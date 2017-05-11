Повороты судьбы Юрия Кондратюка

Под Орлом, на Кривцовском мемориале, установлены плиты с именами павших в годы Великой Отечественной войны бойцов. Среди почти полутора тысяч фамилий непросто отыскать надпись "ряд. Кондратюк Ю.В.". Она появилась несколько лет назад и стала данью памяти несправедливо забытому гению, пишет "Российская газета".

Александр Шаргей всю жизнь мечтал полететь на Луну. Впоследствии предложенная им в 1916 году траектория полета была названа "трассой Кондратюка". Фото: Новосибирский краеведческий портал

Почему гения космонавтики Юрия Кондратюка обвинили в предательстве в годы войны

Под чужим именем

Несколько лет назад на мемориале близ города Болхова к уже существующим плитам с именами погибших бойцов добавили новые. По ходатайству ВООПИиК впервые там появилось имя Юрия Кондратюка. Также ему установили мемориальную плиту. Это его вторая могила, а первая находится близ города Кирова в Калужской области. Где же погребен Юрий Кондратюк? И кто этот таинственный человек?

- Это был гений, которого после смерти некоторые несправедливо обвинили в предательстве, - говорит орловский краевед Вячеслав Рыбников. - Я посчитал святой обязанностью перед павшим в боях за Родину человеком очистить его имя от грязи и лжи.

Есть сведения, что родился он в 1897 году, вероятно, в Полтаве. Звали его Александр Игнатьевич Шаргей. В 1916 году юноша поступил в Петроградский политехнический институт. Проучился недолго - мобилизовали, отправили в школу прапорщиков, затем - на турецкий фронт. Грянула революция, и по пути домой Шаргея забрали в Белую армию. Служил в Кавказском офицерском полку.

В ноябре 1919 года полк перебросили под Киев, под ударами Красной армии он отступал на юг. Шаргей дезертировал. Добрался до дома, скрывался и от красных, и от белых. Кто знает, что сделали бы новые власти с бывшим белогвардейцем. Но в 1921 году мачеха где-то добыла для него документы умершего человека, уроженца Луцка. Шаргей стал Юрием Васильевичем Кондратюком, 1900 года рождения.

- Еще в юном возрасте он увлекся идеей полетов на Луну, - рассказывает Вячеслав Рыбников. - В первом же труде вывел основную формулу ракетодинамики. Так появилась "трасса Кондратюка" - план, следуя которому, американцы достигли Луны.

В 1960-е годы в США спорили о том, какой должна быть лунная миссия. Ученый Джон Хуболт продвигал идею использования для высадки взлетно-посадочного модуля, а не всего корабля. Астронавты должны были совершить десант к Луне, вернуться на орбиту и состыковаться с кораблем. План получил название Lunar-Orbit Rendezvous (LOR).

НАСА долго сопротивлялось, о чем писал авторитетный журнал Life. В интервью этому изданию Хуболт упомянул о том, что при работе над проектом прочитал статью о забытом в России Кондратюке и его идее. После чего якобы сам придумал план LOR, очень похожий на план Кондратюка. Впрочем, ни Хуболт, ни НАСА официально так и не признали, что использовали идею русского ученого.

"Я туда полечу..."

Юрий Кондратюк был выдающимся человеком. Так и не получив высшего образования, он стал видным теоретиком, основоположником космонавтики. Брался за любую работу, в свободное время - изобретал. "С 16-летнего возраста, с тех пор как я определил осуществимость вылета с Земли, достижение этого стало целью моей жизни", - писал он Циолковскому. А близким говорил: "Я туда полечу..."

- Он был автором трех грандиозных проектов: сооружения без единого гвоздя и чертежей самого большого в мире деревянного зернохранилища, строительства самой мощной в мире ветроэлектростанции и проекта освоения космического пространства, - рассказывает Вячеслав Рыбников. - В 1927 году его пригласили на работу в Новосибирск. Там он издал труд "Завоевание межпланетных пространств", но его теории не были поняты современниками.

Уже после войны советские академики насчитали семь новых по сравнению с Циолковским и Цандером идей Кондратюка. В частности, он разработал пертурбационный маневр - изменение траектории полета космического аппарата без расхода топлива за счет гравитационных полей Луны и планет. Эту идею американцы применили при создании миссий "Вояджер" и "Кассини".

