Сестра Софии Ротару: Нам никто не заменит наших мужей

Сестра Софии Ротару Аурика рассказала о недавних гастролях, о юности певицы и о жизни сестры с Анатолием Евдокименко. Историю пересказал Собеседник.ru

70-летняя София Ротару и ее 59-летняя сестра Аурика

– В детстве я очень хотела быть похожей на сестру, – признается Аурика. – Она уже была известной, когда я заканчивала школу. Смотрела на нее по телевизору и говорила всем: «Стану такой же, как София Ротару». Особенно гордился ее успехами наш папа – Михаил Федорович. В молодости он тоже мечтал о сцене. У него был потрясающе красивый тембр и сильный голос. В армии даже был запевалой. Но не сложилось: война, семья большая – шутка ли, нас шестеро детей. Старшая – Зина. Затем: София, Лидия, Анатолий, Женя и я. И хотел папа, чтобы кто-то из нас стал певцом. Но особенно выделял он Соню. Говорил: «Вот она станет настоящей артисткой!» Когда приходили в дом гости и засиживались допоздна, папа поднимал спящую, совсем еще маленькую Сонику (так ее называли родители) и просил спеть. Ставили ее на табуреточку, и она исполняла какую-нибудь молдавскую песню. За это давали конфетки или даже денежку – 20–30 копеек.

Вместо себя Соня подруг к жениху посылала

– В селе существовала такая традиция – девушка в 16–17 лет уже должна была выйти замуж. Когда она достигала этого возраста, на центральной площади у клуба устраивали танцы-смотрины. Если девушку при всех приглашают танцевать парни, значит, она стала взрослой, пора замуж. И вот настала очередь Сони. В тот же вечер к нашему дому пришли двое молодых людей. Слышим – кто-то стучит. Мама говорит: «Соня, выходи. К тебе женихи пришли». А сестра: «Не выйду. Ты хотела, чтобы я пошла на танцы, ты сама и выходи!» Так и не вышла.

К тому времени Соня уже выиграла республиканский конкурс художественной самодеятельности. И после того конкурса ее фотографию напечатали на обложке журнала «Украина». Там же была информация, что девушка Соня Ротару поступила в Черновицкое музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Этот журнал попал в руки Толи Евдокименко, который проходил службу на Урале. В Соню он влюбился с первого взгляда. И нашел Толик Соню. Она тогда жила в общежитии музыкального училища. Сколько же он за ней ухаживал! Не один год. Приглашал на свидания. Но Соня вместо себя подруг посылала.

Его терпение и настойчивость были вознаграждены: Соня ответила взаимностью. Свадьбу они сыграли в сентябре 1968 года. В августе 1970 года Русланчик у них родился.

Ежедневно беседовала с мужем на кладбище

– Специально для Сони Толик создал и возглавил ансамбль «Червона рута». Вместе они ездили на гастроли. Он всегда старался, чтобы жене было комфортно: и поесть в гостиничный номер принесет, если Соня устала после концерта, и сам возьмет на себя бытовые проблемы, если ей некогда. 34 года жили Соня и Толик в любви, согласии и слаженной работе. Но все разрушила болезнь...

София Ротару c мужем Анатолием

В конце 1990-х на гастролях Анатолия сразил инсульт. Только пришел в себя от болезни, через год – второй. Тогда уже потерял речь. Сонечка долго его лечила. Отлучалась только на концерты да в церковь помолиться. В 2002 году Толю снова положили в больницу, и уже там случился третий инсульт, последний... Толик ушел, не приходя в сознание, на руках у Сони. Как же она переживала!

На полгода она пропала с телеэкранов. Отказалась от всех концертов и съемок. Впервые за 30 лет участия в телепрограмме «Песня года» не поехала выступать в новогодних выпусках. Не хотела петь, замкнулась в себе. Каждый день с утра ходила на кладбище к мужу и проводила в беседах с ним по несколько часов. Однажды вечером сын Руслан посадил ее напротив и сказал: «Мама, нужно идти работать. Давай посвятим отцу новые песни! Пусть он за нас порадуется ТАМ». И убедил Соню снова начать петь...

Через три года и у меня ушел из жизни муж Володя, с которым мы прожили 20 лет. Никогда не болел, занимался спортом и... вечером пошел в ванную принять душ и оттуда не вышел. После смерти Володи я на три месяца впала в депрессию. Соня, с которой мы тогда жили в одном подъезде, как могла ухаживала за мной. Однажды резко сказала: «Хватит, Аурика, себя живьем хоронить! Вставай, будем работать». Буквально силой увезла меня с собой на гастроли и постепенно вовлекла в работу, которая и спасла.

Мы и сегодня с ней иногда выступаем в концертах. Перед выступлением к ней лучше не подходить. А вот после концерта уже может расслабиться. Если мы где-нибудь на гастролях, едем в гостиницу отдыхать. Закроемся в номере и играем в карты. Обожаем преферанс. Когда есть возможность, нажарим наши любимые подсолнечные семечки и щелкаем во время игры. А какой у Сони юмор?! Прилетаем в какой-то город на концерт. Нас встречают организаторы. Один из встречающих нас спрашивает: «В гостиницу?» На что Соня тут же реагирует: «А что, есть варианты?»

Сожалеет сестра сегодня лишь о том, что так рано ушел из жизни ее любимый муж Толик. Соня, да и я тоже – однолюбы. Мы так любили своих мужей, что после их ухода даже мысли такой не возникает, что кто-то может их заменить!

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