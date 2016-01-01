Из старинного сибирского села Хомутово в годы Великой Отечественной ушло на фронт 600 жителей. 225 погибли. Среди счастливчиков, вернувшихся живыми, легендарный председатель колхоза «Путь Ильича» 60–80-х годов, почётный гражданин Иркутского района, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Отечественной войны 1 и 2-й степени Афанасий Иванович Ощерин.

Афанасий Иванович Ощерин

Его предки жили на этой земле, здесь он родился и отсюда перед войной ушёл служить в Дальневосточный полк КНВД.

Бой после Победы

9 мая 1945 года народ праздновал великую Победу, а для Ощерина война продолжалась. Его часть перебросили на Западную Украину, где свирепствовали банды недобитых бандеровцев. Воевать они не умели, убивали детей и стариков, насиловали женщин, держали в страхе тысячи мирных граждан. Те же фашисты, только ещё более гнусные и подлые. Националисты засели в бункере, и выбить их оттуда можно было одним путём: взорвать. Шанс самим остаться в живых – 50 на 50. Ощерин собрал бойцов:

– Операция смертельно-опасная. Когда война для большинства закончилась, я не имею морального права рисковать вашими жизнями. Добровольцы, шаг вперёд!

Шагнул весь строй.

– Другого не ожидал! – сказал Ощерин. – Мы выполним приказ и уничтожим бандитов.

После взрыва Афанасий первым ворвался в бункер и был сбит огненным пламенем. Банду разгромили, а война оставила Ощерину след на всю жизнь – сильные ожоги лица и глаз. Как он вообще остался жить, пройдя всю войну?

«Везучий», – говорили сослуживцы. В ответ Афанасий вынимал из кармана гимнастёрки полосатый платочек и целовал его.

– Бабушкин подарок, – каждый раз напоминал он. – Мне его она положила в карман перед уходом в армию, прошептав на прощание: «Это твой талисман, Афоня. Да сохранит тебя Господь!». Хранил как зеницу ока...

22 января 2010 года я был свидетелем редкого проявления любви к человеку, которого давно нет с нами, но который незримо присутствовал в зале. В этот студёный, но солнечный день, казалось, все дороги в Хомутово вели ко Дворцу культуры, где собрались сотни селян, чтобы отдать дань глубокого уважения своему земляку – легендарному председателю колхоза «Путь Ильича», почётному гражданину Иркутского района Афанасию Ивановичу Ощерину. Ему исполнилось бы 90 лет.

Солдат Великой Отечественной скончался в канун 60-летия Победы в священной войне с фашистской Германией, а председательский пост оставил и того раньше – три десятилетия назад. Но годы не властвуют над памятью: в переполненном зале, затаив дыхание, взволнованно слушали каждое слово Афанасия Ивановича, доносящееся с экрана, звучали слова признательности Человеку, оставившему глубокий след на земле.

Адский котел

...Поезд особого назначения мчался без остановок из Хабаровска в западном направлении, где второй год гремела война, унося сотни тысяч человеческих жизней, где совсем недавно под Харьковом в жесточайших боях полегли почти все воины 4-го Краснознамённого мотострелкового полка НКВД. Но знамя вынесли из окружения, сохранив самое святое – честь и доблесть полка. На его формирование и бросили резервный Дальневосточный, где Ощерин командовал отдельным пулемётным взводом.

...Полк сходу бросили в адский котёл, где круглосуточно кипели кровопролитные бои. В первом же сражении погиб лучший друг Афанасия земляк Иннокентий Латышев. Накануне они виделись, перебросились парой фраз.

– Как думаешь, Иваныч, скоро вырвемся из котла? – спросил Иннокентий. – Голову, сволочи, не дают поднять, всё палят и палят.

– Хрен его знает, – усмехнулся Афанасий, – везде жарко. Ты лучше скажи: что из дома пишут?

– Какие письма? – удивился Иннокентий. – Не помню, когда их получал. Пока кашу не расхлябаем, не до писем. Да и не мастак их писать. Другое дело – ты. Черкании пару слов моим, чтобы зря не терзались. Мол, живы будем – не помрём.

– Это верно, – философски заметил Афанасий, – все под богом ходим.

На том и расстались. А вечером Афанасий увидел имя Иннокентия в списке погибших

«Мы даже не попрощались», – вздохнул он и горестно подумал: «Не прощаться же каждый день! Так с ума можно сойти...»

Сначала было дико и страшно от кромешного ада, но постепенно боль притупилась, опасность отошла на второй план, и Ощерин сосредоточил всё внимание на руководстве боем, сознавая, что он, как командир взвода, несёт ответственность за подчинённых именно на этом огневом участке.