Уже после войны советские академики насчитали семь новых по сравнению с Циолковским и Цандером идей Кондратюка

В 1933 году Сергей Королев дважды встречался с Кондратюком, приглашал на работу. По какой-то причине тот отказался и сконцентрировался на ветроэнергетике. К тому моменту Кондратюк побывал в ссылке. Его арестовали в 1930 году, три года спустя освободили. Когда грянула война, он вступил в ополчение. С рукописями не расставался, что его и подвело.

Долгое время никто точно не знал, что случилось с Кондратюком. Он числился погибшим в первом же бою - 3 октября 1941 года на калужской земле. Видимо, так и появилось его имя на плите близ Кирова. Позже его зачислили в списки пропавших без вести, но имя с могильной плиты не убрали. Некоторые вообще считают, что он не погиб, а работал вместе с самым известным ракетчиком рейха Вернером фон Брауном.

Порванная тетрадь

В фашистских архивах нашли половину тетради с записями Кондратюка. Вернер фон Браун не скрывал, что использует теории русских ученых. Но как тетрадь попала к немцам? Находка породила версию о том, что Кондратюк угодил в плен или сдался добровольно, начал сотрудничать с врагом.

Кроме тетради, доказательств предательства нет. Но охота на ведьм началась сразу после войны. Тех, кто говорил, что тетрадь на поле боя мог найти немецкий солдат, не слушали. Отвергли и предположение, что рукопись вывезли из музея Циолковского. Сохранилась ли тетрадь до наших дней - неизвестно. Да и правда постепенно начала открываться лишь в конце 1980-х.

- Большую роль в те годы сыграл Борис Романенко, однополчанин Кондратюка, - говорит Вячеслав Рыбников. - Несколько лет назад я прочитал его книгу. Многое указывало на то, что Кондратюк погиб под Орлом. Но в нашей области о нем не знали. Не было его имени и на плитах Кривцовского мемориала.

В архивах минобороны нашлись свидетельства того, что Кондратюк не мог погибнуть в 1941 году под Калугой. Кроме того, сохранилось и письмо к любимой женщине Галине Плетневой, датированное 2 января 1942 года: "Дорогая моя Галушенька! Меня очень беспокоит твое молчание, напиши немедленно. Со мною как всегда все благополучно". В феврале Плетневой вернули ответное послание "из-за невозможности вручить адресату".

Борис Романенко нашел документы с подписью Кондратюка на выплату денежного довольствия. Последним его подразделением в феврале 1942 года был взвод связи 1-го батальона 1281-го стрелкового полка 60-й стрелковой дивизии 3-й армии Брянского фронта - той самой, что участвовала в захвате Кривцовского плацдарма на берегу Оки.

Рыбников же познакомил читателей с вышедшим в 1994 году малоизвестным трудом энтузиаста из Новосибирска Сергея Козлова "От Оби до Оки", в котором была описана фронтовая судьба Кондратюка. Его очерк переместил поиски к селу Кривцово. Говорят, сибирский исследователь планировал приехать на Орловщину, но не успел - остановилось сердце.

Спустя два десятилетия поиски продолжил орловский краевед. То, что найдена была половина тетради, говорит в пользу версии о гибели ученого. Рукопись явно пострадала в бою, возможно, при взрыве или по ней проехал танк. Сложно представить, чтобы носивший ее человек сумел выжить. Выходит, Кондратюк погиб под Орлом в феврале 1942 года? Но где его останки?

- Когда приходишь на мемориал, сам собой напрашивается вопрос: "Где же могила Кондратюка?" - говорит Вячеслав Рыбников. - А вот вся эта легендарная высота и есть его могила, каковой она является для тысяч захороненных и еще не найденных бойцов. Я не мистик, но сердце всегда замирает. Повсюду разлита мощнейшая аура этого человека, и я не могу объяснить это чувство.

Судьба Кондратюка достойна экранизации. Ему полжизни пришлось скрываться под чужим именем, он доказал возможность полета в космос, но сам так и не полетел - не осуществил главную мечту жизни. Однако созданного Кондратюком оказалось достаточно, чтобы его еще при жизни стали называть гением неба.

Кстати

В 1970 году Новосибирск посетил Нил Армстронг, который считается первым побывавшим на Луне человеком. Именно ему принадлежит легендарная фраза: "Это маленький шаг для человека и огромный скачок для человечества". Знаменитый астронавт взял с собою святыню - горсть земли от дома, в котором жил Юрий Кондратюк.

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