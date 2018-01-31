Разыскать в Челябинске хоть кого-то из родных сына полка Сергея Андреевича Алешкова казалось невозможным. О послевоенной судьбе мальчишки, прошедшего боевой путь от Козельска до Польши и награжденного медалью "За боевые заслуги", не знали ни в военном комиссариате, ни в ветеранских организациях. И вдруг удача: в ЗАГСе нам сообщили, что свидетельство о смерти скончавшегося 1 февраля 1990 года Алешкова получил некий Вячеслав Митрофанович Воробьев. – "Российская газета".



Вячеслав Митрофанович Воробьев и его сводный брат Сережа Алешков Фото: из семейного архива

Серёжа Алешков – сын полка

Так ведь это же родной сын командира 142-го гвардейского стрелкового полка Митрофана Воробьева, который под Сталинградом усыновил шестилетнего найденыша!

Сирота 1942 года

С Вячеславом Митрофановичем Воробьевым мы встретились в селе Сакулово под Челябинском, куда он перебрался после выхода на пенсию. У его отца и матери, санинструктора полка Нины Бедовой, было четверо своих детей. Но Сережу всегда считали в семье родным.

- В 1952 году он приезжал в суворовской форме на каникулы в Калининград, где отец в то время служил, - вспоминает сводный брат. - Шашку трофейную нам где-то нашел, лучшую игрушку. Помнил, как ему командарм Чуйков трофейный браунинг подарил. Любили его очень на фронте! А умер рано... Война искалечила - здоровье было ни к черту. Да и курил всю жизнь, как паровоз. Еще на фронте начал, глядя на солдат...

Полковая разведка обнаружила Сережу в августе 1942 года во время боев на Козельском направлении. Был он чрезвычайно худ, изможден, весь в коростах от укусов насекомых. И уже не мог ни говорить, ни на тонюсеньких ножках стоять. Сколько провел времени в лесу - не помнил. Так его и принесли в штабной блиндаж полуголого в мешке из конской попоны. Когда развернули, у бывалых солдат слезы на глазах навернулись...

"В блиндаже все словно онемели. Хотелось ринуться туда, к линии окопов, чтобы вцепиться в горло первому же попавшемуся фашисту", - вспоминал о первой встрече с приемным сыном полковник Воробьев.

На вопрос о фамилии найденыш, подумав, сказал: "Алешкины мы". После вопроса о "мамке" разревелся так, что долго не могли успокоить...

Уже после освобождения района от немцев односельчане из деревни Грынь Калужской области рассказали, как Сережа остался сиротой. Отец умер еще до войны, старшие братья Иван и Андрей ушли на фронт, а мать с 10-летним братом Петей незадолго до прихода Красной армии расстреляли фашисты - за связь с партизанами. На Сережу, по рассказам очевидцев, пожалели пулю. Когда он подбежал к срезанной автоматной очередью матери, один из карателей просто отбросил его в сторону пинком сапога...



Митрофан Данилович Воробьев, усыновивший мальчика. Фото: из семейного архива

Сын за отца

В начале ноября 1942 года полк Воробьева отправили под Сталинград. К этому времени командир уже усыновил мальчика, с которым у него сложились особенно доверительные отношения. Своей семьи у Митрофана Даниловича еще не было. А отправить ребенка в детский дом он не смог, решив, что в полку малец будет всегда сыт и одет. Сережка считал себя адъютантом комполка и даже потребовал произвести его в младшие лейтенанты - каждое утро являлся в штаб с докладом о готовности к выполнению новых поручений, разносил по подразделениям газеты и письма.

По отзывам офицеров, ничто так не поднимало боевой дух бойцов, как визиты сынка.

В одну из таких вылазок - Сережка распространял праздничный, за 7 ноября, номер "Красной звезды" - он и совершил свой первый геройский поступок: засек немецких корректировщиков огня, прятавшихся в стогу сена с рацией. Прибыв в расположение, доложил командиру артиллерийской разведки, лазутчиков обезвредили. 19 ноября, когда по немецким войскам ударили "Катюши", мальчишка находился в траншее, вместе со всеми широко разевал рот, чтоб не лопнули барабанные перепонки...

