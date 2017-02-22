Полководец Леонид Говоров

22 февраля исполнилось 120 лет со дня рождения Героя Советского Союза, маршала Говорова Леонида Александровича.

Командующий 5-й армией генерал-лейтенант артиллерии Л.А.Говоров (в центре) с подчиненными командирами. Декабрь 1941 г. Фото: http://marshal-govorov.ru

Биография Леонида Говорова

Прекрасно сказал о легендарном полководце маршал Советского Союза Баграмян: «Если бы у этого выдающегося военачальника Красной Армии не было никаких других славных боевых дел, кроме героической обороны Ленинграда, то и тогда его имя навеки сохранили бы благодарные потомки».

Леонид Говоров появился на свет в деревне Бутырки Вятской губернии в 1897 году. Он был старшим из четырёх братьев. Его отец, чтобы прокормить семью, был бурлаком, потом матросом, а после, самостоятельно освоив грамоту, сумел устроиться письмоводителем в Елабужское реальное училище. Это было неслыханной удачей для простого крестьянина. К тому же он получил право бесплатно обучать там же своих сыновей.

Леонид был первым учеником все годы учёбы. Много читал, увлекался математикой и физикой. Кроме того, мальчик ещё и подрабатывал репетиторством, чтобы помочь семье. Кстати, вторым по успеваемости был его брат, Говоров Николай.

Между белыми и красными

В 1916 году Леонид, с отличием окончив реальное училище, получил отсрочку от службы в армии и право на поступление без экзаменов в любое учебное заведение. Юноша выбрал кораблестроительное отделение Петроградского политехнического института.

Но студентом он пробыл всего несколько месяцев: началась Первая мировая война и фронту требовались офицеры. Леонида мобилизовали, он прошёл обучение в артиллерийском училище, получил звание подпоручика, но на фронт не попал: вскоре после революции советская власть упразднила царскую армию, офицерские должности стали выборными. Говоров, несмотря на молодость, пользовался у солдат авторитетом, и ему предложили стать командиром батареи. Но Леонид демобилизовался и вернулся домой в Елабугу помогать родителям и младшим братьям.

Он не собирался связывать свою жизнь с армией, но судьба распорядилась иначе.

Разразилась Гражданская война, в родной город Леонида вошли войска адмирала Колчака, и братьев Говоровых, Леонида и Николая, как офицеров мобилизовали в артиллерийскую батарею.

Год провоевал Леонид Говоров в армии Колчака, но потом принял решение дезертировать из белой армии. За ним последовала часть солдат и его брат Николай. Им удалось добраться до Томска, а после того как в город вошли части Красной Армии, Леонид добровольно присоединился к ним. Военные знания Говорова оценили по достоинству и предложили стать командиром дивизиона.

Надо сказать, что Леонид Александрович никогда не скрывал своей службы в белой армии и честно писал про это в своей автобиографии, объясняя, как трудно было в то время сразу разобраться в происходящих в стране событиях.

Выбрав службу в Советской Армии, будущий маршал посвятил ей всю свою жизнь.

Талантливый командир

Артиллерийский дивизион Говорова воевал в Крыму, под Каховкой и на Перекопе. Леонид Александрович проявил себя как прекрасный командир: волевой, вдумчивый, энергичный. За успешное применение артиллерии против танков и кавалерии Врангеля он был удостоен первой боевой награды – ордена Красного Знамени.

Леонид Александрович всегда придавал большое значение образованию и активно изучал военное дело и другие дисциплины. В 1933 году заочно освоил полный курс Военной академии имени Фрунзе. Самостоятельно изучив немецкий язык, сдал экзамен на военного переводчика. В 1938 году досрочно окончил обучение Академии генерального штаба (он был слушателем первого набора) и был назначен преподавателем тактики в Артиллерийскую академию имени Дзержинского. Говоров, малоразговорчивый в обычной жизни, оказался прекрасным лектором и педагогом. Он получил звание доцента и стал одним из самых высокообразованных офицеров Советской Армии. В 1939 году Леонид Александрович написал свой первый научный труд на тему «Атака и прорыв укреплённого района».

