Светлана Харитонова. Иван Бровкин разрушил мне жизнь

50 лет назад шедевр советского кинематографа «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь»на Каннском фестивале. Юной Светлане Харитоновой, сыгравшей сестру главного героя, прочили блестящую судьбу. Но все случилось иначе: любимый муж актер Леонид Харитонов, секс-символ 50-х, ушел к другой. Два следующих брака счастья не принесли, а роковая авария на дороге выбила ее из профессии. После аварии она ходила на благотворительные обеды для бомжей и панически сторонится людей. 30 января Светлане Харитоновой исполнилось бы 79 лет.

Биография Светланы Харитоновой

В легендарном фильме Михаила Калатозова она сыграла молодую советскую интеллигентку. Высокая, стройная блондинка с правильными чертами лица, но немного холодная. Открытки, с которых сияла красивой улыбкой Светлана Харитонова, продавались в киосках «Союзпечати» вместе с фотографиями ее звездных партнеров по фильму «Летят журавли» - Татьяны Самойловой и Алексея Баталова. В следующем фильме, «Девушке без адреса», она выглядела совершенно иной - мечтательной миловидной простушкой. В конце 50-х - начале 60-х Харитонова была у режиссеров нарасхват. Вот только появлялась она в эпизодах да в ролях второго плана. Но каждая ее героиня запоминалась неповторимой изюминкой. Казалось, режиссеры примеряли к ней образы, еще немного - и она сыграет свою главную роль, и наконец-то к ней придет заслуженная слава... А между тем молва доносила: она несчастна в личной жизни, попала в какую-то плохую историю, получила судимость. В последний раз Светлана Николаевна появилась на экране в 91-м.

Странная женщина

В справочнике Союза кинематографистов есть адрес и номер телефона актрисы Светланы Харитоновой. Попытки дозвониться ничего не дали - никто не брал трубку. И вот мы у квартиры в доме на Хамовническом валу, где согласно справочнику она и живет. Из-за старой крашеной двери доносился собачий лай. Дверь не открывали. Пришлось пойти по соседям.

- Светлану-то? Знаем, конечно, слышали, будто она раньше снималась в кино, - сообщили нам жильцы.

- Нелюдимая она, ни с кем не здоровается, хотя в день по несколько раз двух собак выгуливает. Псы у нее уж лет 20 живут: один умрет, она тут же щенка где-то подбирает, - поддержала разговор поднимающаяся по лестнице женщина.

85-летняя Мария Максимовна знает о Харитоновой больше.

- Света и в молодости ни с кем не разговаривала, поэтому никаких подробностей, как жила и с кем, не знаем, - рассказала она. - Дочка у нее есть, вот только больная очень. Светлана совсем бедно живет, помочь ей некому. В храме на улице Льва Толстого иногда раздают бесплатные обеды нищим, вот она и ходит туда за супом, а объедки собакам забирает. Иногда сотрудники социальной защиты приносят нам, пенсионерам, продуктовые наборы. Света им дверь почему-то не открывает. Они уж привыкли - оставляют пакет со съестным у двери. Ночью, когда никто не видит, Светлана пакет все же забирает.

Мы вернулись к квартире Харитоновой. За дверью копошились собаки, и с ними кто-то ласково разговаривал. Вскоре на площадку, ведя на поводках двух больших псин, вышла пожилая худощавая женщина: одета в старую, но чистую куртку, мужские брюки, из-под кепки, натянутой низко на лоб, почти не видно лица.

Перед тем как отправиться на поиски Харитоновой, мы пересмотрели фотографии из ее последних фильмов. И, конечно, понимали: она уже давно не та эффектная блондинка. Но не могли и предположить, что годы так беспощадно расправились с актрисой.

Мы окликнули ее. Женщина недоверчиво оглядела нас и, не останавливаясь, прошла мимо.

- Вы ошиблись, - сказала она, когда мы ее нагнали.

- Мы разыскиваем Светлану Харитонову.

- Это не я, - проговорила она, поспешно уходя.

Нас одолевало сомнение: возможно, вышла ошибка и встреченная нами женщина вовсе не Харитонова. Поговаривали, будто актриса выпивала, болела, и, не исключено, могла переехать на другую квартиру, а то и вовсе умереть. Но, позвонив в Гильдию актеров кино России, мы убедились: та самая странная женщина и есть Харитонова.

