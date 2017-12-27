Слава Полунин: «Человек не должен жить в унынии»

Знаменитый Слава Полунин в очередной раз привез в Париж «Снежное шоу». На протяжении многих лет оно пользуется во Франции колоссальным успехом, а местная пресса называет нашего лицедея «величайшим клоуном мира». В перерыве между представлениями народный артист России поделился с корреспондентом «Культуры» рецептами счастья.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

культура: Вы постоянно находитесь в разъездах. Не тянет сменить кочевой образ жизни на оседлый?



Полунин: Во-первых, по природе своей я путешественник и непоседа, а во‑вторых, клоун. Мой характер, ремесло и здоровье дают возможность все время пребывать в движении. Конечно, порой беру паузу и говорю команде: «Вперед, ребята! Без меня у вас получится даже лучше, а я пока полежу дома». Но такие каникулы устраиваю себе нечасто — ​от них быстро устаю.

культура: Какова роль клоуна в сегодняшней жизни? Для одних он философ, шут, иллюзионист, для других — ​врачеватель душ и психиатр, для третьих — ​гипнотизер и сказочник.



Полунин: Давайте вспомним для сравнения нашу великую литературу, в которой есть и роман, и повесть, и рассказ, и шутка. Так и клоунада состоит из разнообразных жанров и направлений. Мы многоруки, как Шива, и одновременно многолики — ​вмещаем иронию, сатиру, гротеск, метафизику. Мы самые разные — ​нежные, ласковые, лунатики, паяцы, юродивые, правдолюбцы. Сколько людей, столько и клоунов. У каждого настоящего — ​своя личность. Скажем, Лео Басси из тех, кто говорит властям предержащим правду. Время от времени из-за этого у него возникают проблемы, Лео забирают в полицию. Но часто правителям приходится реагировать на его слова.

культура: Клоуном рождаются или становятся?



Полунин: Соотношение природных способностей и вложенного труда примерно 50 на 50. Талант жужжит над ухом, будоражит, мешает спокойно жить, почивать на лаврах. Порой это дар Божий, побуждающий к новым свершениям, а порой — ​бремя, которое не всегда по силам. Многим же просто хочется лежать на боку.

культура: А что Вас подвигло выбрать этот путь?



Полунин: Клоунадой заинтересовался после чаплинского фильма «Малыш». Но в основе всего — ​отечественная культура. Однажды сочинил пьесу о четырех клоунах — ​Го-Го, То-То, Пу-Пу и До-До, в которых изобразил моих кумиров, классиков и мыслителей — ​Гоголя, Толстого, Пушкина и Достоевского. Для меня самое мощное явление в мировой литературе — ​автор «Мертвых душ». У него юмор переплетается с трагедией, фантасмагорией, слезами, любовью и сочувствием к маленькому человеку и его страданиям. Назову также Михаила Булгакова. Среди других моих учителей — ​Даниил Хармс, который намного сильнее Сэмюэла Беккета (основоположник театра абсурда. — «Культура»). Мне также много дала и итальянская комедия дель арте, и английский мюзик-холл. Я соединяю поэзию и клоунаду, продолжаю направление, которое начал в свое время замечательный лицедей Леонид Енгибаров.

культура: В любом живет шут или паяц, мы просто не всегда об этом подозреваем?



Полунин: Клоун есть в каждом из нас — ​даже в самом мрачном и нелюдимом человеке. Просто нужно уметь разбудить в себе эти качества, освободиться от пут, которые душат, держат в тисках. Даже самым серьезным людям время от времени хочется сбежать от всех условностей и радостно повалять дурака.

культура: Полунин в жизни и в театре — ​разные люди? Возвращаясь домой, снимаете маску?



Полунин: Сцена для меня естественное продолжение обыкновенной жизни. Нет, на подмостках я никого не играю, не надеваю маску и остаюсь самим собой. Пытаюсь понять себя и говорить с публикой о чем-то главном.

Животворная сила веселья известна с незапамятных времен. Давно доказано, что смех не только улучшает настроение, но и помогает справиться с житейскими передрягами и недугами. Он важнейшая часть человеческого бытия.

культура: Только веселый человек может быть действительно счастливым?



