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Сказочный мир Васнецова
По материалам электронных СМИ   
17 Мая 2018 г.
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Талантливый живописец, график, сценограф, декоратор и архитектор Виктор Михайлович Васнецов родился 170 лет назад. Он проделал огромный путь от сына бедного священника до великого русского живописца и стал основоположником особого «русского» стиля в искусстве. Имя Васнецова для нас прочно связано со сказочными и былинными сюжетами, но эти картины – только малая часть чудесных творений, созданных великим художником.

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Биография Виктора Михайловича Васнецова

Детство и юность

Знаменитый художник появился на свет 15 мая 1848 года в русском селе Лопьял Вятской губернии, в семье православного священника Михаила Васильевича Васнецова. В семье был и младший сын – Аполлинарий, тоже ставший художником.

Выросший в религиозном окружении, Виктор Васнецов хорошо знал русскую историю и культуру, народные обычаи и поверья, всю жизнь изучал деревенские песни и сказки. Детям в семье старались дать разностороннее образование, и начальные уроки рисования Виктор получил от своего отца. Первыми работами будущего художника были пейзажи, сюжеты сельской жизни. Природа на его картинах во многом списана с вятских видов: извилистые реки, холмы, густые хвойные леса.

В 1858 году Васнецов поступил в духовное училище, затем – в семинарию, где, кроме прочего, изучал также иконопись и храмовое зодчество. Учёба укрепила его интерес в русской старине.

В свободное от учёбы время Васнецов рисовал портреты горожан, помогал расписывать Вятский кафедральный собор. В 1867 году он проиллюстрировал книгу этнографа Николая Трапицина о пословицах. Позже художник опубликовал свои рисунки отдельно – в альбоме «Русские пословицы и поговорки в рисунках В. М. Васнецова». В те же годы живописец создал первые свои полотна «Жница» и «Молочница».

В 1867 году Виктор Васнецов с благословения своего отца оставил семинарию за год до окончания и уехал в Петербург. Сначала он занимался живописью в школе своего друга – художника Ивана Крамского, а спустя год поступил в Петербургскую академию художеств.

В академии Васнецов получил две малые серебряные медали за учебные работы, а через два года ему вручили Большую серебряную медаль за картину «Христос и Пилат перед народом». В это время художник рисовал иллюстрации к сказкам и литературно-педагогическим трудам Николая Столпянского – «Народная азбука», «Солдатская азбука». Во время жизни в Петербурге тридцатилетний Виктор Васнецов создавал полотна бытового жанра – «Нищие певцы», «С квартиры на квартиру», «Рабочие с тачками».

Сказочные грёзы

После окончания академии художник уехал с друзьями за границу. Там продолжил писать, участвовал в выставках и салонах. В парижской мастерской своего друга Василия Поленова Васнецов набросал эскиз картины «Богатыри» – первого полотна по мотивам русских былин. Закончил эту работу художник только спустя 25 лет.

«Я работал над «Богатырями», может быть, не всегда с должной напряжённостью, но они всегда неотступно были передо мною, к ним всегда влеклось сердце и тянулась рука!» – писал Васнецов.

Виктор Михайлович прожил за границей около года, в 1877 году вернулся в Москву. Здесь познакомился с коллекционером Павлом Третьяковым, часто бывал на музыкальных вечерах в его семье.

В московский период художник писал картины с сюжетами из истории и сказок Древней Руси. Одно из первых полотен – «После побоища Игоря Святославича с половцами» – экспонировалось на VIII выставке передвижников. Картину купил Павел Третьяков.

«Когда я стал из жанриста историком (несколько на фантастический лад), точно ответить не сумею. Я всегда только Русью и жил. Знаю только, что во время самого ярого увлечения жанром... меня не покидали неясные исторические и сказочные грёзы».

