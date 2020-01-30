Роль Шурика стала... трагедией жизни для актера Александра Демьяненко

Всю жизнь Александр Демьяненко считал свою роль Шурика из комедий Леонида Гайдая... трагедией.

Образ, прилипший к артисту на всю жизнь – это и его слава, и его драма. В новой рубрике «Главная роль» «Собеседник» будет рассказывать о том, как известные актеры переживали минуты всесоюзной славы.

«Операция «Ы»...» со слезами

Как говорил герой Алексея Смирнова в фильме «Операция «Ы» и другие приключения Шурика»: «Влип, очкарик!» Действительно, Демьяненко, говоря народным языком, влип.

– Как несправедлива жизнь: человек, который вызывал бурный восторг миллионов зрителей, который доставлял радость своим замечательным юмором, сам был несчастным, – вспоминал сценарист фильмов Гайдая Яков Костюковский.

Впервые в образе очкарика Шурика Демьяненко появился на экранах в 1965 году в «Операции «Ы»...». На эту роль пробовалась не одна сотня советских артистов, среди которых Андрей Миронов, Виталий Соломин, Александр Леньков, Александр Збруев, Валерий Носик и даже Евгений Петросян. Но Гайдай искал совсем другой образ – себя. Ведь главного героя фильма они с Костюковским списывали с самого Леонида Иовича. Сценарий назывался «Несерьезные истории», а героя звали Владик.

– В нем отразились все манеры, жесты и поступки Гайдая, – вспоминает в разговоре с нами вдова режиссера актриса Нина Гребешкова. – Лёня действительно долго не мог найти актера. Кто-то на «Мосфильме» ему показал фотографию Демьяненко. Гайдай приехал домой и сказал мне: «Поздравь меня, я нашел... Шурика!» И поехал в Ленинград, где Саша тогда жил и работал.

Актер тогда уже был узнаваемым, снялся в нескольких фильмах, например «Карьера Димы Горина», где, кстати, тоже сыграл нелепого очкарика-бухгалтера. Но он был жгучим брюнетом, а Гайдай видел своего героя только блондином. После долгих уговоров актер согласился перекраситься.

«Карьера Димы Горина»

– Это было довольно неприятно, потому что в те времена не было тех замечательных красителей, как сейчас, – вспоминал сам Александр Сергеевич. – Поэтому меня красили «блонкитом». Это похоже на смесь известки с чем-то. Жуткая процедура. Всю голову намазали этим «блонкитом», сожгли мне, к чертовой матери, всю кожу на голове.

– Помню, когда я зашла в гримерку киностудии, чтобы познакомиться с Сашей, увидела человека в белой пене, в каком-то гидроперите, – рассказывает «Собеседнику» актриса Наталья Селезнева. – Он сидел, сжав кулаки, и у него текли слезы, как будто лук режет. Саша посмотрел на меня каким-то звериным взглядом и отвернулся. Вот такая была первая наша встреча.

В одной из новелл («Наваждение») фильма «Операция «Ы»...» Селезнева сыграла девушку Лиду, в которую влюбляется Шурик. Зрители, посмотрев фильм, тут же поженили артистов, так они органично сыграли любовь. Но на самом деле...

«Операция «Ы»...»

– Саша был очень замкнутым человеком, – вспоминает Наталья Игоревна. – За весь съемочный день вне кадра он мог сказать два-три слова. Общались только по делу. А наша экранная влюбленность – это просто техническая работа с моей и с его стороны. Помню, как-то попросила его подписать фотографию, и он написал: «Чудесной девушке Лиде. От влюбленного Шурика!» Он и тут оказался немногословным.

«Кавказская пленница» споила актера

На волне огромного успеха первого фильма про приключения Шурика Гайдай решил продолжить похождения своего героя и через два года выпустил «Кавказскую пленницу», где Шурик влюбляется уже в другую девушку – Нину, которую сыграла Наталья Варлей.

