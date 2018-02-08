Самы популярный отшельник

Для кого-то Вячеслав Тихонов – тракторист Матвей из фильма «Дело было в Пенькове». Для кого-то – благородный князь Болконский. Для кого-то – сдержанный Штирлиц. 8 февраля 2018 года любимому актёру исполнилось бы 90 лет.

Вячеслав Тихонов – от тракториста до князя

Профессия

Вячеслав Тихонов провёл детство среди рабочей молодёжи и ничем не отличался от других мальчишек тех лет. В юности он даже сделал себе татуировку на руке: «Слава», которую приходилось скрывать на съёмках в течение всей жизни. «Пришлось двух князей с наколкой играть», – сетовал позже знаменитый актёр.

В 1941 году после начала Великой Отечественной войны в школе, где учился Тихонов, разместился военный госпиталь, и отец направил тринадцатилетнего Вячеслава в ремесленное училище с напутствием: «Надо обретать профессию, а не на улице болтаться!» После учёбы Слава пошёл работать на военный завод.

Вечерами бегал с друзьями в кино. Любимые актёры – Борис Бабочкин (Чапаев), Николай Черкасов (Александр Невский) и, конечно, тогдашние всеобщие кумиры – Михаил Жаров и Пётр Алейников. «Это люди, которые завораживали и в итоге потащили меня в искусство», – вспоминал Вячеслав Васильевич.

Тихонов втайне мечтал о карьере киноактёра, а родители видели в нём инженера или агронома. Он даже успел поступить на нулевой курс автомеханического института, но через год всё-таки рискнул попытать счастья во ВГИКе. И... провалился на экзамене по актёрскому мастерству. Впрочем, домой возвращаться не пришлось. Тихонова всё же зачислили на курс к профессору Борису Бибикову. Сам актёр объяснял это везение тем, что в 1945-м в институте просто не хватало мальчиков.

«Молодая гвардия»

Через три года после начала учёбы родители Вячеслава увидели своего сына на экране. Это был дебют в знаменитом фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия», где Тихонов сыграл роль Володи Осьмухина. Начинающий актёр за эту роль получил Сталинскую премию.

После получения диплома Тихонов несколько лет проработал в театре, а потом был принят на постоянную работу в киностудию имени Максима Горького. В том же, 1957 году актёр сыграл тракториста Матвея Морозова в картине «Дело было в Пенькове». Эта роль принесла актёру зрительское признание.

Во второй половине 1960-х годов Вячеслав Тихонов сыграл роль Андрея Болконского в эпопее Сергея Бондарчука «Война и мир», и эта роль потребовала от актёра полной самоотдачи. Тихонов, так же, как и все остальные участники съёмок, работал с неимоверным напряжением сил.

Съёмки длились четыре года и, по словам самого Вячеслава Тихонова, буквально опустошили его.

Затем актёр с удивительной достоверностью сыграл учителя Мельникова в фильме Ростоцкого «Доживём до понедельника». Скромный, честный, порядочный учитель истории покорил зрительскую аудиторию.

Главная роль

Самую «звёздную» свою роль – Исаева – Штирлица, Вячеслав Тихонов сыграл в телесериале «Семнадцать мгновений весны». Режиссёр Татьяна Лиознова на эту роль первоначально пробовала совсем других актёров. В числе кандидатов были Иннокентий Смоктуновский, Гомиашвили и другие. Но в итоге выбор режиссёра пал на Тихонова.

Первую серию картины зрители увидели 11 августа 1973 года. Это был самый триумфальный год в кинокарьере Вячеслава Васильевича.

Сам Тихонов относился к созданному им образу несгибаемого советского разведчика как к обычной актёрской работе. Но постарался разбавить идеальный стальной характер. Сцены встречи с женой не было в ни сценарии, ни в романе – её придумал сам актёр.

С этим фильмом, ставшим культовым далеко за пределами СССР, съёмочная группа объездила многие страны мира. Гонорар за роль Штирлица составил 5500 советских рублей, без каких-либо последующих выплат. К выпуску в мае 2009 года раскрашенной версии фильма 81-летний Тихонов отнёсся резко негативно, сказав, что ни к нему, и ко всей творческой группе это не имеет почти никакого отношения.

