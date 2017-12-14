Талантливый, таинственный Евгений Петров

115 лет назад родился Евгений Петрович Катаев, гораздо более известный читателям как Евгений Петров — русский советский писатель, соавтор Ильи Ильфа.

Биография Евгения Петрова

Год рождения Петрова в источниках воспроизводится по-разному. Сам Евгений Петрович в «Двойной автобиографии» полушутя написал, что «писатель Ильф и Петров» появился на свет сначала в 1897 году, затем в 1903-м. Однако, по данным Одесского архива, в личном деле Евгения Катаева значится другая дата рождения —1902 год.

Женя родился в семье учителя. Мать — пианистка, Евгения Бачей, скончалась через несколько месяцев после рождения младшего сына. Многие детали жизни братьев Катаевых впоследствии были воссозданы в повести «Белеет парус одинокий», где прообразом домашнего и воспитанного Павлика Бачея стал юный Женя, а портрет старшего – жизнерадостного двоечника Пети – Валентин Катаев «написал» с себя.

Евгений Катаев в юности зачитывался детективами и мечтал стать сыщиком. Окончив гимназию в 1920 году, он стал сначала корреспондентом ЮгРОСТА, а чуть позже — сотрудником уголовного розыска, в котором проработал три года. Петров с иронией говорил, что его первым литературным произведением был «протокол осмотра трупа неизвестного мужчины». Именно Евгений стал прототипом главного героя повести «Зелёный фургон», юного сыщика Володи Патрикеева, написанной его другом Александром Козачинским.

«Мы» и «я»

В 1923 году, по примеру старшего брата, Евгений Катаев приехал в Москву и вскоре устроился в журнал «Красный перец». Чтобы читатели не путали двух братьев, Евгений стал писать под псевдонимом.

Правда, Петровым он стал не сразу. Первые рассказы вышли за подписью «иностранец Фёдоров».

Совместный путь Петрова и Ильфа начался опять-таки с журналистской работы: вместе они публиковали фельетоны и короткие сатирические рассказы. Летом 1927 года Ильф и Петров совершили поездку в Крым и на Кавказ, посетили Одессу. Позднее некоторые впечатления от этой поездки вошли в роман «Двенадцать стульев», с которого и началось десятилетнее творческое содружество двух одесситов.

В 1937 году смерть Ильфа от туберкулёза разрушила писательский и дружеский союз. Как вспоминал писатель Лев Славин, Петров «сохранил и носил в себе Ильфа. И этот бережно сохранённый Ильф иногда вдруг звучал из Петрова своими ильфовыми словами и даже интонациями».

Петров многое сделал для увековечивания памяти своего друга. В 1939 году он издал «Записные книжки» Ильи Ильфа, а позже задумал написать роман под названием «Мой друг Ильф». Петров признавался, что ему непривычно вместо знакомого «мы» писать «я». Роман не был закончен, сохранились лишь отдельные наброски.

После смерти Ильи Арнольдовича Евгений Петров говорил, что вынужден был «всё начинать сначала».

Он написал несколько киносценариев, из которых наиболее известны «Музыкальная история» и «Антон Иванович сердится». Помимо работы, связанной с кинематографом, Петров в ту пору много сил отдавал редакторской деятельности. В 1937 году он был назначен заместителем главного редактора «Литературной газеты» и на этой должности, помимо прочих многочисленных обязанностей, ещё и обучал начинающих журналистов, тщательно анализируя принесённые тексты. Его ученики полушутя называли себя «птенцами гнезда Петрова». В 1938 году Петрову предложили возглавить еженедельник «Огонёк», переживавший после ареста прежнего руководителя Михаила Кольцова тяжёлые времена и стремительно терявший читателей. Евгений Петрович перекроил журнал и не только спас его, но и поднял популярность издания на новую высоту.

В 1939 году Евгений Петров был награждён орденом Ленина «за выдающиеся успехи и достижения в развитии советской художественной литературы».

