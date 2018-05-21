«Ромка-актер» – так его называли в родной Одессе

«Ромкой-актером» Роман Карцев остается и сегодня, спустя несколько десятилетий.

Биография Романа Карцева

Роман Карцев (настоящая фамилия – Кац) родился 20 мая 1939 года в семье настоящих одесситов в нескольких поколениях. Детство и юность отца прошли на знаменитой Молдаванке, бабушка пекла пирожки и торговала ими на Привозе. В семье дедушки и бабушки по отцовской линии воспитывалось 11 детей. Аншель Зельманович Кац увлекался футболом, а ночью, когда все засыпали, слушал «Голос Америки».

Мама родилась и выросла в культурной семье. Сура-Лея Рувиновна Фуксман прекрасно говорила, была образованной женщиной, работала начальником ОТК, а затем парторгом на швейной фабрике. Из-за разности взглядов между родителями часто кипели нешуточные страсти. В семье, помимо Романа, подрастал еще сын Алик и дочь Лиза. Брат Романа пошел по цирковой стезе и стал фокусником, а сестра получила образование библиотекаря. Позднее оба иммигрировали в США.

Во время войны отец Романа служил в авиации – занимался обслуживанием самолетов, три раза получал ранения, но дошел до Берлина. Роман с матерью в это время были в Омске, куда их эвакуировали. После победы заниматься любимым футболом отец не мог, поэтому стал арбитром матчей. Но Роман пошел не в папу – у мальчика с детства была страсть к сценическим выступлениям. Юноша обожал выступать на эстраде, занимался в драмкружке. Местные блатные часто приходили смотреть на выступления Ромы.

В школе у Карцева была тяга к иностранным языкам. В 10 классе юноша в совершенстве владел французским (одессита в нем не выдавало даже произношение), с легкостью играл спектакли на французском языке. Поведение в школе страдало: Роман Карцев часто гримасничал на уроках, пародировал преподавателей, но аттестат все же получил.

После школы отучился на наладчика швейных машин и устроился работать на фабрику по пошиву одежды «Авангард». Но сцена влекла Романа. Театральная биография Романа Карцева началась в 1960 году в Одессе. Первую роль молодой человек получил в студенческом самодеятельном театре миниатюр «Парнас-2», который располагался на базе Одесского института инженеров морского флота.

Худенький юркий юноша перевоплотился на сцене в трамвайного вора. Несколько раз Карцев пытался поступить в Московское цирковое училище, но его не брали из-за национальности. Вскоре в «Парнасе-2» началась постановка спектакля по пьесе Михаила Жванецкого «Я иду по улице», где Роману поручили сразу три роли, в которых впервые проявился талант юмориста.

Эстрада и театр

В 1961 году Карцев уехал из Одессы в Ленинград и устроился в Театр миниатюр Аркадия Райкина. Маэстро сразу предложил начинающему артисту взять псевдоним, так как фамилия Кац была, по его мнению, незапоминающейся. Здесь Роман стал выступать в дуэте с Виктором Ильченко, который на долгие годы стал сценическим партнером Карцева. Виктор тоже прибыл в Ленинград из Одессы, где до артистической карьеры работал начальником отдела испытаний новой техники в пароходстве.

Роман Карцев на сцене театра

Через три года в Северную столицу переехал и Михаил Жванецкий, который тоже без особых переживаний оставил основное место работы на тот период – должность сменного механика в порту Одессы. В Театре миниатюр Райкина Карцев с небольшим перерывом работал до 1969 года, а затем вернулся в родную Одессу. Ильченко и Жванецкий вернулись в родной город вместе с коллегой. Здесь артисты начали работать над созданием собственного театра.

Тройка юмористов уже успела громко заявить о себе, став лауреатами Всесоюзного конкурса артистов эстрады, проходившего в 1970 году. Роман Карцев и Виктор Ильченко выступали с эстрадными миниатюрами, которые зрители воспринимали с восторгом. В 1979 году артисты переехали в Москву и работали в столичном Театре миниатюр. Юмористы участвовали в спектаклях «Полночное кабаре», «Школа клоунов», «Птичий полет» и других.

Роман Карцев и Виктор Ильченко

Концерты Карцев и Ильченко записывали на студии звукозаписи «Мелодия». Особенно зрителям запомнились номера «Авас», «Раки», «Воскресный день». Диалоги Карцева-Ильченко попадают в юмористическую телепрограмму «Вокруг смеха».

