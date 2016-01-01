Тамара Минсарова и её счастливый «Чёрный кот»

Песню «Черный кот» поют часто совершенно разные люди. А ведь это показатель популярности исполнителя! Тамара Миансарова однажды спела – и песня «пошла в народ», да так здесь и осталась. А у певицы получилась долгая интересная жизнь.





Биография Тамары Миансаровой

Тамара Григорьевна Ремнева (первая фамилия певицы) родилась 5 марта 1931 года в украинском городе Зиновьевске (теперь Кропивницкий), в семье, где ценили песни. Впервые Тамара вышла на сцену в 4 года. Отец был артистом театра, мама работала на заводе, но выиграла конкурс вокалистов и переехала с дочерью в Минск, став оперной певицей.

Детство Тамары прошло в Минске, там же застала ее война. Училась в музыкальной школе при Минской консерватории. В 1951 году Тамара поехала в Москву, поступила на отделение фортепиано в консерваторию. Однако она так хорошо пела, что через год ее взяли и на вокальное отделение. После окончания консерватории в 1957 году работала концертмейстером, но жизнерадостной девушке явно мешали рамки классического исполнения. Ей хотелось большего.

Карьера эстрадной певицы

В 1958 году на III Всесоюзном конкурсе артистов эстрады Миансарова получает третью премию. Далее она выступает с концертами. Солирует в Мюзик-Холле, в спектакле «Когда зажигаются звезды».

Руководитель джазового квартета Игорь Гранов в 1958 году искал солистку. Красавица Тамара, с уникальным голосом, высшим консерваторским образованием (по сути – с двумя) и желанием петь, не могла остаться незамеченной. И она стала выступать с квартетом.

И вот с 1958 года начинается новый этап жизни певицы. Теперь интересные факты ее побед выстраиваются один за другим. Будет триумфальное шествие по Советскому Союзу и ряду стран (особенно ее полюбят в Польше). Песни Миансаровой станут звучать из каждого раскрытого окна, песня "Глаза на песке" заставит прослезиться не одну поклонницу ее таланта.

В 1962 году коллектив в составе делегации советских артистов едет на VIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Хельсинки. И песня Л. Лядовой и Б. Брянского «Ай-люли» в исполнении Тамары Миансаровой так зацепила сердца зрителей и жюри, что певица получила первую премию и золотую медаль.

Через год, в 1963, Миансарова отправляется в Сопот, на Международный фестиваль песни, задолго до того, как там покорила публику Алла Пугачева. И здесь стала победительницей. Она спела «Солнечный круг» так, что зал почувствовал все, что можно было выразить этой песней: и страх маленькой девочки, очутившейся среди ужаса оккупированного Минска, и стремление людей к миру, и желание счастья для каждого человека, независимо от веры, национальности и гражданства. С той минуты Миансарова стала кумиром польских слушателей, снялась в музыкальном фильме, давала концерты, записывала диски, а песня превратилась в ее визитную карточку.

С 1964 года Тамара Миансарова – популярная исполнительница в Советском Союзе. Для нее собрана группа «Три плюс два» Леонидом Гариным. Ее с восторгом встречают, фото раскупают вмиг. Она поет в новогодних передачах «Голубой огонек».

И снова польская слава из Сопота обогрела Миансарову своими лучами – песня «Рыжик» (кавер-версия песни полячки Хелены Майданец «Rudy rydz») стала супер популярной в нашей стране. А через год появился и «Черный кот» (Авторы – Ю.Саульский и М.Танич).

Закат карьеры

В 1966 году среди 6 социалистических стран Европы проходил песенный фестиваль. СССР, ГДР, Чехословакия, Венгрия, Болгария и Польша принимали у себя певцов, в каждой стране по туру с песней этой страны. Тамара Миансарова выиграла 4 тура из 6 и оказалась победительницей этого музыкального марафона. Так продолжается до 1970 года. А потом ее просто перестали приглашать в эфир, на концерты, прошел негласный запрет на Миансарову, как иногда бывало с артистами.

1970-й год принес полное разочарование. По словам самой Миансаровой, карьеру ей сломал один высокопоставленный чиновник, постоянно и безрезультатно ее преследовавший. Не стало концертов, исчезли песни из эфира радио и ТВ. Миансарова была вынуждена уволиться из Москонцерта и уехать из Москвы. Далее была Донецкая филармония. 12 лет поездки с концертами по Украине. Тамара Миансарова пела во многих шахтерских городах, в 1972 году получила звание Заслуженной артистки Украинской ССР.

Возвратившись в 1980-х, певица, которую носили на руках и плакали от звука ее живого голоса, артистичного исполнения каждой песни, уже не смогла подняться до прежних высот, но и сейчас ее любят и с удовольствием слушают в нашей стране. К этому времени в Киеве сняли фильм про певицу в молодости, а в Польше журнал «Панорама» объявил 4 самых популярных певцов за 25 лет. Ими стали Азнавур, Пиаф, Готт и Миансарова.

Однако на родине былого блеска и популярности уже не получилось. Были концерты, но гораздо меньше, чем прежде. Миансарова учила вокалу студентов в в ГИТИСе, приглашалась в жюри конкурсов, участвовала в программах, посвященных ретро-музыке, получила звание Народной артистки России в 1996 году, написала книгу.

В 2016 году отметила свое 85-летие.

Личная жизнь

Яркая певица, жизнерадостная брюнетка, Тамара Миансарова всегда пользовалась успехом у мужчин, четырежды была замужем, появились дети. Она прожила достаточно бурную жизнь, о которой написала в своей книге.

Первый муж – Эдуард Миансаров был другом детства певицы и отцом ее сына Андрея, после рождения которого молодая семья распалась. Далее короткий брак с Леонидом Гариным, погибшим через полгода после свадьбы. С Игорем Хлебниковым, своим администратором, Тамара Миансарова прожила дольше, появилась дочь Екатерина.

Последние 30 лет ее муж — Марк Фельдман. Внуки: Андрей, Тамара и Анна. Увы, талант мамы и бабушки им не передался.

На склоне лет семья Миансаровой оказалась замешанной в скандалах с квартирами и взаимоотношениями с детьми.

Смерть

Вечером 12 июля 2017 года, в среду, Тамара Миансарова скончалась в Первой градской больнице Москвы, пишет readweb.org. По словам Марка Фельдмана, за неделю до этого Тамару Григорьевну госпитализировали с воспалением легких. Врачи пытались спасти певицу, однако болезнь оказалась сильнее.

Источник: readweb.org

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