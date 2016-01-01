Политрук Иван Пономарёв

Иван Фёдорович Пономарёв всю свою жизнь, выражаясь военной терминологией, провёл на передовой.

В первые же дни Великой Отечественной войны сибиряк Пономарёв из деревни Камень Жигаловского района рвался на фронт. И добился. После окончания в мае сорок второго года военно-политического училища в Иркутске он – в действующей армии. Политрук роты в составе 79-й отдельной стрелковой бригады 28-й армии защищает Сталинград с юго-запада. Эта армия своей активной обороной сковала значительные вражеские силы, предназначенные для захвата города с юга. Ей приходилось днём и ночью сорок второго года отбиваться от наседавших фашистских дивизий. Как вспоминает Иван Фёдорович, кровопролитные бои шли за каждый метр Приволжской земли. От тяжкого гула рвущихся бомб и снарядов содрогалась земля. Клубы дыма и пыли окутывали небо. Дышать было нечем. Зачастую наши бойцы и немцы не могли распознать друг друга, так как форма была сплошь покрыта серовато-коричневой пылью...

При очередной попытке овладеть позициями 79-й стрелковой бригады после бомбёжки её огневых точек фашисты бросили вперёд танки с автоматчиками. Кто-то из сибиряков выполз навстречу танкам и подорвал ближний связкой гранат, но был изрешечен пулями. Фамилию бойца политрук так и не узнал.

Артиллеристы прямой наводкой подбили семь танков и от других отсекли немецких автоматчиков. Но трём вражеским танкам всё же удалось прорваться к позиции бригады, вмять в землю несколько миномётов, пулемётов и противотанковых ружей. Пока эти три танка утюжили окопы, бойцы кидали в них связки гранат и бутылки с зажигательной смесью. В итоге стальные чудовища зачадили, от них понесло горелой человеческой плотью...

За боем из окопа наблюдал представитель штаба бригады майор Вологжин. Ему было за сорок. Лобастый, крепкий. Взгляд открытый, пронизывающий. Посмотрит – словно насквозь просветит. Был тяжело ранен. Один осколок прошил ему грудь, другой впился в живот. Он как-то разом сник, ни кровинки в лице не осталось, сделалось знобко... В блиндаже медсестра, наскоро перевязав раны майора, отозвала в сторону Пономарёва и полушёпотом сказала: «Его не надо трогать – он не жилец!»

Вологжин лежал с закрытыми глазами, перебирая моменты из своей жизни. Вспомнил себя в старой шинели, будёновке, в рваных ботинках с обмотками красноармейца далёких лет Гражданской войны. Вдруг приоткрыл веки и чуть слышно сказал политруку: «Лейтенант, береги бойцов, не подставляй без надобности их под пули!..» Он ещё что-то говорил, но Пономарёв не разбирал слова...

В полдень он испустил последний вздох. Вечером Вологжина уложили в неглубокую яму, укрыли плащ-палаткой, засыпали землёй, поставили фронтовой памятник: прибили к шесту кусок фанеры, написали химическим карандашом звание и фамилию погребённого...

28-я армия, к 19 ноября 1942 года пополнив свои ряды сибиряками и получив новенькие Т-34, миномёты и другое вооружение, метр за метром стала очищать от захватчиков территорию Калмыкии.

По словам бывшего политрука, особенно ожесточённые бои 31 декабря разгорелись за Элисту. До войны в городе насчитывалось 17 тысяч жителей, а после изгнания фашистов – едва ли больше тысячи. Город был оставлен частями Красной армии 12 августа этого же года. В декабре захватчики опоясали Элисту траншеями, окопами, в два ряда колючей проволокой.

31 декабря день был очень холодный. Под бешеными порывами ветра тополя скрипели, гудели телеграфные столбы. Бойцы мёрзли и цепенели на ветру. В ночь перед атакой в мёрзлой, как бетон, земле они сапёрными лопатками выдолбили неглубокие окопы. На рассвете 31 декабря эти окопы немцы начали поливать пулемётно-миномётным огнём. А ответ наши артиллеристы обрушили на вражеские позиции шквал огня из орудий разных калибров. Запылали деревянные строения в полосе обороны противника. Под прикрытием миномётно-артиллерийского огня к немецким позициям ползли бойцы 79-й бригады. В первом ряду, как и раньше, был политрук Пономарёв. К одиннадцати часам ночи этого же дня над городом взвился красный флаг.

При освобождении Элисты тысячи фашистов нашли могилу в городских развалинах. Немало полегло и бойцов бригады. Оставшиеся в живых отличившиеся бойцы и командиры были отмечены наградами. Иван Фёдорович Пономарёв был награждён медалью «За отвагу».

28-я армия после освобождения Элисты получила приказ: неотступно преследовать противника до нижнего течения Дона, на плечах немцев ворваться в Ростов-на-Дону и очистить его от оккупантов.

