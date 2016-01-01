Симфония жизни Анатолия Теплякова

Жизнь – мелодия, которая звучит всегда, однако не каждому дано её услышать во всей полноте. Но если есть этот редкий дар – слышать мелодию жизни, тогда судьбу человека можно разложить по нотам и рассказать о ней в музыкальном произведении. Над таким описанием жизни иркутского мецената Ивана Хаминова и работает сейчас композитор Анатолий Тепляков.
Один из самых влиятельных иркутских купцов XIX века Иван Степанович Хаминов был знаменит как своим предпринимательским талантом, так и щедростью: он потратил на благотворительность, пожалуй, половину своего огромного состояния. Но если после смерти купца от этого состояния мало что осталось, то имя его сохранилось в памяти горожан до сих пор. Как говорится, всё познаётся в сравнении – за последние двадцать лет в Иркутске построили меньше школ, гимназий и училищ, чем построил Хаминов на свои средства полтора века назад.
– Это будет документальный фильм об Иване Хаминове, мне предложили написать к фильму музыку, – рассказывает Анатолий Тепляков. – Личность купца – известная и противоречивая. По моим представлениям, это человек с суровым, как сибирская природа, характером, и в тоже время, именно сибирская природа, какой бы суровой она ни была, делится своими несметными богатствами с нуждающимися в них людьми.
Сам же Анатолий Тепляков – Заслуженный работник культуры Российской Федерации, лауреат всероссийских и международных музыкальных конкурсов – больше известен авторством симфонической, хоровой, камерной музыки, произведениями для оркестра. Многие помнят спектакли Иркутского драмтеатра имени Охлопкова и театра юного зрителя имени Вампилова с музыкальным оформлением Анатолия Теплякова. А вот музыку к фильму писал лишь однажды, но тем интересней редкий опыт!
– Музыка должна возвращать человека к радости, – считает композитор, но к радости не гулящей, когда люстра до утра дрожит, а умиротворяющей. И хотя путь к такой радости часто лежит через душевные страдания, но как без них познать умиротворение?! Подобное тому, что рождает Четвёртая симфония Чайковского, услышав которую ещё школьником Анатолий Тепляков словно растворился в пространстве. Прервав связь с телом и окружающим миром душа вдруг проникла в мелодию, а мелодия – в душу.
Возможно, благодаря этому первому глубокому переживанию музыки в творчестве Анатолия Теплякова всегда есть место для симфоний. Одно из недавних написанных им произведений – симфония «Весенняя» в пяти частях. Каждая часть – разная, как и сама весна с её тёплыми майскими днями и бурлящими тревожными паводками, но с неизменным финалом – радостным предчувствием лета.
– Ещё надо одну симфонию сделать полнокровную для большого оркестра, две части уже записаны на ноты. Симфония будет в семи частях, – делится планами композитор.
Ожидает своего воплощения и цикл из 13 хоров: по каждому двунадесятому празднику (важнейшие после Пасхи православные праздники). Первый хор на стихи иркутского поэта Владимира Скифа уже готов.
Композитор и исполнитель Лидия Валентиновна Янковская предложила Анатолию Иннокентьевичу сделать предстоящей осенью в Иркутской филармонии двойной концерт – одно отделение с её произведениями, другое – с произведениями Теплякова. Хорошо бы! Тем более, что его музыка реже стала звучать в Иркутске. Но жизнь в таких случаях, как всегда, преподносит сюрпризы.
– Мне позвонили из Новосибирской филармонии, – говорит Анатолий Тепляков. – В следующем сезоне хотят играть мою музыку. Предложил кантату для хора, фортепианные циклы. Ноты передали художественному руководителю филармонии.
Для Красноярского русского оркестра по просьбе известного балалаечника, профессора Красноярского государственного института искусств Владимира Александровича Аверина иркутский композитор сделал партитуру для балалайки с оркестром.
Вообще же, Анатолий Тепляков – автор богатой палитры музыкальных произведений для русских народных инструментов. Изучая фольклорное творчество и музыкальную архаику, он пришёл к выводу, что музыка предков всегда найдёт нужные струны в душе каждого человека.
Ну а сам Анатолий Иннокентьевич – душа музыкальных коллективов Иркутского регионального отделения Всероссийского общества слепых, в еженедельных репетициях которых участвует уже не одно десятилетие. Анатолий Тепляков – бессменный концертмейстер вокальных ансамблей «Багульник» и «Верность», успешно выступающих с концертами не только в Иркутской области, но и за её пределами.
– Музыку невозможно написать, её можно только записать, – рассказывает композитор. – И мы должны её записывать пока она звучит внутри. Это такое же дело на благо России, как сеять хлеб. Музыка – это моё дело. Как оно делается – не понятно, но если делать искренне – всегда звучит симфония.
Владимир Шпикалов, "Мои года"
СПРАВКА «МОИ ГОДА»
Тепляков Анатолий Иннокентьевич родился в селе Каменка Боханского района Иркутской области 25 сентября 1952 года. В пятилетнем возрасте потерял зрение. К семнадцати годам окончательно сформировалось стремление получить музыкальное образование. В 1973 году окончил Курское музыкальное училище с отличием.
1973–1975 годы – работал в Каменском сельском доме культуры в хоре русской народной песни и эстрадном коллективе. 1975–1980 – учёба в Новосибирской государственной консерватории. С 1975 года работает с творческими коллективами Иркутского регионального отделения Всероссийского общества слепых, преподавал в Иркутском областном колледже культуры, более двадцати лет занимался детской театральной студией ДК Гагарина и Дома Пионеров города Иркутска.
В 1979 году ему был присужден приз лучшего пианиста года на фестивале «Студенческая весна». В 1987 году стал лауреатом областной конференции «Молодость. Творчество. Современность».
В 1988 и 1997 годах удостоен трёх премий на специальном международном конкурсе композиторов в Чехии. В 2003 году одержал победу на Четвертом международном конкурсе им. Прокофьева, став лауреатом второй премии за оригинальный фортепианный цикл «Семь пьес для восьми рук».
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