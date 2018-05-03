Секрет фокусника

25 апреля 2018 года исполнилось сто лет со дня рождения гениального фокусника-манипулятора Арутюна Амаяковича Акопяна. Зарубежная пресса называла его великим мастером манипуляции и русским чудом. В его арсенале было более тысячи трюков, которые он изобрёл сам.

Биография Арутюна Акопяна

Арутюн Акопян родился 25 апреля 1918 года в турецком городе Игдыре. Когда в Турции начался геноцид армян, семья Акопянов с шестимесячным Арутюном уехала в Армению. Мама Арутюна умерла, когда он был совсем маленьким. В 1935 году Арутюн Акопян окончил хореографическое училище и попал в ансамбль народного танца, но по настоянию отца, работавшего кузнецом-молотобойцем, Арутюн окончил строительный техникум, после чего работал на «Армстрое».

Встреча с иллюзионистом

В 1937 году его в числе лучших строителей командировали в Москву для продолжения образования, и он поступил в Московский институт землеустройства. Однажды на эстрадном концерте Акопян впервые увидел фокусника.

«...Я попал однажды на концерт в Театре миниатюр, где меня буквально поразил один номер. Я смотрел, затаив дыхание и широко раскрыв глаза, на те чудеса, которые творил невысокий, невзрачный с виду человек. Он назывался – я тогда впервые услышал это слово – иллюзионистом. С той поры я не пропустил ни одного концерта и не раз пытался пробраться за кулисы, но всегда на моём пути вставал сторож. Однажды моя попытка всё-таки удалась. И к счастью, у выхода на сцену стоял знаменитый «ящик без дна», из которого артист мог вынуть всё что угодно. Я сунул в ящик голову и так увлёкся его исследованием, что не заметил, как возник иллюзионист за моей спиной. Вызвали милицию. И только вмешательство ректора института спасло меня от более крупных неприятностей. Через два года иллюзионист снова приехал в Москву. Тогда, в полутьме кулис, он меня не разглядел, а я изменил на этот раз свою тактику: помогал таскать тяжеленные чемоданы, бегал за папиросами и за пивом, смотрел в глаза... Наконец он смилостивился, раскрыв секрет одного нехитрого трюка. На этом мой курс иллюзионных наук закончился. Я окончил институт и уехал домой, в Ереван. Но всё-таки забросил вскоре свою профессию инженера: мысль о фокусах не давала мне покоя».

Одновременно с самостоятельным изучением профессии иллюзиониста Арутюн поступил в кружок художественной самодеятельности, начал выступать в клубах, а затем попал в Мосгосэстраду. Молодой артист быстро завоевал огромную популярность и любовь публики. Вскоре Арутюну Акопяну был присуждён первый приз на Международном соревновании иллюзионистов 1937 года в Коломбо (Цейлон), а два года спустя, в Париже, он получил высшую награду – Гран-при.

В годы войны Акопян часто бывал на передовой, на его счету были тысяча шестьсот выступлений на фронте. В послевоенное время в 1950 году Акопян был удостоен почётного звания заслуженного артиста Армянской ССР, а в 1961 году – звания народного артиста Армянской ССР. Жена Арутюна Акопяна – Лия Акопян работала ассистенткой у своего мужа, затем окончила консерваторию и стала певицей. В 1956 году у них родился сын Амаяк, который продолжил дело отца.

