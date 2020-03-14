Прерванный полет актера Юрия Степанова

Вряд ли есть ценители отечественного кино, кому не нравился актер Юрий Степанов. Глымов из «Штрафбата», ученый-паразитолог Викентий из «Артистки» не оставили равнодушными никого.

Юрий родился в поселке Рысево Черемховского района 7 июня 1967 года. Но там прошли лишь первые годы его жизни. Отцу, агроному, предложили возглавить совхоз в деревне Тайтурке. Туда за ним отправилась семья – жена-учитель и трое детей.

Двух сыновей глава семьи воспитывал жестко. Уже в ранние годы мальчики знали, что такое работа по хозяйству и твердая отцовская рука. Юрий не особо радовал родителей школьными отметками, но много и с удовольствием читал. А еще с детских лет увлекся боксом. Настоящим авторитетом для Юры стал тренер, сколотивший группу из деревенских пацанов. Он показывал парням силовые приемы, в свободное время водил подопечных в походы, учил рыбачить и охотиться. А еще занимался с детьми в местном Доме культуры. После первого любительского спектакля, в котором Степанову досталась ключевая роль, мальчик впервые задумался о сцене.

У отца Юрия были другие виды на будущее сына. Отец хотел видеть сына охотоведом и ждал, что после окончания школы Юрий поступит в сельскохозяйственный институт. Но Степанов-младший поступил в Иркутское театральное училище, которое окончил с красным дипломом. Надежды отца, что сын «наигрался» в актера и теперь возьмется за серьезное дело, не оправдались. Отборочная комиссия, побывавшая в иркутском театральном накануне выпуска, посоветовала Степанову ехать в Москву и поступать в ГИТИС, в мастерскую Петра Фоменко. Так Юрий и сделал.

В мастерской Фоменко

После окончания ГИТИСа в 1993 году Юрий Степанов был принят в труппу «Мастерской Петра Фоменко». Это было время, когда Петр Наумович Фоменко только основал собственный театр. В коллектив попал весь курс, на котором учился Степанов.

Театральная биография Степанова развивалась стремительно. Талант молодого артиста не вызывал сомнений у критиков и зрителей. Крепкий сибирский парень демонстрировал настоящее искусство перевоплощения и невероятную пластику. Не было особой нужды гримировать актера, ведь Юрий без особого труда «трансформировал» лицо под нового героя, кем бы тот ни был. Вася в спектакле «Балаганчик», Гриша в «Варварах», Бенджи в «Шуме и ярости», Чичиков…

Степанов сыграл десятки ролей и вскоре стал ведущим артистом театра. На Степанова шли зрители, которые артиста просто обожали. Критики тоже были единодушны, следствием чего стало множество наград, перечисление которых займет полстраницы.

Сергей Женовач, поставивший спектакль по роману Фолкнера «Шум и ярость», утверждал, что не будь Юрия Степанова, он бы не решился на сложную постановку. Сыгранный артистом Бенджи Компсон был воплощен настолько пугающе достоверно и поразительно глубоко, что это казалось невероятным. Но лучшей его ролью критики и зрители считали судью Лыняева из спектакля «Волки и овцы». Многие назвали игру актера в постановке гениальной.

Кино

Сам Степанов называл кинематограф «антитеатральным искусством». Сначала театральному артисту не нравилось сниматься в кино, но вскоре Юрий понял, в чем особый магнетизм кинематографа. Дебютными в карьере стали эпизодические роли в картинах «Гробовщик» Петра Фоменко и «Орел и Решка» Георгия Данелия. Опыт работы со знаменитыми режиссерами и актерами не прошел даром. Скоро Юрия Степанова начали приглашать в «большое» кино.

