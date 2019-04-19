Рыцарь науки. Юбилей академика М. А. Грачёва

1 апреля исполнилось 80 лет Михаилу Александровичу Грачёву – академику РАН, главному научному сотруднику ЛИН СО РАН, выдающемуся учёному в области биоорганической химии, физико-химической и молекулярной биологии.

На протяжении 28 лет (1987 – 2015 гг.) М. А. Грачёв возглавлял Лимнологический институт СО РАН. С приходом М. А. Грачёва в качестве директора был получен новый импульс в развитии междисциплинарных исследований на Байкале. С первых дней руководства институтом он прекрасно понимал, что без современного научного оснащения лабораторий и современных подходов, в частности молекулярно-биологических методов исследований, нельзя добиться больших успехов. За кратчайшее время в условиях развала страны и полного отсутствия финансирования науки институт оказался оснащён самой передовой лабораторной техникой.

Внедрённые М. А. Грачёвым в практику современные высокоточные методы анализа понадобились для решения многих прикладных задач института. М. А. Грачёвым была высказана идея использовать байкальскую воду в качестве питьевой. Она запатентована институтом, и сейчас этим патентом успешно пользуются организации, занимающиеся розливом глубинной байкальской воды.

В 1987 – 1989 гг. по инициативе Михаила Александровича Грачёва совместно с НТК «Эхо» (Петрозаводск) началась разработка гидроакустического метода учёта байкальского омуля как основного промыслового вида в озере. В 1987 году, во время массового падежа байкальской нерпы, научный коллектив под руководством М. А. Грачёва, используя методы молекулярной биологии, вирусологии и иммунологии, доказал, что эпизоотия вызвана ранее не встречавшимся вариантом вируса чумы плотоядных, причём возможность заражения тюленей морбилливирусом доказана впервые в мире.

Расширение международного сотрудничества привлекло к изучению Байкала учёных из самых разных стран мира и самых передовых научных центров, специализирующихся по различным направлениям науки. По инициативе и при деятельном участии М. А. Грачёва в 1990 году был создан Байкальский международный центр экологических исследований. Было проведено около 250 международных экспедиций, в которых работали свыше 1 350 иностранных учёных из 36 стран.

Благодаря эффективному управлению М. А. Грачёва Лимнологический институт СО РАН стал современным многопрофильным междисциплинарным научным учреждением. Под его руководством началось активное и успешное использование методов молекулярной биологии для исследования проблем, связанных с происхождением и эволюцией байкальских эндемиков. Выполнена датировка событий видообразования различных групп организмов Байкала. Применены методы геномики и протеомики для выяснения механизмов адаптации пресноводных организмов к условиям природной среды и видообразования. М. А. Грачёв предложил методику биостратиграфического датирования байкальских осадков на основании специфических диатомовых комплексов. Была решена сложнейшая проблема датировки бескарбонатных байкальских осадков. Организованы и успешно выполнены комплексные геофизические исследования осадочной толщи Байкала, в том числе с помощью ПАО «Пайсис» и ГОА «МИР». В донных отложениях впервые для пресноводных бассейнов были открыты газовые гидраты, оценена нефтегазоносность осадочной толщи Байкала. М. А. Грачёв внёс значительный вклад в организацию и всестороннее сопровождение работ, проводимых на территории Монголии, Арктики, Антарктиды.

Особое место в биографии Михаила Александровича занимает деятельность, связанная с охраной озера Байкал. Именно по инициативе и проделанной работе председателя СО АН СССР В. А. Коптюга и М. А. Грачёва в 1996 г. Байкал был включён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Разработку и формирование концепции федерального закона «Об охране озера Байкал» также инициировал М. А. Грачёв. Работа велась с 1990 г. по 1999 г. За десять лет было подготовлено более 40 редакций законопроекта.

С 2013 года М. А. Грачёв – почётный гражданин Иркутской области Многогранная научная и организационная деятельность Михаила Александровича получила высокую оценку государства и научного сообщества: лауреат Государственной премии СССР за создание первого в мире микроколоночного жидкостного хроматографа и внедрение его в производство (1985), лауреат международной премии имени А. П. Карпинского (1998); орден Дружбы (1999), орден Почёта (2008), премия губернатора Иркутской области (2003), юбилейная медаль «В. А. Коптюг – великий учёный и патриот» (2011), юбилейная медаль «В память 350-летия Иркутска» (2011), почётный знак Юрия Абрамовича Ножикова «Признание» (2012), почётный знак «Золотая сигма» (2016). М. А. Грачёв – автор и соавтор более 230 научных работ, имеет шесть патентов на изобретения, под его руководством защищено 13 кандидатских диссертаций.

Михаил Александрович! Примите наши искренние поздравления и пожелания оставаться таким же сильным духом человеком, преодолевающим трудности на своём жизненном пути! Доброго здоровья, воплощения в жизнь новых идей и открытий, благополучия вам и вашей семье!

Коллектив сотрудников ЛИН СО РАН

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Начало

...Хочется вспомнить те годы, когда Михаил Александрович Грачёв приехал из Москвы в лабораторию природных полимеров Института органической химии СО РАН и далее работал в отделе биохимии этого института до отъезда в Иркутск.

