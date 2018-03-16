Сергеи Юрский - "человек в футляре"

Актер театра и кино, режиссер, писатель, общественный деятель - передать грани дарования Сергея Юрского несколькими словами невозможно. А для широкой публики он навсегда останется легендарным Остапом Бендером из «Золотого теленка».

Долгая жизнь, сложная судьба, непростой характер. Сергей Юрский -это загадка для коллег и зрителей: он живет в современном мире технологического прогресса и идеально в него вписывается, при этом придерживается и проповедует совершенно немодные ценности: честность, добро, справедливость и талант, которые важнее денег и славы.

Будущий актер родился 16 марта 1935 года в Ленинграде. Ему завидовали все мальчишки: Сережа ходил в цирк каждый день! Его отец Юрий Сергеевич Жихарев работал артистом пантомимы, и чтобы скрыть свои дворянские корни, взял псевдоним - Юрский. Мать Евгения Михайловна была музыкальным работником. Впрочем,с ранним детством у Сергея связаны воспоминания не об арене, а о стуке вагонных колес: семья постоянно гастролировала. Тогда Сережа буквально влюбился в это достижение человечества - паровоз!

Сергей Юрский в молодости

А машинист ему казался божеством, управляющим железной махиной. Мальчик мечтал стать машинистом и часто убегал на станцию: локомотивы и вагоны завораживали его. Узнав, что у паровоза нет руля, мальчик был сильно разочарован. Однако его любовь к поездам проходит через всю жизнь: один только маршрут «Москва - Ленинград» освоен им сотни раз. Сегодня Сергей Юрьевич увлеченно рассказывает о паровозах и поездах двум своим внукам.

После войны Юрскому-старшему предложили должность руководителя Московского цирка на Цветном бульваре, и это место на многие годы стало его вторым домом. Причем домом - в прямом смысле слова: долгое время семья Юрских была вынуждена жить в тесной клоунской гримерной, где не то что спать, а сидеть втроем было негде.

За кулисами цирка Сергей знал каждый сантиметр, здоровался за лапу с дрессированным медведем, следил за репетициями и радовался, если во время представления осветитель разрешал ему повернуть прожектор. Цирк научил его главному правилу: нужно всегда быть в коллективе, но оставаться яркой индивидуальностью.

Конечно, свое будущее Сергей, как и его отец, связывал исключительно с цирком. Учился на отлично и окончил школу с золотой медалью. Взрослея, юноша понял: есть жизнь и за стенами цирка. Он увлекся актерским мастерством и объявил родителям, что будет поступать в театральный. Мать встретила заявление сына прохладно, а отец сказал категорическое «нет». Пусть уж Сергей получает настоящую профессию.

В это нелегкое для всей страны время начались репрессии в цирке - Юрия Юрского за слишком своевольные номера обвинили в подражании Западу и уволили с поста директора. Семья вернулась в Ленинград. Покоряясь воле отца, Сергей поступил на юридический факультет Ленинградского университета. Там же записался в студенческий театр-студию и участвовал во всех спектаклях.

Окончив третий курс, Сергей понял, что точно не будет юристом, и поступил в Ленинградский театральный институт им. А.Н. Островского. Блестящее общее образование, широкий кругозор, врожденные актерские способности, наблюдательность и талант выделили студента Юрского среди других учащихся. Неслыханное дело: его, второкурсника, пригласили в Большой драматический театр!

Вскоре он стал одним из ведущих актеров труппы Товстоногова. Особенно ему удалась роль Чацкого в постановке «Горе от ума». Его коллега Олег Басилашвили вспоминает, что билеты на этот спектакль было не достать: поклонники Юрского занимали очередь с вечера и всю ночь на площади перед театром жгли костры, чтобы согреться, а утром успеть к открытию кассы. О такой народной любви любой актер может только мечтать. Параллельно Юрский пробовал свои силы в кино.