В 1977 году Вячеслав Тихонов снялся в очень пронзительной картине Станислава Ростоцкого «Белый Бим Чёрное ухо». Вот что рассказывал сам Тихонов: «Мне нужно было за очень короткий срок подружиться со взрослой собакой. Причём сделать так, чтобы у зрителей не оставалось никаких сомнений, что эта собака – моя. Задача непростая! Все старались: кто колбаской угостит, кто сосиской, кто сладостями. Значит, идти этим путём нельзя. Приходя на площадку, я первым делом стал гулять с собакой. Через некоторое время пёс стал ждать меня. А когда начались сами съёмки – он по всей студии искал меня и всегда находил. В фильме видно, что Бим относится ко мне как к хозяину, а я в кадре делаю вид, что совсем на него не обращаю внимания. Но я точно знал, что вот сейчас заверну за угол – и он помчится за мной».

Новое время

Смена эпох оказалась для Тихонова непростым временем. Перестройка пришлась ему не по душе, идеалы, в которые он верил, были растоптаны. Тихонов отказался от актёрской мастерской во ВГИКе. Снялся во второстепенной, но запоминающейся роли в фильме «Утомлённые солнцем», в телесериале «Зал ожидания», в фильме «Берлинский экспресс». Однако настоящего удовлетворения от съёмок уже не получал, его угнетала кардинальная смена духовных ценностей в обществе. По воспоминаниям дочери, режиссёры предлагали артисту воплощать на экране образы разнузданных депутатов, спившихся генералов. От этих предложений Тихонов наотрез отказывался.

В 1998 году заметным событием стал фильм-гротеск Сергея Урсуляка «Сочинение ко Дню Победы», где Тихонов в компании Михаила Ульянова и Олега Ефремова снялся в роли ветерана-фронтовика. Ещё одна сильная роль 1990-х годов — в фильме Дмитрия и Игоря Таланкиных «Бесы», где актёр предстал в образе Тихона.

Последним появлением Тихонова на экране стала роль Бога в фильме Эльдара Рязанова «Андерсен. Жизнь без любви» в 2006 году.

Великий Отшельник

Вячеслав Тихонов в жизни был абсолютно закрытым человеком. Он ни с кем не делился своими переживаниями, не обсуждал личные проблемы.

Актёр был женат дважды. Первой женой Тихонова стала Нонна Мордюкова, с которой он познакомился в студенчестве на съёмках «Молодой гвардии». После женитьбы супруги довольно быстро поняли, что поторопились. Но они уже стали родителями, растили сына Володю, и развод казался чем-то постыдным и неправильным. Брак продлился тринадцать лет, после чего супруги расстались. Увы, судьба Владимира Тихонова сложилась трагически: он погиб от передозировки наркотиков. Вячеслав Васильевич никогда и ни с кем не обсуждал болезнь сына.

Тамара, вторая жена актёра, влюбилась в него четырнадцатилетней девушкой, когда увидела фильм «Чрезвычайное происшествие». Когда Тамаре было двадцать два года, а Тихонову – сорок, они встретились на озвучивании картины «Мужчина и женщина», где девушка была переводчицей. Во втором браке Тихонов вновь стал отцом, у него появилась дочь Анна.

В начале 1990-х годов Тихонов приобрёл дачу на берегу Москвы-реки, которая до конца жизни оставалась его любимым местом отдыха. С лёгкой руки журналистов актёра в этот период жизни прозвали Великим Отшельником. Вячеслав Васильевич оставил московскую квартиру жене и дочери, а сам поселился на даче. Он жил замкнуто, потому что дружить ему было уже не с кем. Его лучших друзей, режиссёра Станислава Ростоцкого, Юрия Никулина, Николая Крючкова, уже не было в живых. Раньше он частенько и с удовольствием выбирался с ними на рыбалку.

Поэтому последние годы жизни Вячеслав Васильевич почти не выходил из дома, коротал дни перед телевизором, пересматривая свои фильмы.

4 декабря 2009 года на 82-м году жизни Тихонов скончался.

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