Солдат из шестилетки вышел справный. Сережке пошили форму, сточили под размер настоящие кожаные сапоги, выдали ремень, пилотку и бинокль, с которым он никогда не расставался. А когда в начале 1943 года в армию вернулись погоны со звездами, мальчишке шутки ради вручили комплект "младшего лейтенанта".



"Честь имею!" Фото: из семейного архива

- Отец потом сильно корил себя за это, - продолжает рассказ Вячеслав Митрофанович Воробьев. - Немецкие летчики, возвращавшиеся после авианалета за линию фронта, заметили в степи офицера с блестящими погонами и папахе. На бреющем полете даже звание можно было рассмотреть. Ударили из пулеметов, и одна из пуль угодила Сергею в пятку. Но медаль "За боевые заслуги" ему вручили не за ранение и уничтоженных диверсантов, хотя об этом, подняв бойца на руки, говорил тогдашний командир дивизии генерал Осташенков. Наградили Сережку за спасение командира - нашего с ним отца.

Сергей, как хвостик, следовал за ним всюду. Однажды оба попали под артобстрел, отец, бросив мальчишку в "щель", заскочил в блиндаж - и через секунду туда ударил снаряд. Блиндаж разворотило, Сергей, не дожидаясь окончания бомбежки, попытался пролезть внутрь, на помощь. А когда не смог, бросился за помощью к саперам. Они-то и откопали комполка Воробьева - контуженного, раненого, но живого. Об этом в семье фронтовика свято помнят и дети, и внуки.

Отец и сын часто ходили под смертью. В мае 1943 года Сережа вместе с полком под шквальным огнем форсировал Северный Донец, когда взрывной волной от снаряда опрокинуло плот. Читать гвардеец уже научился, но плавал как топор. И, наверное, утонул бы, если бы за ним вовремя не нырнул безымянный боец. А однажды, мальчишка и на войне остается мальчишкой, загорелось прокатиться в санитарной тележке, упряжка матерых овчарок, завидев дворняжку, понесла в сторону вражеских окопов. Насилу нагнали на мотоцикле...

После форсирования Днепра неразлучные командир с "адъютантом" и вовсе едва не погибли на ровном месте. Возвращались на "виллисе" из штаба армии на передовую по понтонной переправе, по которой прошли уже десятки машин. И вдруг при съезде на берег случайно зацепили колесом одну из валявшихся рядом обезвреженных мин. От взрыва машину подбросило в воздух, водитель погиб, Воробьев был контужен. Сережу откинуло на обочину - и ни царапины...



Приехавший на каникулы суворовец Сережа Алешков - в кругу своей семьи. Фото: из семейного архива

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В 1944 году на Висле закончилась военная карьера Сергея Алешкова. По приказу командарма 62-й армии Василия Чуйкова, вместе с которым малец незадолго до прощания отплясывал "сесетку" (правильно произнести "чечетка" гвардеец еще не мог), он был направлен с фронта в Тульское суворовское училище. Там "сына полка" сначала забраковали по здоровью и потребовалось вмешательство командарма...

- Сережа не отличался гренадерским ростом, на всю жизнь остался маленьким и худощавым, но старался компенсировать это хорошей физической подготовкой, - продолжает сводный брат Вячеслав Митрофанович. - Получил разряды по боксу, самбо, после суворовского училища поступил в военное. Но здоровье все-таки подвело, пришлось стать следователем. За спины, как и на войне, не прятался. А вот с личной жизнью не сложилось - дважды был женат и разведен. Наверное, главной своей семьей он всю жизнь считал фронтовую...

Последние годы жизни Сергей Андреевич Алешков работал юрисконсультом на Челябинском заводе оргстекла. Умер в возрасте 54 лет прямо на автобусной остановке, собираясь на работу. Всего на год пережил его гвардии полковник Воробьев - и у него сердце остановилось на улице. Два одиночных выстрела под мирным небом, за которое отец и сын сражались под Сталинградом.



Сергей Андреевич Алешков на встрече с курсантами.

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