Сыграл пару эпизодов, после чего Эльдар Рязанов пригласил его в свой фильм «Человек из ниоткуда» на главную роль Чудака. Эта комедийная роль была сложна физически и требовала отличной спортивной формы. Цирковая подготовка позволила Сергею Юрскому пройти пробы. Но в этой сатире на советское общество цензура усмотрела «отсутствие идейной концепции», объявила фильм малохудожественным, бессодержательным и запретила. Для начинающего актера Юрского это могло означать лишь одно - конец кинокарьеры.

Сергей Юрский в фильме "Золотой телёнок"

Юрский не сдался. После нескольких незначительных ролей он проявил себя в роли директора в фильме «Республика ШКИД», а затем настало время его звездной работы - Остапа Бендера в «Золотом теленке».

Трудно поверить, однако на пробы Сергей ездил раз десять, конкурируя с Александром Пороховщиковым и Владимиром Басовым. Но кому еще можно было отдать роль «свободного художника и холодного философа», как не Юрскому?! Ведь даже во внешности и манерах за его острословием и цинизмом улавливались романтичные нотки.

Фильм получил бешеную популярность: его посмотрели более 30 миллионов зрителей. Но критиков не покидало ощущение, что с этой комедией «что-то не так». А причина крылась в Юрском, его подходе к роли Бендера. Уж слишком сложным и неоднозначным вышел образ. С тех пор Сергей Юрский попал в список подозреваемых и не совсем благонадежных граждан.

Представителям власти не нравились его режиссерские постановки (он осмелился ставить Булгакова!), свободомыслие, подозрительный круг общения, в котором было немало эмигрантов, таких как Михаил Барышников. Напрямую власть ни в чем обвинить Юрского не могла, но все понимали: он был каким-то особенным -в отрицательном смысле этого слова. В итоге - всего 8 ролей за 10 лет, минимум спектаклей, напряженные отношения с коллегами.

Прослужив в БДТ 20 лет, Юрский понял: здесь он больше не нужен. Это была трагедия для Юрского-актера, но и трагедия для театра. Ему не было и сорока, его переполнял актерский энтузиазм, в голове роилось столько режиссерских идей, а ему фактически запретили работать в родном Ленинграде. А еще нужно было на что-то содержать семью.

После 7-летнего брака с актрисой БДТ Зинаидой Шарко Сергей Юрский влюбился в коллегу по тому же театру Наталью Тенякову, с которой они много раз играли семейную пару на сцене.

Сергей Юрский и Наталья Тенякова

Для себя Сергей все решил - и в 6 утра позвонил в квартиру Теняковой. Сонная Наталья открыла дверь и на предложение руки и сердца от коллеги по сцене только и смогла ответить: «Но я ведь замужем!» Хотя саму Наталью влекло к «супругу по сцене» давно, практически с первого взгляда. Она призналась мужу, что любит другого, а когда тот услышал, кого именно, поднял ее на смех: «В Юрского?! Ты бы еще влюбилась в Иисуса Христа!...» Окончательно Сергей покорил Наталью изысканным завтраком: это были бутерброды из черного хлеба, шпрот, тертого сыра и лимона. Не то что банальные цветы!

После потери работы вопрос, что делать и на что жить, встал перед Сергеем Юрским особенно остро. Несомненно, его выживали из родного города, из страны, из искусства. Но Юрский понимал: он не танцор и не певец, а значит, за рубежом работать не сможет.

А профессию он любил так же, как и родину. И внутренний металлический стержень не дал ему сломаться. Юрский решился на абсолютную дерзость: личный гастрольный тур с концертами по стране: 12 месяцев, 100 городов. Официально он был безработным, но народ скупал билеты на его творческие вечера, ставшие главным культурным событием в любом городе. Власть могла уволить артиста, однако не могла запретить людям любить Юрского.

Однако пока он был на гастролях, Юрскому готовили удар в спину. Его супругу Наталью уговаривали отречься от мужа, обещая мгновенный взлет в карьере и лучшие роли в БДТ. Кто бы устоял? Но она не предала любимого. Более того, чтобы поддержать Сергея, взяла его фамилию: пусть все знают, на чьей она стороне!