Ловкость рук

Арутюн Акопян известен в первую очередь тем, что почти полностью отказался от сценического реквизита и стал иллюзионистом-манипулятором. Уследить за движением его рук и распознать секрет фокусов было невозможно. В интервью Арутюн Акопян рассказывал: «На эстраде я почти сорок лет, в моём репертуаре свыше тысячи трюков. Но примерно лет двадцать тому назад я почувствовал, что мне стало неинтересно выступать с фокусами, которые показывают на эстраде многие артисты... Мне захотелось придумать свои манипуляции – такие, которые кроме меня не делал бы никто. Трудно это было? Да, трудно. В прошлом бывало, что я репетировал по восемнадцать часов в сутки, да и сейчас моя тренировочная норма – четыре часа в день. А репетировать для манипулятора – это значит прежде всего тренировать руки, добиваться необычайной ловкости, быстроты и точности движений. Вот я беру какой-либо предмет, будь то платок или игральная карта, и чувствую его каждой клеточкой ладони, каждым суставом пальцев. Я могу удержать этот предмет там, где у других он никогда не удержится. Могу мгновенно спрятать его, молниеносно перебросить с одного места на другое... Как-то на конкурсе за рубежом, когда я одной рукой манипулировал двумя колодами карт, члены жюри никак не хотели поверить, что у меня на ладони или на запястье нет каких-то скрытых приспособлений. А их не было: руки и только руки... Бывает, что во сне вдруг привидится новый фокус. Вскакиваю с постели, зажигаю свет, начинаю пробовать, репетировать... Без постоянного стремления к новизне, к оригинальности в нашем жанре делать нечего. Нужно искать, придумывать свои трюки, вырабатывать свой образ, свою манеру сценического поведения. Именно так я старался воспитать сына Амаяка, который, как вы знаете, тоже выступает на эстраде с иллюзионным номером».

Акопян предпочитал выступать на эстраде. Помимо гениальной ловкости рук у него была своя манера общаться с публикой. Его коронной фразой, произносимой с колоритным армянским акцентом, было: «Прошу вас обратить внимание, уважаемые товарищи зрители...»

Арутюн Амаякович очень берёг руки, постоянно ходил в тонких перчатках. Амаяк Акопян, рассказывая об отце, упомянул такую деталь: великий фокусник в раннем детстве неудачно упал и сломал себе мизинец на правой руке. Палец сросся неправильно и стал похож на рыболовный крючок. И эта особенность помогала Арутюну Акопяну так ловко манипулировать сразу двумя колодами правой рукой. Вот такой неожиданный подарок судьбы.

Талантливый иллюзионист спокойно делился своими секретами. Он несколько лет вёл отдел «По ту сторону фокусов» в журнале «Юный техник», а также выпустил книгу с описанием своих фокусов.

Настоящие чудеса

Арутюн Акопян придумал более 500 карточных трюков. На эстраде они не приветствовались, а вот на закрытых концертах для руководства Акопяна всегда просили показать фокусы с картами и деньгами.

Арутюн Акопян часто выступал со своими номерами перед гостями руководства СССР. Особенно часто вызывал артиста в Барвиху Леонид Брежнев. Однажды генеральный секретарь после концерта зашёл к Акопяну в гримёрку и попросил показать только ему лично «секрет» превращения обычных бумажек в денежные купюры.

Есть и ещё одна потрясающая история. Как-то фокусник, выступая перед высокими иностранными гостями на приёме у Хрущёва, показывал свой коронный номер: незаметно снимал с них часы, забирал бумажники, а потом торжественно возвращал вещи изумлённым владельцам под бурные аплодисменты. И вот часы одного иностранца привлекли его внимание своей необычностью, и фокусник воскликнул: «Ух-ты, какие у вас непростые часики: толстенное стекло, массивный корпус, какие-то гнёзда...» И пошутил: «Наверное, там фотоаппарат и диктофон». Оказалось, что это был иностранный агент, за которым давно следило КГБ.

Завещание

Свой последний концерт-бенефис Арутюн Акопян дал в 1995 году, после чего вышел на пенсию, в тот же год у 77-летнего артиста обнаружили лейкемию, а позже – болезнь Альцгеймера. Но даже прикованный к постели великий иллюзионист не выпускал из рук колоду карт. Амаяк Акопян рассказывал: «Мышечная память позволяла ему быть преданным своему любимому делу до последних секунд». Амаяк Акопян получил в наследство от отца все секреты мастерства.

Арутюн Акопян умер 13 января 2005 года.

Амаяк Акопян в интервью рассказывал о том, что в доме за портретом отца нашлись дневники и секреты трюков, которые великий фокусник завещал опубликовать только после своего столетия.

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