В главной роли Степанов снялся в картине «Время танцора» Вадима Абдрашитова. В ней рассказывалось о едва наступившем мирном времени в малой республике, где только что прошла гражданская война. Степанов перевоплотился в Валерия Белошейкина. Фильм, который оказался сложным для понимания западными критиками и зрителями, в России завоевал ряд значимых наград, в том числе премии «Ника», «Золотой Овен», Гран-при «Кинотавра». Потом в фильмографии Степанова появились роль телохранителя Гоши в нашумевшей ленте «Привет от Чарли-трубача» и образ следователя Пафнутьева в культовом сериале «Гражданин-начальник», который снимал режиссер Николай Досталь. Ежедневно постановщик вместе с Юрием Степановым засиживались допоздна, обсуждая психологический рисунок роли. После знакомства артиста и режиссера сотрудничество продолжилось в картинах «Стилет» и «Штрафбат». Антип Глымов, сыгранный Степановым, для многих зрителей остается любимым персонажем.

В 2005 году Степанов попал в основной актерский состав сериала «Дети Ванюхина», где сыграл героя Михаила, затем перевоплотился в боцмана ВМФ в военном фильме «Первый после Бога» о судьбе капитана подводной лодки Маринине, который одержал множество побед в борьбе с фашистской Германией. Еще одна яркая роль периода – образ преступника по прозвищу «Кабан» в черной комедии «Жмурки». И тут же последовала работа в социальной драме «Ленинградец», где Юрий Константинович предстал перед зрителями в образе молодого академика, потомственного ученого Николаева.

В комедийных ролях Юрий Степанов смотрелся не менее органично. Так тонко и уморительно передать все оттенки образа в мелодраме «Артистка» дано не каждому. Череду ярких образов продолжила роль милиционера Кутенко в фантастической комедии «Внеземной» о необычной находке, которая попадает в руки героя Степанова.

Во второй половине 2000-х с участием Степанова выходят сериал «Караси», драма «В Париж!», мелодрама «Утро». В экранизации 2010 года «Достоевский», где главного героя сыграл Евгений Миронов, Юрию Степанова достался образ офицера. Фильм вышел спустя год после смерти артиста. К последним работам Юрия также относятся комедия «Не надо печалиться», детективный сериал «Тульский Токарев», фильм-фреска «Раскол».

Семья

Семейным человеком Юрий Степанов почувствовал себя после рождения первенца Кости. Мальчика родила мужу костюмер Ирина Сорокина. Познакомились молодые люди во время совместной работы над спектаклем «Приключение». Степанов долго ухаживал за девушкой. Потом молодые стали жить вместе, расписались позднее. Сын появился, когда Юрию уже было за 30. Позже артист признался, что рождение ребенка изменило его мировоззрение кардинально. После Кости родился второй сын – Дима. Мальчики боготворили отца.

Личная жизнь Юрия Степанова сложилась счастливо. К семье актер спешил всегда, сожалея, что из-за занятости не может уделить родным нужного внимания и тепла. За несколько лет до смерти Юрий Степанов воцерковился, стал водить детей на воскресные службы, где всей семьей причащались. Как рассказала позднее Ирина, перед смертью Юрий Степанов исповедался.

Третий ребенок – тоже сын – появился на свет в марте 2010 года, через несколько недель после гибели отца. Мальчик был назван в честь Степанова-старшего – Юрием.

Катастрофа

Гибель артиста ошеломила миллионы поклонников артиста. 3 марта 2010 года Юрий Степанов спешил домой. Спектакль «Три сестры» окончился поздно. Актер поймал «попутку» и ехал к семье. На светофоре в машину, где сидел Юрий Константинович, врезалась иномарка. Так как колеса автомобиля были уже развернуты в сторону поворота, машину вынесло на встречную полосу, где произошло роковое столкновение еще с одним авто. От множественных травм Степанов скончался на месте. Жена узнала о произошедшем первая.

Артиста похоронили на Троекуровском кладбище. Могила актера находится рядом с местом погребения Владислава Галкина, скончавшегося за неделю, и Александра Дедюшко, также погибшего в ДТП.

К 50-летию со дня рождения Юрия Степанова в июне 2017 года на Первом канале состоялся показ документальной ленты «Юрий Степанов. И жизнь оборванной струной...», где выступили коллеги и родные актера. 3 марта исполнилось десять лет, как талантливого артиста нет с нами.

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