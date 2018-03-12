ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Секрет Славы Зайцева
Евгения Сундукян, trud.ru   
12 Марта 2018 г.
Изменить размер шрифта

zaicev slava

Даже самые юные, не заставшие эпохи тотального советского дефицита и имеющие теперь доступ к каталогам любого модного дома, знают Зайцева. Знаменитых костюмов, в которых имперская роскошь пыталась запросто воссоединиться с национальными мотивами, может, и не вспомнят, но самого Славу — обязательно. Хотя бы как одного из телеведущих «Модного приговора» — обаятельного дедушку с простецкой улыбкой, в золоченых кафтанах, лопочущего что-то милое и не всегда понятное на своем «заячьем» языке. Ну а для более старшего поколения он — легенда.

1203 zaicev

Ни одного другого модельера на наших просторах не любили и не любят так искренне, по-настоящему. Любят бедняки и толстосумы, советские бабушки и дедушки, рожденные в СССР и придавленные его обломками. Это имя утвердилось в глубине народного сознания, обкаталось, а сам мастер стал своим настолько, что даже попал в бесхитростные анекдоты вроде этого: «Модельер Слава Зайцев взял псевдоним Фурор Кроликов».

Когда-то поэтесса Ирина Ермакова говорила: между небом и землей поэт — последний защитник маленького человека. В своей карьере Слава вел себя как поэт, не забывая маленького человека.

Те, кто не в курсе, — добро пожаловать на выставку «Ностальгия по красоте. К юбилею великого мастера», открывшуюся в московском Гостином Дворе. На стендах — ретроспектива большого пути мастера.

Он начал этот путь не как обслуга партийной элиты, хотя вполне мог бы. На фоне тогдашних витрин и прилавков, заваленных унылым советским ширпотребом, хорошему портному всегда нашлось бы тепленькое местечко. Кстати, писатель Эдуард Лимонов, по собственному признанию, сшил за свою жизнь сотни брюк — и это ремесло не раз спасало его от нужды на разных витках причудливой биографии. Но это так, к слову...

А Зайцев после окончания техникума (сыну бывшего военнопленного долгое время дорога в институт была закрыта) на Бабушкинской экспериментальной швейной фабрике расписал гуашью телогрейки и валенки доярок. Безумный, но искренний порыв. Сродни безумию художника из мультфильма, который хотел сделать жизнь чуточку ярче и разрисовывал тени на асфальте.

Жест Славы мог кануть в безвестность, но попал на страницы французского журнала Paris Match. Через несколько лет следующая коллекция Зайцева уезжает с гастролями на Запад. И слава догоняет Славу. Мастеру не пришлось эмигрировать, чтобы получить европейскую известность и прозвище Красный Диор. Он и за «железным занавесом» не укрылся от мировой известности. Как говорится, наперсток выдал громким стуком.

Это не мои слова. Мастером наперстка, ножниц и иголки назвал Зайцева в своей книге легендарный ректор Литинститута Сергей Есин. Писатели вообще питают к Зайцеву особую любовь: он же народный. Из самых низов, со дна жизни — и попал в аристократию. «Была советская власть, существовал реально, а не на словах, социальный лифт, — говорил Сергей Николаевич. — Но ведь надо было сохранить позиции и талант в перестройку, когда рушились биографии, авторитеты, налаженные и, казалось бы, вечные репутации!» Зайцев — сохранил, потому что и талант, и репутация у него были настоящие.

Своим студентам — среди них была и автор этой заметки — Есин много рассказывал о Зайцеве. Гордился знакомством с ним, в своем «Дневнике ректора» не забывал упомянуть, что носит его костюмы. Но особенно — как любитель высокого искусства — ценил заслуги Зайцева перед театром. Восхищался решением Плучека пригласить Славу одевать актеров в знаменитом спектакле Театра сатиры «Женитьба Фигаро». Гениальная придумка молодого модельера состояла в том, что в костюм Андрея Миронова он вшил сотни зеркал.

Как не вспомнить в этой связи цитату Стендаля о романе как зеркале, с которым идешь по большой дороге и видишь в нем то небо, то лужи и ухабы. А сам Зайцев вспоминал, как во время гастролей Театра сатиры в Болгарии в зале в конце спектакля кричали не только «браво, Миронов!», но и «браво, Зайцев!».

И еще важное, о чем не скажут на выставке, но Есин это всегда подчеркивал: Зайцев стал не только пионером дизайна — он был первым в отечестве, кто ввел моду на авторские духи. После нескольких сенсационных зайцевских показов в начале перестройки Слава оказался одним из ее символов — в ряду с Горбачевым и бунтующим Ельциным. Тогда у французских друзей модельера возникла ослепительная идея: под маркой бренда «Слава Зайцев» выпустить духи. Они-то и стали на тот момент самыми популярными в Европе. Шутка ли, два миллиона флаконов!

Слава добивался запаха, который олицетворял для него что-то очень важное, величавое — Москву, а в то же время и родное, незабываемое Иваново, сельский пейзаж с занесенной снегом церковью... Полученный аромат он назвал именем своей матери и еще не рожденной внучки: Marоussia — Маруся. А французы видели здесь и зашифрованное словосочетание: «Моя Россия».

Это трогательно. Это дышит любовью и чем-то настоящим, не квасным. И так кажется не мне одной. Процитирую. «Мне показалось, что сквозь запах сандала и свежего весеннего луга пробивается запах ладана, с его кружевным курением в маленькой деревенской церкви моего военного детства», — говорил по этому поводу Есин.

  • P. S. Может быть, юбилей модельера послужит поводом не только посетить выставку и посмотреть фильм о Зайцеве, но и прикоснуться к книге моего учителя Сергея Есина «Слава Зайцев: мастер и вдохновение». О работе Славы в театре, о жизни и творчестве в ней сказано то, что вряд ли сможет сказать кто-то еще, да и сам Есин уже, к сожалению, не скажет. Эта книга стала одной из последних работ писателя. Как хорошо, что Слава ее прочитал.

Источник: trud.ru

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 