- Четыре года назад наша сотрудница случайно встретила Светлану Николаевну на улице, - говорит Валерия Гущина, директор гильдии. - Привела ее к нам. С тех пор мы понемногу помогаем ей - то деньги от спонсоров передадим, то вещи, то продукты.

От Гущиной мы и узнали о бедах, свалившихся на актрису.

Счастье ушло с Леней

После школы Светлана поступила в Школу-студию МХАТ. На курсе было несколько ярких парней - будущих звезд: Лев Дуров, Олег Анофриев, Леонид Харитонов.

- Леня притягивал добротой, мягким характером. Я любила смотреть на него на репетициях - он заряжал меня своей энергией, - рассказывала Светлана Николаевна в минуты откровения. - Поженились мы на третьем курсе. После фильма «Солдат Иван Бровкин» Леня стал звездой. Так уж получилось, что фильм, принесший ему популярность, поломал жизнь мне. Поклонницы не давали Лене прохода. Слава вскружила ему голову. Он не скрывал, что внимание женщин ему нравится. На съемках фильма «Улица полна неожиданностей» у него вспыхнул роман с актрисой Джеммой Осмоловской. Мне было очень обидно и тоскливо. Я страшно переживала...

Сотрудница загса во время развода спросила Светлану, хочет ли она вернуть девичью фамилию. Но Светлану опередил Харитонов, сказав: «Пусть останется моя фамилия».

- Мне это было приятно, ведь я его так любила, даже когда он предал меня, - делилась Светлана Николаевна. - Позже мне встречались хорошие мужчины, но все было не то, мне казалось, что с Леней ушло и мое счастье.

Снимаясь в кино, Светлана играла и на сцене Театра сатиры. Здесь она встретила второго мужа - Родиона Александрова. Он был старше ее на восемь лет.

- Импозантный, статный, с обворожительным голосом. Однажды Родю сняли в фильме про Луначарского, образ наркома закрепился за ним - и, может быть, именно поэтому его актерская судьба не сложилась, - вспоминает Харитонова. - Мы любили веселые компании, ездили на охоту, рыбачили. Семь лет с ним пролетели как один день. И вдруг нам стало вместе скучно. Я предложила пожить немного врозь, а, когда соскучимся, сойтись. Но так и не сошлись...

В 67-м году Харитонова бросила сцену. Ей захотелось попробовать себя в режиссуре. Она поступила во ВГИК, училась на Высших телевизионных режиссерских курсах.

- Курсы мне ничего не дали, только и научилась, что кнопки на пульте нажимать, но зато я встретила Сережу Балатьева. Он выпускник Щепкинского училища, как и я, ушел из актеров, искал себя в режиссуре.

Харитонова работала в творческом объединении документальных фильмов «Экран», снимала кино о спорте, время от времени ей предлагали роли.

- Иван Пырьев позвал было меня сниматься в «Братьях Карамазовых», и как раз выяснилось, что я беременна. Мне так хотелось поработать со знаменитым режиссером, но Сергей, муж, не позволил, волновался за меня, ведь беременность была поздней.

В 35 лет Светлана родила дочь. Вскоре врачи обнаружили у девочки отклонения в психическом развитии. Сергей оказался не готов к жизненным испытаниям и ушел, оставив Светлану одну с больным ребенком.

Тяжкий крест

Поздним вечером, весной 1972 года, Харитонова возвращалась со съемок. Она - за рулем собственной машины, рядом - ассистент и оператор. Увлеклись, обсуждая, что и как снимать на следующий день. Светлана слишком поздно заметила женщину, перебегающую дорогу, и сбила ее. Шок. На перекрестке никого. Оператор с ассистентом закричали в один голос: «Не останавливайся!» И она газанула. Дорогу преградил милицейский уазик.

Харитонову осудили на три года и отправили на исправительные работы во Владимирскую область, в Покров. Пришлось работать на железобетонном заводе, жить в вагончике. Семь лет Светлана помогала семье погибшей женщины. Из Союза кинематографистов ее исключили. Дочку воспитывала мама Светланы.

- После окончания срока Алексей Баталов хлопотал, чтобы меня восстановили в Союзе кинематографистов, - говорит Харитонова. - Друзья не забыли меня. Приглашали сниматься Никита Михалков, Леонид Гайдай. Если бы не их поддержка, думаю, не выдержала бы я все испытания.

