Святое воинство Анатолия Сундукова



25 мая Анатолию Антоновичу Сундукову, заслуженному учителю РФ, отличнику народного просвещения, почётному работнику транспорта России, доктору философии в области образования, писателю, почётному гражданину города Усть-Кута исполняется 85 лет.

Совесть, Благородство и Достоинство –

вот оно, святое наше воинство.

Протяни ему свою ладонь,

За него не страшно и в огонь.

Булат Окуджава

Анатолий Сундуков и Георгием Береговым

Для многих тысяч выпускников усть-кутской школы работающей молодёжи № 3, общеобразовательной школы № 5, известного в Иркутской области и за её пределами Осетровского речного училища имя директора этих учреждений Анатолия Антоновича Сундукова неразрывно связано с гражданственным и высокопрофессиональным служением российскому образованию и речному транспорту. Он, как часовой, стоял у врат судеб людей, ставших достойными гражданами России, и, надо подчеркнуть, с честью её выполнил. Из выпускников школы № 5 следует назвать референта МИД Сергея Ергина, доктора медицинских наук Светлану Шарафутдинову, дипломатического работника Александра Самеца, директора школы Усть-Кута Наталью Латышеву, преподавателя математики в Хьюстоне (США) Андрея Мартыненко и многих других.

Мы зачастую не успеваем заплатить ни своим учителям, ни родителям за их любовь и доброту – своей любовью и добротой, за их самопожертвование во имя нас – своим самопожертвованием во имя их. И поэтому живём «в долг», берём их тепло и любовь взаймы, расплачиваясь уже не с учителями и родителями, а со своими детьми и внуками. Вчитываясь в судьбу самого А. А. Сундукова, отчётливо видишь, что его подвижничество и самоотверженный труд были следствием отблагодарения родным и приёмным родителям, усыновившим его и принявшим трёхлетнего сироту в свою семью. Любовь и заботу, полученную в семье, он без остатка отдавал сыну и двум своим дочерям и, главное, – детям северного города, многим из которых не хватало отеческого тепла.

Анатолий Антонович Сундуков принадлежит к поколению Детей войны. Родившийся в 1933-м, он после Победы так же, как и другие сверстники, бегал встречать отца к эшелонам демобилизованных победителей на железнодорожный вокзал Томск-1. Не случайно книгу своих рассказов, посвящённую детям войны, которая вышла в Иркутске в 2010 году, он так и назовёт: «Мы ждали отцов и Победу». Его отец воевал сапёром, был ранен и контужен. Участвовал в Сталинградской битве. Закончил войну в Кёнигсберге. Вернувшись с войны, в 1948 году умер от брюшного тифа.

Анатолий в 1951 году окончил Томский финансово-кредитный техникум. Занимаясь в авиаклубе, начал летать на У-2 и ждал направления в Сталинградское лётное училище, но по путёвке комсомола был направлен в Калининградское пограничное военное училище КГБ. Город, который штурмом брал его отец, дал Анатолию военное образование. Он в случае необходимости готовился защищать Калининград, как и его отец. После окончания училища получил звание лейтенанта. Но вектор судьбы оказался иным: с 1954 по 1960 годы он служил на командных должностях во внутренних войсках МВД СССР. Заочно учился на историческом факультете Иркутского госуниверситета. В 1963 года назначен директором школы работающей молодёжи № 3 Усть-Кута. В 1971 году – директором средней общеобразовательной школы № 5. С радостью вспоминается, что именно в эти годы судьба и свела автора этих строк, в то время учившегося в этой школе, с Анатолием Антоновичем и прекрасными учителями, работавшими с ним. Полвека прошло с того времени, а уроки истории и обществоведения в результате оказались занятиями, формировавшими трепетную любовь к родине. Они стали существенной частью нашего сознания – надёжным фундаментом дальнейшей жизни.

Благодарно и радостно вспоминаются чудесные наши учителя, коллективом которых руководил А. А. Сундуков.

В одно прекрасное лето, встретив меня, ученика 9 класса, с книжкой в руках (а это, помнится, был один из томов собрания сочинений Сергея Есенина) на берегу реки Лены, Анатолий Антонович неназойливо поинтересовался, насколько и чем я занят в дни каникул. Я ответил, что хочу прочитать «всего Есенина», а потом и выучить все его стихи наизусть. Он понимающе улыбнулся и предложил мне пройти в школу. В школе он рассказал о своей идее – оформить кабинет истории панорамой Бородинского сражения. Он был настолько убедителен (начнётся учебный год, а у нас в школе уже будет эта «чудная» панорама), что я, мало владеющий лепкой, увлекшись, в течение, наверное, месяца, из разноцветного пластилина вылепливал фигурки французских и русских солдат и офицеров, покрывая их лаком. Консультации Анатолия Антоновича по рекогносцировке войск во время битвы пополняли мои нулевые знания в этой области. В результате такая панорама была сделана. Мне, конечно, она казалась идеальной, близкой к совершенству, к тому же фигурки русских богатырей-гвардейцев получились, на мой взгляд, удачнее, чем французов. Именно поэтому я и мои друзья всегда были на страже, если кто-нибудь из одноклассников хотел проникнуть под стекло, накрывавшее эту панораму, и оторвать для себя какого-нибудь участника легендарного сражения...

Каждого из нас, тогдашних школьников, ждали во взрослой жизни свои бородинские сражения, но мы свято помнили урок истории нашего учителя: победа была за нашими предками, и мы должны тоже победить.

Так и закладывались в нас Анатолием Антоновичем основы патриотизма.