"Кавказская пленница"

В своей книге «Канатоходка» актриса пишет про своего партнера:

«Саша Демьяненко, насколько я его знала и понимала, был человеком и ранимым, и совестливым. Пишу «насколько я его знала» – потому что в период работы над «Пленницей» я воспринимала его как очень взрослого, просто человеком из другого времени, из другого поколения. Кроме возрастной дистанции, для меня существовала еще и профессиональная: Саша был замечательным актером, к моменту наших общих съемок – очень известным и популярным, и я общалась с ним, робея. Правда, от слова «популярный» самого Сашу справедливо коробило. Он долгое время считал роль Шурика, которая стала на всю оставшуюся жизнь его «визитной карточкой», легковесной и проходной, потому что был прекрасным драматическим артистом, гордился работами в фильмах «Мир входящему», «Сотрудник ЧК» и другими серьезными ролями в кино и в театре. Но зрители воспринимали его только как Шурика. Саша ужасно огорчался, но от него уже ничего не зависело. В последние годы его жизни он с этим смирился. Понял, что роль – «маска», приросшая к нему, с одной стороны – беда, а с другой стороны – счастье, потому что далеко не каждый артист может похвастаться ролью, по которой его знают ВСЕ! Но в том-то и дело, что Саша был не из тех, кто мог из своей популярности извлечь какую-нибудь выгоду. Его любили. Но он не позволил бы себя называть «звездой», в отличие от однодневных сериальных и эстрадных «звезд». Он был скромен и требователен к себе, каковыми и являются настоящие артисты».

Непьющий Шурик в этом фильме впервые «выпил». Помните, как его напоили, когда он записывал тосты? После того как актер и его герой стали такими популярными в народе, Демьяненко постоянно звали вместе выпить и «сообразить на троих».

Не секрет, что актер на самом деле увлекался алкоголем и порой уходил в загулы.

– Однажды мы зашли с ним в мясной магазин, – вспоминала первая супруга актера Марина Склярова. – Там узнали Сашу, вышли все продавцы и даже директор магазина: «Это же Шурик, Шурик!» Так он выбежал из магазина, обхватил голову руками и по-детски заплакал. Больше в магазины он ходить отказывался. Переживал ужасно! Бывало, уходил из дома и с друзьями мог уйти в запой на несколько дней.

В «Иване Васильевиче...» согласился быть только брюнетом

В третьем и последнем фильме Гайдая, где появился Шурик, актер не хотел сниматься. Согласился с условием, что краситься больше не будет.

– Да, не хотел, но ведь с отцами не спорят: Гайдай его родил, – смеялась Наталья Крачковская, которая сыграла в «Иване Васильевиче...» соседку Шурика Ульяну Андреевну.



«Иван Васильевич...»

– Лично я никогда не любила Сашу в картинах Гайдая, потому что считаю, что он был глубоким артистом, – делится с нами актриса Людмила Зайцева, которая сыграла с Демьяненко в фильме «Здравствуй и прощай». – Помню, когда мой муж, режиссер Геннадий Воронин снимал фильм «Баллада о старом оружии», он утвердил Демьяненко на роль трусливого парня, который потом совершает героический поступок. Я тогда Геннадию высказала свои сомнения. Но муж настаивал. И получилась великолепная работа. Нам, актерам, часто навешивают ярлыки, и это очень огорчает.

Александр Демьяненко всю свою жизнь пытался отойти от образа Шурика. Даже бороду отращивал, чтобы не узнавали. Очень гордился своей ролью Ильи Сохатого в фильме «Угрюм-река». Но все было бесполезно. Штамп «Шурик» приклеился навсегда. В 1995 году в питерский Театр комедии имени Акимова, где тогда играл Александр Сергеевич, пришел новый художественный руководитель – Татьяна Казакова.

– Она посмотрела несколько спектаклей с участием Демьяненко и вызвала его в кабинет, – делится с «Собеседником» одна из актрис этого театра. – Сказала ему: «Давайте расстанемся! Я не могу допустить на сцене нашего театра Шурика. Вы у зрителей ассоциируетесь только с ним, а это плохо для спектаклей». Саша уволился. И слег с инфарктом.

В 1999 году от сердечного приступа наш народный и любимый Шурик умер. Ему было всего 62 года. Он мечтал о драматических ролях, пытался разрушить образ гайдаевского героя. Но этого так и не случилось. Таким его зрители и запомнили: интеллигентным очкариком-недотепой.

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Sobesednik.ru

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