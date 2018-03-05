Скромное обаяние Купченко

Мне всё в ней нравится: стройная стать, лицо с филигранными чертами, взгляд неповторимых и глубоких очей, описать которые невозможно; изысканная, тонкая, я бы даже сказал, в высшей степени аристократическая манера поведения на сцене, на съёмочной площадке, в быту. Но особенно меня всегда покоряла её нравственная строгость, не суетность поступков в профессии, в окружающей действительности.

Вы можете представить себе Ирину Петровну в каком-нибудь телевизионном рекламном ролике? Или на ток-шоу кому-то что-то яростно доказывающую, разыгрывающую негодование на потребу телеведущих? Вряд ли.

...Народная артистка РСФСР, лауреат Государственной премии, премии Ленинского комсомола, кавалер ордена «Знак Почёта» Ирина Купченко родилась ночью 29 февраля в австрийской столице Вене, где отец проходил службу. Мама не стала обрекать дочь на день рождения раз в четыре года и записала её на 1 марта. Отца не единожды переводили с места на место, но, в конце концов, семья осела в Киеве. Этот город на Днепре актриса и полагает родным. Здесь ходила в школу, посещала танцевальный и театральный кружки при местном Дворце пионеров. Сколько себя помнит, мечтала стать балериной. «Да, да очень мечтала. Но была, увы, высокой, метр семьдесят пять, поэтому не сложилось. Я очень страдала, ходила на низких каблуках, вечно сутулилась». Однако родители в одни голос твердили дочери: добывай настоящую профессию. Окончив школу в 1965 году, она поступила в Киевский университет на романо-германское отделение лингвистического факультета. Пошла на поводу у мамы, которая занималась английской филологией. Проучилась год, и судьба нанесла Ирине первый серьёзный удар: скоропостижно скончался отец. За ним ушли из жизни любимые дедушка с бабушкой. Осиротевших дочь с матерью уже ничего не связывало со столицей Украины. Они переехали к родственникам в Москву. Тут Ирина впервые и проявила характер. Даже не поставив мать в известность, подала документы в театральное училище имени Бориса Щукина (ныне институт). Поступила легко, и с удовольствием потом училась на курсе Е.Б. Захавы и М.Р. Тер-Захаровой. Жили с матерью очень стесненно. Поэтому Ире приходилось подрабатывать, участвуя в массовках на «Мосфильме».

Однажды она по ошибке открыла не ту дверь в студии, и это решило всю её дальнейшую киносудьбу. За той дверью работал над экранизацией романа И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» режиссёр Михалков-Кончаловский.

«На Лизу Калитину пробовалось бессчётное множество красивых девушек со всех институтов. Пробовалась волоокая русская красавица Катя Градова. Девушки шли косяком, что вообще приятно – особенно режиссёру, начинающему и нахальному, – вспоминает Андрей Сергеевич. – Среди других пришла девочка из щукинского училища, огромные серо-голубые глаза-блюдца, нос уточкой, очень красиво очерченный рот. А я, уже матёрый режиссер, сижу в кресле, нога на ногу. Рассматриваю её. Она молчит, и я молчу. Молчим минуту. Она вспыхнула: “Я могу уйти? – уже и привстала. – Нет, зачем же? – говорю я. – Погодите”. Мы начали ее одевать, сделали пробы – получилось замечательно... Ира талантливый, очень цельный человек. В ней, в её глазах есть невозмутимость русского северного пейзажа, человеческое спокойствие, философский подход ко всему на свете... Никогда не забуду сцены свидания Лизы с Лаврецким, когда она выходит на балкон, а он, стоя в луже, признаётся ей в любви. Это самые красивые кадры картины. Лиза полна такой одухотворённости, её прекрасные серые глаза глядят на вас так всепрощающе! В момент сьёмки я чувствовал себя Лаврецким. Какое это было счастье! Сколько энергии дала мне Ириша Купченко!».

Характеристика моей героини от такого мэтра – дорогого стоит.

Дебют молодой актрисы – собственно актрисой-то Купченко ещё и не считалась, училась на третьем курсе «Щуки» – на большом экране оказался не просто удачным – оглушительным! Невероятное попадание личности в образ; элементарное везение, или его величество случай? Сама Ирина Петровна собственный головокружительный успех комментирует незамысловато, но и с определённой философской простотой: «Полагаю, что успех фильма «Дворянское гнездо» меньше всего связан с моим скромным участием. Там был собран по-настоящему звёздный состав: Леонид Кулагин, Беата Тышкевич, Виктор Сергачёв, Василий Меркурьев, Сергей Никоненко, Никита Михалков, Николай Губенко. Я за ними всеми тянулась, как могла. А Михалков-Кончаловский мне помогал, как только он один может. Андрей Сергеевич действительно обладает даром вдохновить актёра. Есть ещё одно обстоятельство, о котором я просто не имею права не упомянуть, коль речь идёт о моём дебюте в «Дворянском гнезде».

