует отметить, что Валентину Григорьевичу удалось избежать участи некоторых известных и выдающихся в стране людей, чьи имена и авторитет попали под своеобразную «приватизацию» и «эксплуатацию» властью и различными политическими и общественными структурами и движениями. Он всегда стремился быть более независимым и свободным от навязываемых или предлагаемых ему действий или обязанностей. Да многие и остерегались что-то подобное (что получалось с другими) ему даже и предлагать... Так он не стал вступать в своё время в КПСС – руководящую и направляющую силу советского общества, сказав тогда первому секретарю Иркутского обкома партии, ныне почётному гражданину Иркутской области В.И. Потапову - « считайте, что в душе я давно коммунист ». И ведь действительно идеологически это всё было ему всегда близко... А уж позднее он не поддавался ни на какие соблазны новой власти, хотя некоторым, наверное, казалось иногда, что он вроде бы был близок к ней... А особенно в последние годы: вот встречается вновь с Президентом России на Байкале, вот получает из его рук Государственную премию за гуманитарную деятельность, вот с губернатором ...

Казалось ничто не предвещало такого трагического развития событий. Очень трогательно и тепло состоялось поздравление Валентина Григорьевича с 77-летием - привезённым в Москву спектаклем Иркутского драмтеатра «Последний срок». Начинался, задуманный неутомимым его директором А.А. Стрельцовым, всенародный всероссийский проект «Читаем вместе. Валентин Распутин. Прощание с Матёрой», в котором приняло участие свыше трёхсот человек со всей страны (но большинство – земляки автора – иркутяне) ... Новость о тяжёлом заболевании не стала секретом, но и не «выпорхнула» (благодаря некоторым предосторожностям) на широкий публичный простор – это как бы было «семейное дело». После диагностирования в Иркутске Валентин Григорьевич начал лечение в Онкологическом центре на Каширском шоссе в Москве, где и я его периодически «проведовал» и навещал. Держался он бодро и стоически – был настроен преодолеть весь этот недуг! Лечение чередовалось с пребыванием дома и всю «нагрузку» и тяжесть Всего Этого самоотверженно и даже героически несла Ольга Владимировна. А многие в это время, как часто бывает, «затихли» и то ли выжидали, то ли думали, что кто - то другой «проявляет внимание и заботу», то ли...? В это время была предпринята попытка «прикрепить» Валентина Григорьевича (хотя бы на период болезни – так ему говорили) на медицинское обслуживание в лечебных учреждениях Управления Делами Президента РФ. Конечно, это больше было уже нужно не столько ему, сколько для облегчения жизни заботящимся и окружающим его родным. Но в итоге на эту просьбу была получена «махровая отписка» - письмо о том, что «...оснований для положительного решения данного вопроса...», то есть «прикрепления», не нашли. И тогда пришлось воспользоваться «подаренным»... полисом добровольной медицинской страховки и когда самочувствие Валентина Григорьевича стало хуже его определили в «Волынскую» Клиническую больницу № 1. Там тоже были приняты все самые внимательные и необходимые меры – но итог оказался роковым - вечером, накануне своего 78 дня рождения (а по времени Иркутска – в день рождения) его не стало.