Болезнь дочери усугублялась с каждым годом. С ней становилось все труднее справляться. Светлана отдалилась от коллег. А когда умерли ее родители, то и вовсе замкнулась. В 50 лет Харитонова ушла на пенсию. Денег на еду и лекарства для дочери-инвалида не хватало. Светлана Николаевна торговала газетами в метро. Ее иногда узнавали, сочувствовали. С тех пор она в любую погоду натягивает на лоб кепку - чтобы не бередили душу расспросами.

- Она могла бы определить дочь в Дом инвалидов, но не хочет, считает, это не по-людски. Говорит: «Что поделаешь, Оля - мой тяжкий крест. И мне нести его до конца жизни», - рассказывают сотрудники гильдии.

О тяжелом положении Харитоновой знает и актриса Наталья Фатеева.

- Недавно, гуляя с собаками, Светлана упала и сломала шейку бедра, - переживая за коллегу, говорит Фатеева. - Многие пожилые люди после такой травмы оказываются прикованными к постели. Но она отказалась лечь в больницу, не хотела оставлять дочь одну. У нее чудом восстановился хрящ, и она встала на ноги.

Фатеева, возглавляя фонд поддержки актеров, попавших в беду, пыталась помочь Светлане Николаевне.

- Больная дочка держит Светлану под жестким прессингом. Из-за нее она несколько лет назад отключила телефон. Сотрудники гильдии предлагали восстановить номер, но она чего-то боится и отказывается. Слышала, дочка у нее и деньги отбирает. Иногда я встречаю ее в магазине и каждый раз говорю: «Света, мы хотим тебе помочь, зайди ко мне, откроем тебе сберегательный счет, перечислим деньги». Она только благодарит за поддержку и не приходит. Наверное, стесняется своего ужасного положения, гордость не позволяет ей принимать помощь. Только сотрудникам гильдии и доверяет.

- Харитонова многим кажется странной и нелюдимой, - говорит Валерия Гущина. - Но это не так, она ранимый, хотя и очень сильный человек. Жизнь с ней обошлась жестоко, но Светлана Николаевна не озлобилась. Она даже пишет стихи. Да еще какие - о любви и счастье!

Звезда советского кино скончалась на 80-м году. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Досье

* Светлана ХАРИТОНОВА родилась 30 января 1932 года.

* Острохарактерная актриса, в 50-е - 80-е годы снялась более чем в 50 фильмах - «Летят журавли», «Солдат Иван Бровкин», «Девушка без адреса», «Не может быть!», «Неподдающиеся», «Порожний рейс», «Друг мой, Колька!», «Белый Бим Черное ухо», «Гостья из будущего», «Визит к Минотавру» и др.

* С 1969 по 1982 г. - режиссер телевидения, запомнились ее документальные фильмы о фигуристах Пахомовой и Горшкове, «Обучение плаванию грудных детей».

* Была замужем за актерами Леонидом Харитоновым и Родионом Александровым, имеет дочь от брака с режиссером Сергеем Балатьевым.

* Леонид ХАРИТОНОВ родился 19 мая 1930 года.

* Был трижды женат на актрисах. Первая жена - Светлана Харитонова, вторая - Джемма Осмоловская, третья - его студентка из Школы-студии МХАТ Евгения Гибова.

* Снялся в фильмах «Солдат Иван Бровкин», «Все для вас», «Там, на неведомых дорожках...», «Карантин» и др.

* В начале 80-х годы Харитонова почти забыли. Постепенно он пристрастился к алкоголю. Умер 20 июня 1987 года от инсульта.

* Радий (Родион) АЛЕКСАНДРОВ родился 17 февраля 1925 года.

* В течение семи лет был женат на Светлане Харитоновой.

* Ведущий актер Московского театра сатиры, в кино снимался в небольших ролях дипломатов и ученых. В шести фильмах сыграл наркома Луначарского.

* В середине 80-х тяжело заболел и ушел из театра. Постепенно боли стали невыносимыми. Не выдержав, в июне 1993 года застрелился из охотничьего ружья.

* Сергей БАЛАТЬЕВ родился 1 июня 1933 года.

* Один из лучших режиссеров советского телевидения. Ставил телеспектакли, снимал телефильмы о знаменитых поэтах, писателях и кинорежиссерах.

* Третий муж Светланы Харитоновой. В этом браке родилась дочь Ольга.

* После очередных реформ на телевидении весной 1995 года остался не удел. Умер 28 августа 2002 года.

Источник: facecollection.ru

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