В Театральном училище я занималась у знаменитой мхатовской актрисы Преображенской. В то время ей уже исполнилось 90 лет. Так вот она была самой первой исполнительницей роли Лизы Калитиной в фильме «Дворянское гнездо», снятом аж в 1915 году.

Мы с Ольгой Ивановной разбирали мою роль, что называется, по косточкам. Мне это сильно помогло».

Работа над «Дворянским гнездом» на всю жизнь останется памятной Купченко ещё и тем, что сразу после выхода фильма на экраны актриса вышла замуж за одного из художников той картины – Николая Двигубского. Чем, признаться, сильно удивила преподавателей и своих друзей-приятелей.

Опыт первого замужества стал тем самым пресловутым «блином», который всегда комом. Очень скоро Ирина Петровна поняла, что её брак – досадная и печальная ошибка. Да, муж готовил ей луковый суп по французской рецептуре, приобрел для её времяпрепровождения собаку таксу. Вообще кругом был милым и галантным, целиком оправдывая своё французское происхождение. Но очень скоро отношения «перегорели, потухли», и молодожёны разошлись. Николай Двигубский родился во Франции в семье русских эмигрантов, двоюродный брат Марины Влади. Окончил Французскую академию художеств. В 1956 году с родителями переехал в СССР. Окончил ВГИК по специальности «художник-постановщик». В институте познакомился с Андреем Кончаловским, весьма интересовавшимся Западом. Работал на фильмах Кончаловского, Андрея Тарковского, Юлия Райзмана, Глеба Панфилова. В СССР был четырежды женат: на актрисах Жанне Болотовой (во время учёбы во ВГИКе), Ирине Купченко и Наталье Аринбасаровой. Последняя родила ему дочь – Екатерину Двигубскую, ставшую актрисой, кинорежиссёром и писательницей. В 1980 году Двигубский вернулся в Париж, женился на француженке Женевьеве. Писал картины в своём замке в Нормандии. 25 октября 2008 года он застрелился...

После «Дворянского гнезда» Купченко сыграла Соню в «Дяде Ване» опять-таки у Михалкова-Кончаловского, закрепив свой первоначальный успех, доказав всем, и себе прежде всего, что в кино она человек не случайный, а уже мастер, способный на воплощение самых дерзновенных творческих идей. Критика была того же мнения: «Какая замечательная чеховская актриса! Как много в ней душевного мужества, какая сердечная боль скрывается за каждым взглядом, жестом и психологическим состоянием!». В этой картине партнерами Купченко оказались Иннокентий Смоктуновский и Сергей Бондарчук. Оба выдающихся актёра были единодушны во мнении: молодая актриса создала яркий образ гордой, независимой, скромной и искренней девушки. Она – настоящая чеховская героиня. Спустя ещё какое-то время Ирина Петровна снялась в фильме «Романс о влюблённых» – наш ответ «Шербурским зонтикам». Творческий тандем Кончаловский-Купченко как бы завершал кинотриптих о бесконечной сложности человеческих отношений...

В следующей картине «Чужие письма», поставленной Ильёй Авербахом, Ирина Петровна сыграла главную роль – учительницы Веры Ивановны. Это психологическая драма, где по коллизии с письмами поверялось состояние тогдашнего советского общества.

А оно, как теперь нам видится с большой временной дистанции, переживало сложнейший этап своего развития. Фильм анализировал его глубоко, основательно и в целом достаточно правдиво. Свидетельство тому – специальный приз жюри на I Международном кинофестивале в Неаполе, приз редакции журнала «Советский экран» на IX Всесоюзном кинофестивале, поощрительный приз за лучшую режиссёрскую работу на Всесоюзном конкурсе «Корчагинцы», главный приз «Золотая богиня Нике» на IX Международном кинофестивале в Салониках (Греция). Купченко признали и за рубежом.

К тому времени Ирина Петровна уже трудилась в труппе Академического театра имени Евгения Вахтангова, вышла замуж за ведущего актёра этого театра Василия Ланового. Поначалу прекрасной во всех отношениях супружеской паре никто не сулил счастливого будущего. И прежде всего из-за их обоюдной звёздности. Слишком всё было хорошо, чтобы оказаться надёжным. Вдобавок театральный мир хорошо знал: влюбчивый «Вася-высочество» едва ли не в каждую свою партнёршу по кино влюблялся. А Купченко наоборот – затворница и консерватор, никаких адюльтеров. Сплетникам было невдомёк, что настоящие браки исключительно на небесах совершаются... Пример с Лановым и Купченко – это не просто красивая хрестоматийная фраза, но и сама суть их многодесятилетнего брака.