Переезд в Москву стал переломным моментом в жизни Юрских. Казалось, они едут в никуда, но вскоре в конце тоннеля забрезжил свет. Сергея и Наталью пригласили в театр Моссовета, где они сыграли много прекрасных ролей, а позже Юрский получил и должность режиссера. Ждали Сергея Юрьевича и звездные роли в кино: после Груздева в «Место встречи изменить нельзя» и мэтра Роше в «Ищите женщину» он виртуозно сыграл дядю Митю в комедии «Любовь и голуби».

Сергей Юрский в фильме "Любовь и голуби"

Этот поистине народный и запоминающийся персонаж особенно полюбился зрителю. Фильм снимали в Карелии, на 49-летнем актере был сложный возрастной грим со щетиной и морщинами, который накладывался в течение нескольких часов. Однажды Юрский решил не разгримировываться после съемок и отправился ужинать в один из местных ресторанчиков.

Официант прогнал его со словами: «Да какой ты актер - на лице написано, что местный алкаш! Я тебя уже лет пять здесь вижу...»

Мало кто знает, что баба Шура, экранная супруга дяди Мити, - жена Юрского. Эту блестящую возрастную роль Наталья Тенякова исполнила, когда ей не было и сорока. Брак Юрского и Теняковой длится почти полвека; в нем родилась их дочь Дарья Юрская -сегодня актриса театра и кино. Спустя 40 лет они повенчались, как шутит Наталья - «проверили чувства».

Так сложилось, что Тенякова стала не только супругой и коллегой, но и преданным другом, почти единственным, с кем замкнутый и необщительный Юрский («человек в футляре», как его зовут коллеги по актерско-ре-жиссерскому цеху) может свободно поговорить, поделиться идеями, от души посмеяться. С Сергеем Юрьевичем не бывает скучно, благодаря его потрясающему чувству юмора. И все же, как человек творческий, Юрский часто впадает в депрессию. И тогда уже Наталья Тенякова напоминает супругу, что на свете есть юмор, а значит, все можно пережить.

Сергей Юрский - фигура не публичная. Сегодня он занял позицию, не солидарную с существующей властью: «Сдвинулась ось земная, и сдвинулась рукотворно. Произошел какой-то психологический дефект. Люди, которые взялись нести ответственность перед миллионами граждан, не подготовлены к такой деятельности...» Поэтому его редко приглашают на интервью или телепередачи. Плюс ко всему Сергей Юрьевич на редкость скромный человек, у него нет потребности в славе, популярности, признании.

Он не расположен говорить о себе: «Не люблю душевный стриптиз!» Поэтому даже от редких приглашений предпочитает отказываться - интеллигентно и вежливо. Это как проверка серьезности намерений. У него есть принцип: нужно всегда отказываться. Если ты кому-то действительно нужен, то тебя позовут и второй, и десятый раз. Вот тогда и стоит сходить.

Сергей Юрский всегда был одним из тех, кто открыто становился на сторону несправедливо униженных, изгнанных, осужденных, будь то федеральный канал или политические заключенные. Оставаясь фигурой сильной и значительной по характеру и общественному положению, он выступает в защиту слабых - животных, больных детей.

82-летний актер пишет книги, ставит спектакли. От современного кинематографа почти отрекся. А все потому, что сейчас в почете бездушные сериалы, и там не актеры, а фигуранты: подходит внешность -снимайся, талант никто не спрашивает. По статусу ему бы положен свой театр или как минимум курс в театральном институте. Но и тут Юрский против: «Это же ответственность.

А если я их научу чему-нибудь не тому?» К тому же с глобальной позицией современных вузов он не согласен: студентов учат быть не хорошими актерами, а востребованными и успешными. Всем, кто хочет научиться театральному мастерству или жизни, Юрский рекомендует к прочтению свои книги - вдумчивые, рассудительные, местами ироничные, как и он сам.

Источник: biography-life.ru

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