Родом из детства

Анатолий Алексин – автор детских книг, любимых несколькими поколениями читателей, ушёл из жизни 1 мая 2017 года в Люксембурге. Писателю было 92 года. Анатолий Георгиевич написал такие известные произведения, как «Мой брат играет на кларнете», «В Стране вечных каникул», «Позавчера и послезавтра», «Действующие лица и исполнители», «Безумная Евдокия», «Сердечная недостаточность», «Поздний ребёнок» и многие другие. По сценариям Алексина ставились пьесы и снимались кинокартины.

3 августа 1924 года в Москве родился Анатолий Гоберман. Алексиным писатель стал много позже, взяв в качестве фамилии сценический псевдоним своей матери.

Отец Анатолия, убеждённый коммунист, участник Гражданской войны, выпускник и преподаватель Экономического института красной профессуры при ЦИК СССР Георгий Платонович Гоберман, был репрессирован в 1937 году и приговорён к расстрелу, но освобождён после пересмотра дела в 1939 году.

Арест главы семьи полностью изменил жизнь его близких. Его супругу, актрису Марию Михайловну Гоберман, сразу уволили с работы как жену врага народа, сын-подросток получил то же самое клеймо.

Как вспоминал много лет спустя Анатолий Алексин, они с матерью остались без средств к существованию и буквально голодали. Тринадцатилетний Толя уже тогда писал стихи для «Пионерской правды» и там, зная о ситуации в семье, ему стали платить гонорар. Хотя, как признавался сам Алексин, это было совершенно незаконно: во-первых, несовершеннолетнему поэту гонорары не полагались, во-вторых, ещё и «сын врага народа». Но главный редактор сделал это на свой страх и риск.

Труженик тыла

Когда началась Великая Отечественная война, семнадцатилетний Анатолий вместе со своей матерью, работавшей в Москве на строительстве здания Дворца Советов, эвакуировался в Каменск-Уральский.

Там, по приказу Сталина, срочно начали строить новый гигант алюминиевой промышленности, нужны были рабочие руки. Население маленького городка сразу увеличилось на несколько тысяч человек, и местными властями было принято решение начать издавать свою ежедневную газету «Крепость обороны». Но выяснилось, что Анатолий – единственный, кто хоть что-то знает о литературном труде. Так вчерашний школьник, который до этого печатал свои стихи в «Пионерской правде» и «Мурзилке», срочно был назначен сначала литературным сотрудником, а потом и ответственным секретарём газеты. Анатолий проработал в газете всю войну.

Много лет спустя Алексин создал произведения, в основу которых легли факты его автобиографии, где он описывал жизнь тружеников тыла: трилогию «В тылу как в тылу», «Ивашов», «Запомни его лицо».

От стихов к прозе

Все знают Анатолия Алексина как прозаика, но начинал он свой путь в литературу со стихов. Их печатали в разных детских изданиях, а позже и в «Комсомольской правде». Но однажды молодой поэт попал на семинар к Самуилу Маршаку, который слушал произведения молодых авторов. Стихи Алексина Маршаку не понравились. Стоит сказать, что и сам Алексин много позже оценивал свои стихи как весьма посредственные. Самуил Яковлевич поинтересовался у начинающего поэта, не хочет ли тот заняться чем-то другим. Но у Анатолия был с собой небольшой рассказ, который он тоже прочитал Маршаку. В это время в аудиторию вошёл знаменитый Константин Паустовский. Он тоже услышал рассказ и оценил пробу пера настолько высоко, что предложил свою помощь будущему писателю и предложил заняться прозой.

Так первым учителем, редактором и наставником Алексина-прозаика стал выдающийся писатель Константин Георгиевич Паустовский.

В 1950 году с его помощью и под его же редакцией вышла первая книга Алексина — повесть «Тридцать один день (дневник пионера Саши Василькова)». В том же году Алексин окончил Московский институт востоковедения.