Потянулись сложные часы решения всех полагающихся процедур... Губернатор Иркутской области С.В. Ерощенко вместе с Иркутским владыкой Вадимом предложили похоронить Валентина Григорьевича на иркутской земле, а затем с Сергеем Валентиновичем – его сыном и с согласия остальных близких тщательно подобрали достойное место... И пусть никакого официального завещания и выражения воли Валентина Григорьевича не было, но это было в общем-то созвучно тем словам и пожеланиям, которые он говорил своим близким и мне, однажды, очень откровенно, за чашкой чая в Академии, где нередко у нас бывал... ВСЁ всеми людьми, привлекаемыми к этим печальным процедурам и мероприятиям и даже впервые встречаемым, организовывалось и проводилось на самом высоком уровне и Очень Достойно! Это и беспрецедентное всенародное Прощание с Валентином Григорьевичем в Москве с прекрасной и содержательной речью Патриарха Кирилла, и последний полёт Валентина Григорьевича в Иркутск не каким-то якобы кем-то выделенным специальным рейсом (бортом), а обычным рейсом Аэрофлота - каким он неоднократно и ранее по расписанию летал. И конечно Всё превосходно организованное на прибайкальской земле: в некрополе Знаменского монастыря, неподалеку от родной Валентину Григорьевичу Ангары (где через год семья установила изготовленный из карельского диабаза московскими скульптором и художником памятный крест), и на поминальном обеде, и созданный позднее музей В.Г. Распутина в Иркутске с современнейшей экспозицией, и мемориальная доска на доме по улице 5-й Армии, где он жил и многое-многое другое. Теперь уже и экскурсоводы в Иркутске, с гордостью рассказывая о знаменитом земляке, показывают связанные с его именем места. И хотя, наверное, правильно однажды сказал Владимир Ильич Толстой - советник по культуре Президента РФ при обсуждении подготовки 80-летнего юбилея писателя, что нужно не только «мемориально-бронзовым аспектам» уделить внимание, а самому содержанию его Великого творческого наследия, всё же хочется надеяться, что и на доме в Москве, на Староконюшенном переулке, где проживал Валентин Григорьевич, тоже появится памятная мемориальная доска! Ведь соответствующее Решение по её установке ещё в 2016 году, в срочном порядке и без проволочек было принято Мэрией столицы, а под обязательством о её изготовлении и установке стоит подпись Председателя Правления Иркутского землячества «Байкал», правда поблёкшая со временем...

Помнится, что Валентин Григорьевич говорил, что человеку нужно не Богатство, а всего лишь достаток для нормальной человеческой жизни и существования! И Это, мол, лучше и полезнее во всех отношениях! Поэтому-то и дорогие подарки ему не решались дарить... И вот ещё один пример к этому - на читательских и других мероприятиях иногда практикуется раздача книг, а не их продажа. И вот однажды, к моему удивлению, Валентин Григорьевич сказал, что «лучше», когда люди сами купят (приобретут) книгу за свои деньги. А затем рассказал, как после одного мероприятия на котором, вот так, бесплатно выдавался участникам двухтомник его произведений, он в мусорной урне на выходе из здания увидел кем-то выброшенные эти книги... Тогда и я безоговорочно согласился с ним, что пусть хотя бы за не полную цену(как бы со скидкой), но люди и на подобных мероприятиях должны сами покупать книги и тогда относиться к ним, возможно, они будут по-другому, да и может прочтут хоть что-то...!

Разумеется, что жизнь самого автора различных художественных произведений и существование героев и действующих лиц его «творений» зачастую проходят независимо друг от друга. Вот выпустил автор в свет своё «детище» и оно начинает жить своей жизнью, заставляет волноваться, переживать, думать... многих людей. А сам автор живёт, естественно, своей реальной жизнью и уже мало что может «подправить» в судьбах героев. Но он может продолжить их мысли, размышления и поступки в новых своих вещах. Это делал и Валентин Григорьевич! И не только это – он, также, стремился при любом общении и контактах с разными людьми донести до них свою боль и заботу о происходящем в нашем родном Отечестве. Он не мог быть просто почётным «свадебным генералом» на различных мероприятиях, а когда подобное иногда случалось испытывал некоторое стеснение. Поэтому старался присутствовать лишь там, где считал для себя приемлемым, возможным и нужным. Он не хотел поступаться своими жизненными принципами! И всегда стремился жить по Совести и быть верным правде жизни!

Для многих из нас он, по-прежнему, является таким нравственным ориентиром - Богатырём, на подобие старых русских былинных, чья слава не меркнет в веках, который, несмотря ни на что, остался ВЕРЕН СВОИМ ПРИНЦИПАМ И УБЕЖДЕНИЯМ во благо своего – нашего народа!

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