Несмотря на явный военный талант, лидерские качества, самоотверженный труд и исключительную честность, Говоров много лет оставался под подозрением как бывший белый офицер. Он дважды подавал заявление о приёме в партию, и первый раз ему отказали. Леонид Александрович стал членом партии только в 1942 году, когда уже командовал фронтом в осаждённом Ленинграде.

Оборона Москвы и Ленинграда

Незадолго до Великой Отечественной войны Говоров стал начальником Артиллерийской академии. Но уже в конце июля 1941 года Леонид Александрович командовал артиллерией Западного направления, а затем Резервного фронта.

В самый разгар боев за столицу генерал-майора артиллерии Говорова назначили командармом 5-й армии. Своё боевое крещение в качестве полководца Говоров получил на Бородинском поле, в битве за Москву. Именно там ярко проявились лучшие его качества: талант военачальника, профессиональные знания военного дела, решительность и твёрдость.

В июне того же года Ставка назначила Говорова командующим войсками всего Ленинградского фронта.

Перед новым командармом стояло две задачи: не допустить разрушения города и подготовить войска к прорыву блокады.

Задача осложнялась тем, что люди уже были измотаны голодом и боями. Говоров тренировал их так же, как это делал Суворов перед взятием Измаила.

Противоположный берег Невы солдаты так и назвали – «Невский Измаил». Шестиметровый склон был облит водой и покрыт льдом, что делало его неприступным для пехоты и танков.

В день наступления, чтобы сэкономить силы, солдатам было приказано «Ура!» не кричать, а для поднятия боевого духа Говоровым был вызван на поле боя военный оркестр. И вот под звуки «Интернационала» пехота бросилась в атаку. Благодаря изнуряющим тренировкам солдаты преодолели 800 метров по льду, а после ледяную стену с минимальными потерями.

За операцию по прорыву блокады Ленинграда 28 января Говоров был награждён орденом Суворова I степени.

В осаждённом Ленинграде полководец успевал писать и статьи, в которых он анализировал ход боевых действий.

Те, кто служил в то время с Леонидом Александровичем, отмечали его огромное самообладание, спокойствие и хладнокровие в самой сложной и напряжённой обстановке.

Семья

Леонид Александрович и Лидия Ивановна встретились в Одессе в 1923 году, поженились и прожили вместе всю жизнь.

Вот что рассказывал о знакомстве своих родителей Сергей Леонидович Говоров: «Первое знакомство родителей произошло на спектакле Одесского оперного театра. Как вспоминала мама, помимо открытого волевого лица и высокой статной фигуры молодого красного командира очень сильное впечатление на неё произвели так называемые красные революционные шаровары, в которых щеголял отец. Этот атрибут воинской экипировки был формой награды за особые успехи в боевой подготовке, и выдавался немногим.

Красные бриджи отцу были торжественно вручены перед строем 51-й Перекопской дивизии самим председателем Реввоенсовета Республики Троцким. Поэтому для Леонида Александровича они были предметом не меньшей гордости, чем орден Красного Знамени на груди.

Однако из-за этих революционных шаровар мама долго не решалась представить своего жениха родителям...».

Во время обороны Москвы Лидия Ивановна, будучи уже женой генерала, входила в отряд самообороны и вместе с другими дежурила на крышах домов.

Во время блокады Ленинграда, невзирая на запреты мужа, приехала к нему по Дороге жизни и оставалась рядом с ним. Мужа Лидия Ивановна пережила почти на 30 лет, передавая память о нём сначала двум сыновьям, а затем и внукам.

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Умер маршал Говоров от гипертонической болезни 19 марта 1955 года в возрасте 58 лет. Последние его слова были: «Я должен был сделать больше, но сделал, что успел, что смог».