Большая часть произведений Алексина была напечатана в журнале «Юность». В Союзе писателей РСФСР он возглавлял секцию детской литературы.

В 1970 году за один из своих сценариев писатель был удостоен премии Ленинского комсомола. В 1978 году – Государственной премии СССР.

Ангел-хранитель

Музой и вдохновителем Анатолия Георгиевича всегда была его жена – Татьяна Алексина (урождённая Фейнберг, автор книги воспоминаний «Неужели это было?..»). Когда они познакомились, Татьяна Евсеевна работала в издательстве и была редактором первых книг своего мужа.

Они прожили вместе 46 лет, и все эти годы Алексей Георгиевич боготворил жену. Она была для него не только единственной любимой женщиной, которой он посвятил книгу, но и ангелом-хранителем, лучшим другом и первым слушателем его произведений.

Умерла Татьяна Евсеевна Алексина в 2014 году.

В эмиграции

В 1993 году супруги Алексины эмигрировали в Израиль, а в 2011-м переехали в Люксембург, чтобы жить рядом с приёмной дочерью Алёной Зандер – телеведущей, редактором русско-люксембургского журнала «Альянс», женой голливудского продюсера Марка Зандера.

Первым мужем дочери Алексина был режиссёр Карен Шахназаров. И именно биография Алёны легла в основу сценария для известной киноленты «Американская дочь».

В эмиграции творческий путь писателя продолжился, но материал и тематика его произведений значительно изменились, «повзрослели». Им написана «Сага о Певзнерах» — обличение террора, антисемитизма, фашизма, искалечивших судьбы нескольких поколений одной семьи; антифашистский роман «Смертный грех», а также мемуарная книга «Перелистывая годы».

В Израиле он выпустил цикл рассказов «Тель-Авивские новеллы», «Террор на пороге». Во время трагических событий 11 сентября писатель находился со своей женой в Нью-Йорке и был свидетелем того, как несколько недель клубы дыма поднимались ввысь, а люди пытались среди обломков найти своих родных. Увиденное легло в основу рассказов последнего сборника, изданного в Израиле.

Семья Алексиных много помогала обществу содействия раковым больным «Любовь к жизни». Писатель выступает в онкологических больницах, на благотворительных концертах, сборы от которых идут для помощи больным. За эту деятельность Анатолий и Татьяна Алексины удостоены израильской премии «Сострадание».

Есть и ещё одна премия, которой писатель очень гордился: диплом и медаль Международного общества пушкинистов «За служение русской литературе». Центр этого общества находится в Нью-Йорке, и оно объединяет всех пушкинистов, живущих за границей.

Книги Алексина переведены на сорок восемь языков, включая языки народов бывшего СССР, – на английский, французский, итальянский, испанский, японский, персидский, бенгальский, хинди и другие.

Общий тираж превышает сто двадцать миллионов экземпляров.

Писатель включён в почётный список Ганса Христиана Андерсена и награждён медалью ассоциации «Знание» за огромный вклад в просветительскую деятельность и мировую литературу.

Алексин был членом редколлегии журнала «Юность», 14 лет вёл на телевидении популярную телепередачу «Лица друзей».

В 1982 Анатолий Георгиевич был избран членом-корреспондентом Академии педагогических наук СССР.

Добрый и мудрый

По воспоминаниям близких, Анатолий Георгиевич был мягким и добрым человеком, старался никого не обижать, но и близко к себе не подпускал. Писатель больше доверял детям, чаще писал именно о них. Он сравнивал взрослых с детьми, говорил об этом в одном из своих интервью: «Детство живёт только в хороших людях...».

Рассказы Алексина – это правдивые истории из жизни, часто в виде повествования от первого лица. И дети в этих рассказах не беспомощны. Они часто исправляют ошибки, которые совершили взрослые.

Его книги – настоящее семейное чтение, они учат и воспитывают, в них, как и в жизни, переплетено весёлое и грустное, серьёзное и смешное.

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