В период короткого затишья комбат собрал бойцов:

– Мы впервые попали в такое пекло, товарищи, – сказал он, – у нас нет опыта боевых действий, всем нам тяжело. Но у нас есть мужество и отвага, любовь к родине и мы должны выстоять, чтобы потом гнать фрицев с нашей земли. Залогом чему могут служить действия взвода Ощерина, проявившего редкое самообладание в критические моменты боя.

– Вот когда нам пригодилась суровая армейская закалка в дальневосточном полку, – вспоминал Афанасий Иванович, – мы прошли такую школу испытаний, что нам не страшен был сам чёрт. Нас научили рукопашному бою, фехтованию, стрельбе из разных видов оружия и на всю катушку подготовили физически. Мы оказались в таких передрягах, из которых простые смертные не возвращаются.

После очередной заварухи он доставал из кармана гимнастёрки полосатый платочек и целовал его.

Смерть обошла его даже тогда, когда он, тяжело раненый, увидел перед собой дуло пистолета и подумал: «Пришёл твой час, Афоня». Подошедший к нему румынский офицер наступил на грудь и что-то сказал своим солдатам, вызвав у них весёлый хохот. Потом он наклонился и вытащил из кобуры Ощерина пистолет.

– Вот сволочь! – с ненавистью подумал Ощерин. – Сейчас из моего же пистолета меня и хлопнет.

Немцы так поступали всегда, но румын, забрав оружие, пошёл дальше, видимо, поверил, что русский мёртв. Дождавшись сумерек, Афанасий добрался до своих, где его уже не чаяли видеть в живых.

Мамаев курган

Самым суровым и страшным для дальневосточного полка стало сталинградское сражение в составе 62-й армии. «Переправиться через Волгу и сходу вступить в бой за взятие Мамаева кургана» – такое боевое задание поставило командование.

Переправлялись под бешеным обстрелом зенитных батарей и авиации врага.

– Ни шагу назад! – хрипел комбат. – Ты понял, взводный? Погибать, но приказ выполнять!

Куда уж яснее. Впереди – фашисты, сзади – свои. И те, и другие бьют прицельно. Назад – значит на дно...

Комбат первым выскочил на берег. Его жёсткое, волевой лицо, уставшее от бессонницы и напряжения, светись азартом боя. С криком: «Вперёд! За Родину!» он увлёк за собой бойцов. Ощерин бежал чуть сзади, не чувствуя ни пуль, ни смертельной опасности. Там, впереди, маячил Мамаев курган, и в мозгу билось единственная мысль: «Добежать, взять штурмом».

Это уж потом поэт Рождественский напишет:

Выше всех Эверестов –

Мамаев курган

...Ты стоишь,

поминальные муки терпя...

А тогда Афанасий, как и тысячи бойцов, выполнял приказ, и до цели было совсем ничего, его словно кто-то сильно толкнул. Он не понял, думалось – вот сейчас соскочит и побежит дальше. Не встал. Сражённый снарядом, потерял сознание. Сколько пролежал – бог знает. И остался бы лежать, не наткнись на него случайно санитары. Они уже прошли мимо, когда услышали глухой стон, доносившийся из-под земли. Откопали и увидели безжизненное тело...

– В рубашке родился, сибиряк, тебя ведь с того света достали, – говорили ему. – Ты знаешь, сколько полегло наших ребят? Почти весь батальон.

О тех страшных событиях Афанасий Иванович говорил простым языком солдата, чудом уцелевшего:

«Смотрим, Сталинград горит, Волга в огне. Вот нам по этому огню приказано было переправиться. Перед этим на кратковременном митинге командарм Чуйков Василий Иванович поставил задачу взять курган во что бы то ни стало. Трупов было столько, сколько я не видел нигде: и румынских, и немецких, и наших. Из нашего батальона остались в живых 17 человек. Выходили из этой атаки некоторые наши солдаты седыми, а некоторые даже лишались рассудка. Но приказ выполнили: взяли Мамаев курган.

...Только в 1947 году, после долгого лечения в госпитале, Афанасий вернулся в родное Хомутово, где его ждали самые близкие, дорогие ему люди. Восьмилетний сын Анатолий, по-взрослому обняв отца, прошептал в ухо:

– Как долго ты ехал, папка, домой.

– Дорога слишком долгая была, сынок,– ответил тихо Афанасий.

...Афанасий Иванович прожил долгую, яркую и непростую жизнь. Предел наступил на 84-м году. В последний путь его провожало всё село. Прощальный салют завершил славную эпоху воина-труженика.

Одна из улиц Хомутово носит его имя.