Строевые смотры 23 февраля, проходившие в спортзале школы, спортивные соревнования по стрельбе, волейболу и баскетболу в городе, районе и за их пределами, лёгкой атлетике, ежегодные туристические слёты на берегу реки Куты, военные сборы после девятого класса (на которых нас кормили почему-то из единственного городского ресторана «Лена»), лыжные состязания и незабываемая игра «Зарница» – с привлечением работников городского военкомата. Хочется подчеркнуть, что с 1972 года школа всегда была призёром областных финалов «Зарницы» и «Орлёнка».

Смотры художественной самодеятельности превращались в настоящие праздники для учащихся школы и родителей, для жителей города и района.

Всё это было подчинено одной цели: школа № 5 боролась за присвоение ей имени первого космонавта мира Юрия Алексеевича Гагарина. Поэтому гимном школы стала любимая песня космонавта «Я люблю тебя, жизнь» на стихи Константина Ваншенкина. Праздник «За честь школы» торжественно проводили 12 апреля. Был создан клуб «Юный космонавт». В 1974 году, в день рождения Юрия Алексеевича, пионерской организации нашей школы было присвоено почётное право носить имя первого космонавта мира!

Анатолий Антонович, собрав весь коллектив школы, торжественно сообщил об этом на общешкольной линейке. Нашей радости не было предела: мы можем всё! Дружно исполнили «Я люблю тебя, жизнь». В этом же году группа учащихся нашей школы – члены клуба «Юный космонавт» – посетили город Гагарин, встречались с мамой Юрия Алексеевича Анной Тимофеевной. Надо сказать, что туристические поездки для учащихся школы № 5 в те годы были не редкостью: Иркутск, Братск, Красноярск, Москва, Ленинград, Алма-Ата, Тбилиси и другие города нашей огромной Родины познавались благодаря успехам на спортивных соревнованиях и туристических слётах области и России.

В школе был создан вокально-инструментальный ансамбль, в котором участвовал в качестве ударника и я.

К настоящей эстрадной музыке, да и к музыке вообще наши импровизации, конечно, не имели никакого отношения, на всё же все это нравилось нам и многим другим ребятам.

В отношении директора к ученикам не было места благодушию, а была ежедневно проявляемая строгость да скрытая в те годы от нас благорасположенность, её можно было заметить лишь в дни наших учебных, спортивных или туристических побед: глаза Анатолия Антоновича наполнялись радостным блеском, который источался его любящим сердцем. В искрящихся глазах нашего учителя, вне сомнения, светилась гордость за нас и коллектив учителей школы. Анатолий Антонович сам любил спорт и сумел привить это чувство нам. Это сплачивало весь коллектив школы и нацеливало на достижение побед в учёбе и спорте. Девиз «Быть лучшими везде и всегда» стал путеводной звездой для многих из нас.

И мы старались ещё сильнее, добиваясь новых высот во имя любимой школы, которая, по сути, была школой Анатолия Сундукова, приучавшего нас к порядочности и труду во имя Родины. Но самое замечательное заключается, наверное, в том, что, как и тогда, в далёких 1960-х и 1970-х годах, я и сегодня убеждён в том, что лучшей школы для нас ни в России, ни далее её не было. Усть-кутская школа № 5 была единственной и неповторимой, как неповторимы наши дети и внуки, наши учителя и наше чудесное детство. А повторить неповторимое невозможно!

С 1979 по 2006 год, то есть 27 лет, решая множественные проблемы, Анатолий Антонович работал начальником Осетровского речного училища, которое выпустило за эти годы несколько тысяч судоводителей, механиков, электротехников и других специалистов – надёжную основу речного транспорта Сибири и всей России.

Возглавив училище, А. А. Сундуков главное внимание уделял вопросам воспитания, сплочения коллектива. Девиз «Быть лучшими» постепенно стал воплощаться в жизнь. Главной целью в воспитании и обучении стал принцип единого подхода в подготовке высококлассного специалиста и патриота страны. Военно-патриотическое воспитание выдвигается на первое место. Большую роль играет комсомольская военно-спортивная игра «Орлёнок». Победитель районного финала игры команда училища «Лена» в 1982 году становится второй в областном финале, а с 1984 года – постоянным победителем всех областных финалов. Соответственно достойно представляет Иркутскую область на всесоюзных финалах «Орлёнка» в Тамбове (1984 г.), Пскове (1987 г.), Благовещенске (1990 г.), занимая призовые места, за что поощрялись лично командующим игрой «Орлёнок» генерал-лейтенантом, лётчиком-космонавтом, дважды Героем Советского Союза Георгием Тимофеевичем Береговым.

Сегодня А. А. Сундуков на пенсии, живёт в Иркутске, готовит к печати книгу воспоминаний. А в наших воспоминаниях о школьных годах остался его облик, не просто яркого человека, а Личности, оказавшей на нас, его учеников, решающее влияние.

...Военной выправкой и подтянутостью, наверное, может щеголять не один 85-летний ветеран, да вот не каждый из них принадлежит к особой человеческой породе. У Анатолия Антоновича всегдашняя внешняя опрятность сочетается с элегантностью внутренней, проступающей в изяществе манеры вести разговор и общаться с людьми. Необходимо подчеркнуть, что прежде всего приобретёнными, а не врождёнными качествами ценен человек.

Анатолий Антонович Сундуков отмечает в эти дни достойное 85-летие. И мы, ученики его школы, школы высокого профессионализма и порядочности, живущие в России и за её пределами, сами прошедшие непростые жизненные университеты, счастливы тем, что судьба в разные годы сблизила нас с этим удивительным, драгоценным Человеком и с безмерной благодарностью преклоняем головы перед ним.

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