Михаил Александрович, конечно, тогда – просто Миша Грачёв, приехал в Новосибирск, имея опыт работы в одной из лучших химических лабораторий России, а именно, в лаборатории химии углеводов в Институте органической химии в Москве, руководимой Николаем Константиновичем Кочетковым. Появление Миши в лаборатории Дмитрия Георгиевича Кнорре я помню совершенно отчётливо. Я тогда была студенткой третьего курса НГУ и проходила преддипломную практику в лаборатории Дмитрия Георгиевича. Миша появился с чемоданом, который был заполнен разнообразной химической посудой. Надо полагать, что он её привез из Москвы. Дефицит в этом был большой, и такое появление нового сотрудника было встречено с восторгом. Держался он очень уверенно и с самого начала стал проявлять большой интерес ко всем проектам, которые тогда развивались в лаборатории Дмитрия Георгиевича. Миша наполнил коллектив дополнительной энергией, которая, надо сказать, и без того бурлила и кипела. В лаборатории работали очень талантливые люди, хочется сказать – научные звёзды. Сейчас ясно, что это никакое не преувеличение, а дела именно так и обстояли. Огромной заслугой Дмитрия Георгиевича было то, что он смог собрать вокруг себя замечательный коллектив молодых учёных, таких как Лев Сандахчиев, Станислав Василенко, Александр Гиршович, Виктор Коржов, затем к ним присоединился Эрнст Малыгин, и вот в этом блистательном созвездии появился Михаил Александрович...

После ряда защит докторских диссертаций в отделе в начале 1980-х годов ходатайство Д. Г. Кнорре о создании на основе отдела биохимии нового Института биоорганической химии получило полную поддержку. Открывалась новая страница нашей истории, но вскоре после создания института появилась новость, что Михаил Александрович принял предложение председателя Сибирского отделения АН СССР В. А. Коптюга возглавить Институт лимнологии в Иркутске. Это было довольно неожиданно для нас и грустно. Сразу вспомнились декабристы. Я передаю те прошлые свои ощущения по этому поводу – было очень жаль, поскольку биохимическое крыло института серьёзно ослаблялось. Моя группа и затем лаборатория активно работала с рядом сотрудников Михаила Александровича, и у нас всегда было абсолютное понимание и близкие задачи.

Фото В. КОРОТКОРУЧКО из архива СО РАН

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Огорчение происходило и от того, как мы будем проводить семинары с докладами статей, на которых всегда самая серьёзная, но важная для публикаций критика исходила от Михаила Александровича, всегда неравнодушного к представлению научных результатов. Но он уехал, и потом уже в 1990-е многие сотрудники из блестящего состава его лаборатории вообще уехали в США или в Германию. Всем было сложно работать в эти годы, но при такой отдалённости, как в Иркутске, вряд ли можно было продолжить в ситуации полной тогдашней разрухи биохимические работы мирового уровня, которые они вели. Поразительно, но структурная организация РНК-полимеразы, описанная с помощью аффинной модификации М. А. Грачёвым и его сотрудниками, и основные черты механизма были впоследствии блестяще подтверждены с помощью метода рентгеноструктурного анализа этого фермента, проведённого уже в лабораториях США.

Позднее, в начале 1980-х годов, когда страна стала открываться для международных контактов, целый ряд зарубежных лабораторий сотрудничал с лабораторией Михаила Александровича. В том числе немецкая группа под руководством профессора Гвидо Хартмана из Мюнхена, а также французы – Андрэ Сентенак и Мишель Рива (Сакле, Франция). В сотрудничестве с ними был опубликован в очень престижных журналах целый ряд замечательных работ по исследованию РНК-полимераз с использованием российского оригинального подхода.

Михаил Александрович всегда очень успешно развивал международное сотрудничество. Он с самого детства свободно говорил и писал на английском языке, поэтому очень часто выступал в роли организатора международных конференций и выставок биохимического оборудования. В этом направлении он был главным флагманом в отделе. Нам очень нравилось, когда он приглашал нас, молодых учёных, участвовать в этих мероприятиях. По существу, это была первая и очень важная возможность для нас говорить и докладывать на английском. Кроме того, выставки фирм LKB, Beckmann Instruments и других открывали для института возможности закупок биохимического оборудования. Некоторые из тех старых приборов работают у нас до сих пор. Михаил Александрович очень хорошо понимал, что для развития биохимических исследований мирового уровня такое оборудование необходимо, и умел убедить в этом руководство, которое чаще склонялось в основном к развитию синтеза олигонуклеотидов. Следует сказать в этом же ключе, что Михаил Александрович был активным участником проектов, важных для развития молекулярных исследований в биологии в масштабах всей страны. Он был одним из организаторов завода по производству радиоактивно меченых соединений, который был создан в Узбекистане. Он консультировал по методам синтеза соединений, занимался кадровым составом этого предприятия, где впоследствии работали Юрий Скоблов, Владимир Рихтер, Игорь Рабинов и многие другие. Радиоактивная метка доставлялась в лаборатории страны бесперебойно до тех пор, пока не был разрушен Советский Союз. И, наконец, в его лаборатории успешно развивались работы по клещевому энцефалиту.

Рамки этой публикации, к великому сожалению, не позволяют мне охватить весь масштаб свершений Михаила Александровича, а также его личных качеств. Очень многое осталось недосказанным, особенно из последних десятилетий, поскольку Михаил Александрович по-прежнему активно участвовал прямо или негласно в различных проектах нашего института. Он всегда очень активно интересовался работами института и был в постоянном контакте с его директором академиком В. В. Власовым. Время показало, что он уехал не насовсем! В заключение хочется от всей души поздравить Михаила Александровича со знаменательным юбилеем от себя лично и от всех сотрудников нашего института и пожелать всего, чего только можно пожелать безусловному герою, рыцарю науки и выдающемуся учёному.

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