С Лановым я познакомился где-то в конце восьмидесятого года прошлого столетия. А первый мой большой материал «Личная причастность» о творчестве тогда ещё народного артиста РСФСР, моего земляка Василия Семёновича Ланового вышел в «Красной звезде» 12 февраля 1981 года. И с тех пор мы поддерживаем замечательные, не побоюсь этого слова, дружеские отношения. Писал я о нём с полсотни раз, если не больше. А об Ирине Петровне за всё это время – ни строчки. Хотя, как на духу повторяю: она – моя любимая актриса. И познакомился я с ней примерно в те же поры, что и с Лановым. Много лет назад я предпринимал несколько попыток взять интервью у Купченко, но всякий раз получал деликатный отказ. И земляк не помог. Наоборот, заметил: «Да не трогай ты Ириши. Хватит в нашей семье меня одного, активиста-многостаночника».

За их плечами – 46 лет совместной жизни в любви и нежности друг к другу. Василий Семёнович всегда твердит: если бы жизнь даровала ему ещё один шанс, то он ничего не стал бы в ней менять. У него прекрасная и мудрая супруга.

Вместе они всячески ограждают себя от посторонних. Никогда не комментируют свою личную жизнь и жизни своих близких. Ирина Купченко и Василий Лановой никогда не обманули доверия друг друга. Если есть образцовые супружеские пары, то это одна из них...

Из разговора с Ириной Купченко:

– Ирина Петровна, мы с вами ровесники. И я полагаю этот год для себя этапным. А как вы относитесь к нашей славной дате?

– Никогда у меня не было мыслей на тему: «Ах, я старею!». И никаких волнений по этому поводу не переживаю: хочешь – не хочешь, а возраст всё равно прибавляется. К тому же всю жизнь в театре и в кино я играла героинь, которые старше меня. Я как бы привыкала к возрасту. И это, наверное, тоже мне помогало плавно и гармонично входить в зрелость.

– В своих, до обидного немногочисленных, рассуждениях о профессии вы как-то обмолвились, что в кино пришли ради единственной цели: показать, что, в сущности, представляет из себя женщина.

– В определённом смысле, да, так я формулировала для себя сверхзадачу в творчестве. Мне всегда интересно было играть женщин с трудной, сложной психологически судьбой. В какое-то определенное время захотелось сыграть другие типажи, но режиссеры продолжали меня использовать именно в привычном амплуа. Но несколько раз, полагаю, мне повезло. Я сыграла в комедиях: у Рязанова в «Забытой мелодии для флейты» и в «Старых клячах», потом в «Обыкновенном чуде» Марка Захарова. В театре другое дело. Здесь мне посчастливилось сыграть Октавию в «Антонии и Клеопатре», Инессу Арманд в «Брестском мире», мать в «Последних лунах», Филумену Мартурано в «Пристани», Роксану в «Сирано де Бержераке» и ещё много других, вполне характерных ролей. Так что благодаря театру я, полагаю, что сумела реализовать все свои творческие возможности.

– Ну а «если бы снова начать»...

– То я вполне могла бы стать фермером. Жила бы себе в деревне, на природе, выращивала овощи. Это самое нормальное состояние для нормального человека...

А вот что сказали о ней её коллеги.

Вадим Абрашитов: «Блестящая актриса! У нее есть дух образа, она его ткет из мельчайших штрихов. Я ее сразу утвердил на главную роль в картине «Слово для защиты», но поработать нам вместе тогда не довелось: в тот год она тяжело заболела, и врачи запретили не только сниматься, но и выходить на сцену. А вот в сложном фильме «Поворот» я ее с удовольствием снял на пару с Олегом Янковским».

Андрей Житинкин: «Религиозный и глубокий человек. Когда мы бываем на гастролях с нашим антрепризным спектаклем, Ира просит организаторов, если есть интересный храм или монастырь, включить в программу поездку туда. И я знаю, что для нее это не простая формальность. В моей постановке «Свободная любовь» Купченко играет мать слепого юноши, которого изображает Дима Дюжев. Зрители в финале плачут».

А вот любовную пару Лановой и Купченко сыграли лишь однажды, в фильме Юлия Райзмана «Странная женщина»...

Источник: stoletie.ru

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