Семья

Женой писателя была Валентина Грюнзайд. Ранее она покорила сердце Юрия Олеши, который, случайно увидев тринадцатилетнюю школьницу с «овалом лица с полотна французского мастера», пообещал посвятить ей сказку. Юрий Карлович сдержал слово, и на титульном листе изданной в 1928 году книги «Три толстяка» значились её имя и фамилия. Но к моменту выхода сказки девушка уже была невестой Петрова. У супругов выросли два замечательных сына: один из них – кинооператор Пётр Катаев, снимавший главные фильмы Татьяны Лиозновой: «Семнадцать мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Мы, нижеподписавшиеся», «Карнавал». А композитора Илью Катаева знают по песне «Стою на полустаночке» и музыке к фильмам Герасимова «У озера» и «Любить человека».

Таинственная история

Стоит внимания и мистическая страница жизни Евгения Петрова, которая, по существующей легенде, имеет отношение к его судьбе.

Рассказывают, писатель имел странное и редкое хобби: всю жизнь коллекционировал конверты... от своих же писем! Он отправлял письмо в какую-нибудь страну, но всё, кроме названия государства, выдумывал – город, улицу, номер дома, имя адресата. Поэтому через месяц-полтора конверт возвращался к Петрову, но уже украшенный разноцветными иностранными штемпелями, с указанием «Адресат неверен».

Но в апреле 1939 года писатель отправил письмо в Новую Зеландию, придумав город под названием Хайдбердвилл, улицу Райтбич, дом 7 и адресата Мерилла Оджина Уэйзли. В самом письме Петров написал по-английски: «Дорогой Мерилл! Прими искренние соболезнования в связи с кончиной дяди Пита. Крепись, старина. Прости, что долго не писал. Надеюсь, что с Ингрид всё в порядке. Целуй дочку от меня. Она, наверное, уже совсем большая. Твой Евгений».

История гласит, что к августу он неожиданно получил не свой конверт, а настоящий ответ, в обратном адресе значилось: Новая Зеландия, Хайдбердвилл, Райтбич, 7, Мерилл Оджин Уэйзли. Содержание письма потрясло Петрова: «Дорогой Евгений! Спасибо за соболезнования. Нелепая смерть дяди Пита выбила нас из колеи на полгода. Мы с Ингрид часто вспоминаем те два дня, что ты был с нами. Глория совсем большая и осенью пойдёт во 2-й класс. Она до сих пор хранит мишку, которого ты ей привёз из России». Никогда не ездившего в Новую Зеландию Петрова совершенно сразило, что на фотографии он увидел крепкого сложения мужчину, который обнимал... его самого, Петрова! На обратной стороне снимка было написано: «9 октября 1938 года».

Поразительно, но именно в указанный на фото день писатель попал в больницу в бессознательном состоянии, с тяжелейшим воспалением лёгких. Тогда в течение нескольких дней врачи боролись за его жизнь, шансов на выздоровление было очень мало. Петров написал ещё одно письмо в Новую Зеландию, но ответа уже не дождался: началась Вторая мировая война. Писатель с первых дней войны стал военным корреспондентом «Правды» и «Информбюро».

Вот документальная правда: 2 июля 1942 года самолёт, на котором фронтовой журналист Евгений Петров возвращался в Москву из осаждённого Севастополя, был сбит немецким истребителем над территорией Ростовской области, у села Маньково. Евгения Петровича похоронили там же. На установленном в селе памятнике указаны годы жизни: 30-XI-1903 — 2-VII-1942. Дочь Ильфа, Александра Ильинична, комментируя эту надпись, заметила: «Традиционная неточность: Женечка Катаев появился на свет в 1902 году».

Удивительная история дописала последние штрихи: говорят, что в день получения известия об исчезновении самолёта на московский адрес Петрова поступило письмо от Мерилла Уэйзли. Уэйзли выражал беспокойство за жизнь самого Евгения. В частности, он писал: «Я испугался, когда ты стал купаться в озере. Вода была очень холодной. Но ты сказал, что тебе суждено разбиться в самолёте, а не утонуть. Прошу тебя, будь аккуратнее – летай по возможности меньше».

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