Полунин: Пути к счастью неисповедимы, и у каждого из нас они свои. Но смех служит нам путеводной звездой и помогает полюбить жизнь, понять, как она удивительна. Я по-прежнему коллекционирую счастливых людей. Моя сверхзадача собирать их вместе, чтобы они распространяли вокруг себя «бациллы» радости. Человек не должен жить в унынии — ​нельзя, чтобы облака печали сгущались и висели над нашими головами.

культура: Вы сами — ​счастливый человек?



Полунин: Я такой же, как все. Постоянно пытаюсь им быть, и время от времени, когда очень стараюсь, у меня это даже получается. Думаю только о хорошем и не говорю о плохом. Учусь у детей, их устами глаголет истина. Они вместе с собаками всегда первыми собираются на мои репетиции. Вокруг нас существует и ужасное, и смешное. Трагедия и комедия всегда ходят рука об руку. Поэтому и мои спектакли про все на свете — ​и про жизнь, и про смерть.

культура: Разве интернет не губит радость общения, не обрекает нас на изоляцию, когда экран монитора оказывается единственным светом в окошке?



Полунин: Любой научно-технический прогресс имеет обратную сторону. Но нельзя забывать, что интернет открыл такие горизонты, о которых человек даже не подозревал — ​например, дал доступ ко всем книгохранилищам и музеям мира. Сегодня с его помощью мгновенно удается найти то, на что раньше уходили годы. Конечно, всегда есть люди, способные использовать любые новации для каких-то глупостей.

культура: Наряду с кино, Ленин считал важнейшим из искусств цирк. Удалось вывести жанр из кризиса?



Полунин: До начала нынешнего столетия цирк, действительно, серьезно болел — ​чихал, кашлял, прихрамывал, — ​но теперь можно говорить о его ренессансе. Он стремительно возвращает себе былую славу. Возрождение связано с тем, что сумасшедшие энтузиасты в разных странах начали искать новые пути и технические возможности.

культура: Вы президент Академии дураков. Говорят, «дуракам везет». Так ли это на самом деле?



Полунин: Можно и так сказать. Если за счастьем не гоняться, оно само плывет в руки. Правда, встречаются люди, включая бездомных, которые не хотят сменить свой образ жизни ни за какие блага.

культура: Когда Вас снова ждать в России с новыми проектами?



Полунин: Я мотаюсь по всему миру, но обязательно два раза в год приезжаю в Россию. Обычно это январь-февраль и сентябрь-октябрь. Мой будущий русский тур пройдет через Москву, Сочи, Уфу и другие города. Есть у меня и другой проект для России — ​организация новой выставки, посвященной приключениям. Надеюсь показать ее в конце будущего года в одном из московских музеев, а потом провезти по России и всему остальному миру. Тружусь и над проектом театрализации жизни. Хочу по возможности превратить ее в перманентный праздник, в настоящее произведение искусства.

культура: Как рождаются Ваши идеи?



Полунин: У меня их преогромное количество, и когда меня просят придумать что-нибудь веселенькое, извлекаю на свет что-нибудь из своих «запасников». Идею посадить как можно больше народу за одним столом я осуществил в собственном поместье «Мельница» под Парижем. Минувшей осенью мы установили стол длиной в триста метров — ​мировой рекорд, за которым собралось более тысячи человек. В моей лаборатории на «Мельнице» я занимаюсь исследованием того, каким должен быть современный праздник. Мне кажется, нам страшно не хватает таких застолий. Где бы ни находился, всегда стараюсь организовывать общие трапезы, проводить много времени за едой и разговорами.

культура: Как встречаете Новый год?



Полунин: Ко мне на «Мельницу» съедутся около ста человек со всего мира. Будем отмечать 2018-й двадцать четыре раза, начиная с полудня 31 декабря. Каждый час будем праздновать Новый год так, как это делается в том месте, где он наступает, — ​от Австралии и Японии до Китая и России.

культура: Что бы Вы хотели пожелать россиянам в наступающем году?



Полунин: Пусть 2018-й будет для всех нас Годом горячих объятий. Уверен, сейчас это жизненно необходимо.

По инф. portal-kultura.ru

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