В 1987 году Театр миниатюр возглавил друг Михаил Жванецкий. В 1992 году не стало Виктора Ильченко – с этого времени Роман Карцев выступает с моноспектаклями. В репертуаре Романа – монологи Михаила Жванецкого, Антона Чехова, Михаила Зощенко и других авторов.

Роман Карцев в фильме «Волшебный голос Джельсомино»

Роман Карцев, как любой артист, мечтал сниматься в кино. Чтобы стать профессиональным актером, поступил во ВГИК и успешно окончил вуз в 1972 году.

Первую роль артист эстрады сыграл в фильме «Операция «Герцог». В комедийной короткометражке 1971 года выпуска Карцеву досталась главная роль агента на задании. Далее последовали работы в приключенческом детском фильме «Волны Черного моря», комедии «Трудный день – понедельник», семейном фильме «Волшебный голос Джельсомино». В 1979 году в комедии «Дюма на Кавказе» артист перевоплотился в персонажа XIX столетия, француза Лефера.

Роман Карцев в фильме «Старые клячи»

Во второй половине 80-х годов последовал ряд значимых ролей в фильмографии Романа Карцева. Это герой дядя Яша в военной драме Романа Виктюка «Долгая память» о подвиге пионера-героя, председатель домкома Швондер в экранизации Владимира Бортко «Собачье сердце». Есть в репертуаре артиста и главные роли – в комедии «Биндюжник и король» юморист сыграл жениха Двойры (Татьяна Васильева).

В 1991 году Эльдар Рязанов позвал Карцева в проект «Небеса обетованные», где поручил сатирику роль скромного еврея Соломона. В 2000-м сотрудничество артиста и режиссера повторилось в комедии «Старые клячи». Партнерами Карцева по съемочной площадке стали Валентин Гафт, Лия Ахеджакова, Светлана Крючкова, Людмила Гурченко, Олег Басилашвили.

Роман Карцев в фильме «Улыбка Бога, или Чисто одесская история»

В 2005 году Роман Карцев участвовал в экранизации «Мастера и Маргариты», а через три года вошел в основной актерский состав комедийной мелодрамы «Улыбка Бога, или Чисто одесская история».

Личная жизнь

Роман Карцев слыл влюбчивым парнем. Юноша встречал девушку и сразу же предлагал ей жениться. Рома был мужчиной с юмором, спортивного телосложения и с густой шевелюрой.

Роман Карцев и Виктория Кассинская в день свадьбы

С будущей женой Викторией Павловной Кассинской актер познакомился в Одессе. Произошло это в период первого ухода Романа Карцева из театра Аркадия Райкина. Молодой артист в запале поспорил с мэтром эстрады и сгоряча написал заявление об уходе. Вернувшись в Одессу, Карцев стал артистом симфоджаза, где и повстречался с будущей супругой. Ему тогда было 27 лет, ей – 17. Вика работала в кордебалете, юморист заметил девушку сразу же. Но ждал, пока невеста станет совершеннолетней, а затем сразу сделал предложение.

Виктория была дочерью полковника, на 10 сантиметров выше Карцева. Артист смеялся, что на свадебных фото молодожены смотрелись забавно, но Роману это нравилось. Ни его, ни ее родители не одобрили выбор, однако влюбленные отстояли право на счастье. Поженились молодые в 1970 году в Ленинграде, в ЗАГС приехали на поливальной машине – опаздывали.

Роман Карцев с семьей

Вскоре в семье родилась дочь, затем сын. У дочери Елены Кассинской, которая выбрала профессию фармацевта, двое детей – Ника и Леонид, а сын Павел пошел по стопам отца и стал актером. Роман Карцев признается, что всегда был ближе с дочерью, в то время как сын больше тянулся к матери.

Роман и Виктория уже много лет живут в Москве, но артист говорит, что в душе так и остался одесситом. К 70-летнему юбилею власти Одессы подарили Карцеву квартиру на Французском бульваре. Когда артист бывает в родном городе, обязательно гуляет по дворам, в которых прошло детство Романа, и заглядывает на колоритный Привоз, чтобы услышать настоящую одесскую речь.

Роман Карцев сейчас

В последние годы артист перенес ряд операций на сердце, поэтому сейчас находится на заслуженном отдыхе. Но Роман Карцев всегда участвует в телепередачах, куда его приглашают, и дает интервью. В 2017 году юморист отмечал свой день рождения в студии телешоу Первого канала «Сегодня вечером».

Источник: 24smi.org

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