Познакомился Васнецов и с меценатом Саввой Мамонтовым. Мамонтов предложил художнику написать три картины для интерьера управления Донецкой железной дороги. Так появились полотна «Битва скифов со славянами», «Ковёр-самолёт», «Три царевны подземного царства». Однако члены правления отказались от полотен со сказочными сюжетами и картины выкупили Савва Мамонтов и его брат.

Виктор Васнецов много бывал в Абрамцеве в усадьбе мецената, писал портреты членов его семьи. Окрестности Абрамцева появились и на других картинах Васнецова: берёзовые рощи и извилистые речки, овраги и пруды. Здесь в 1880 году художник написал «Алёнушку».

«Алёнушка» как будто давно жила в моей голове, но реально я увидел её в Ахтырке, когда встретил одну простоволосую девушку, поразившую моё воображение. Столько тоски, одиночества и чисто русской печали было в её глазах... Каким-то особым русским духом веяло от неё».

Украшение храмов

Васнецов был известным художником и в царской России, и при советской власти. Но до революции Виктор Михайлович являлся признанным мастером церковно-религиозной живописи и посвятил этому много лет. Его произведения украшали православные храмы как в России, так и за рубежом, а выставки религиозной живописи пользовались большим успехом. Причём весь доход от этих выставок Васнецов жертвовал на благотворительность.

«Моё искусство – свеча, зажжённая перед ликом Господа. Я не отвергаю искусство вне церкви. Искусство должно служить всей жизни, всем лучшим сторонам человеческого духа – где оно может. Но в храме художник соприкасается с самой положительной стороной духа – с человеческим идеалом...» – писал художник.

Первый опыт храмовой живописи Васнецов получил в Абрамцеве, его кисти принадлежат образы Богоматери и Сергия Радонежского в церкви Спаса Нерукотворного.

В начале 1885 года профессор Петербургского университета Адриан Прахов предложил ему расписать Владимирский собор в Киеве. Васнецов называл роспись храма главной работой своей жизни – она длилась около 11 лет.

Живописец говорил: «Нет на Руси для русского художника святее и плодотворнее дела, как украшение храма».

Виктору Васнецову принадлежит ряд замечательных работ для храма-памятника Воскресения Христова в Петербурге, который получил также название «храм Спаса на Крови». Строительство длилось 24 года. Наружные мозаичные панно для храма созданы по рисункам и эскизам Васнецова на евангельские сюжеты. Всего было создано около 400 эскизов, расписано свыше 2000 квадратных метров. Собор освятили в 1896 году в присутствии царской семьи.

После Владимирского собора художник расписывал храмы в Петербурге, Гусь-Хрустальном, Дармштадте, Варшаве.

В 1920–1930-е годы многие творения Васнецова на религиозные темы удаляли из церквей, прятали в запасники музеев. Некоторые шедевры были просто уничтожены вместе с храмами. Полотно в Георгиевском соборе в Гусь-Хрустальном было снято, свёрнуто в рулон и отправлено в сарай, где его случайно нашёл художник Михаил Нестеров. Сложнейшая реставрация картины началась только в 1981 году, и лишь через два года работа Васнецова «Страшный суд» вернулась в храм.

Виктор Михайлович пробовал себя и в архитектуре, где также использовал принципы «русского стиля». Он создал эскизы в жанре древнерусской старины для построек в усадьбе Мамонтовых, по рисункам Васнецова и Поленова в Абрамцеве возвели церковь Спаса Нерукотворного и Избушку на курьих ножках. Также художник набросал эскизы собственного дома-мастерской, особняка Ивана Цветкова и главного фасада Третьяковской галереи.

Последние годы

Революцию художник Васнецов так и не принял. В последние годы жизни Виктор Михайлович занимался только своими сказочными картинами, создавая полотна «Бой Добрыни Никитича с семиглавым Змеем Горынычем»; «Кощей Бессмертный».

Виктор Васнецов умер в своей мастерской в 1926 году, прожив 78 лет.

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