Развернулись ожесточённые и затяжные бои. Сражение за Ростов-на-Дону началось 8 февраля 1943 года и продолжалось шесть дней. В первый же день сражения за город политрук Пономарёв был тяжело ранен. А было это так. После артиллерийского обстрела огневых точек врага на западном берегу Дона первыми по льду к окраине города устремились автоматчики батальона капитана Молчанова. Редели шеренги наступающих бойцов. Погиб комбат. Во время заминки Иван Пономарёв взял командование на себя и увлёк автоматчиков за собой. В нескольких метрах от берега, подкошенный пулями в ноги, упал. Война для него закончилась.

И начались у политрука Пономарёва скитания по санитарным батальонам и госпиталям. Сначала лечение в городе Батайске, затем в Сальске, в станине Орловской, в городах Саратове, Кетово (южнее Нижнего Новгорода) и в Москве. На какие страдания раненых нагляделся и чего только сам не вынес, пока лечился в госпиталях, мытарился при переездах из одного в другой!

После пяти месяцев лечения в госпиталях, в июле 1943 года Иван Фёдорович возвратился в Жигалово. Тепло встретили фронтовика родственники: дядя Александр Семёнович Алфёров и тётка Аксинья Николаевна.

– Ваня, страшно было там? – спросил Александр Семёнович.

– В первые дни на передовой я порядком боялся. Мне казалось, что каждая фашистская пуля обязательно вонзится в меня, каждый снаряд разорвётся именно надо мной! Боялся, но виду не показывал. Наоборот, подбадривал других, иногда в шутливой форме. Помню, Хлыстов, долговязый, нескладный солдат в обмотках под самые колени, прибывший с новым пополнением, каждый раз пригибался, когда снаряды со свистом пролетали над его годовой. Я подшучивал: «Не робей, Хлыстов! Которые свистят – это не наши. Снаряд, который нам предназначен, не услышишь. Не успеешь!» И Хлыстов больше не пригибался: боялся насмешек однополчан. А вообще на передовой было тяжело. Словами трудно передать: страшно там!.. Забыть пережитое вряд ли удастся. Постоянно был на волосок от смерти и готовился к ней.

В деревне Камень Ивана Пономарёва вышли встречать почти все. Поочерёдно жали фронтовику руку, обнимали, но расступились, увидев, как к своему пасынку торопливо пробирался Борис Тимофеевич Мамруков. Глаза у него увлажнились, губы дрожали. Лейтенант и отчим крепко обнялись. Родной отец лейтенанта, Фёдор Иванович Пономарёв, участник Первой мировой войны, умер, когда сыну не было ещё года. Вырастил и воспитал Ивана Мамруков – человек доброй души. Он любил Ивана Пономарёва не меньше родных детей.

Держа в объятиях отчима, лейтенант через пелену слёз смотрел на свою маму. Она пыталась оторваться от косяка двери, но не могла, ноги словно приросли к крыльцу. Слезы катились из её глаз,

– Ванюша! Ванюша! – шептала она.

Он прижал её к себе и, глотая слёзы, тихо сказал:

– Мама, ты стала совсем седая!

– Небось, Ваня, поседеешь – ты же был в пекле войны!..

Быстро накрыли праздничный стол. Но перед этим – горячая банька с новеньким берёзовым веником...

С 1 сентября 1943 года Иван Фёдорович стал работать военруком в средней школе, а через четыре месяца — заведующим военным, а затем организационным отделом Жигаловского райкома партии.

В сентябре 1947 года Ивана Пономарёва вызвал на беседу первый секретарь Иркутского обкома ВКП(б) А. П. Ефимов: «Есть мнение — направить вас председателем Усть-Удинского райисполкома. Район — самый отсталый в области, для вас, бывшего фронтовика, это равносильно передовой на фронте!» Прав был секретарь обкома, сравнив Устъ-Удинский район с передовой на фронте: 87 колхозов, трактора старые – выпуска первых пятилеток, запасных частей к ним днём с огнём не найдёшь, поля запущенные, урожайность низкая. Пономарёв вертелся как белка в колесе, большую часть времени проводил в колхозах и в дороге к ним. Дома был редким гостем. Фронтовик, конечно, не подтянул колхозы до уровня передовых в области, но многое сделал.

Работал Иван Фёдорович позднее председателем Балаганского райисполкома, вторым секретарём в Тангуйском и Куйтунском РК КПСС.

– Иван Фёдорович, – задаю вопрос бывшему политруку, – вы много сил отдали сельскому хозяйству. Знаете его, как говорится, не понаслышке. Назовите плюсы и минусы.

– В период войны и после неё колхозники во время весеннего сева и уборки урожая работали от темна до темна, получая за труд крохи. Потом небольшие колхозы укрупнили. Например, в Жигаловском районе было 67 колхозов, а стало восемь. Руководить такими большими хозяйствами стало трудно. Многие небольшие деревни опустели, захирели. Бездумно взимались зерновые для государства. К примеру, рассчитался полностью колхоз, а ему предлагают ещё сдать столько же или половину. Например, в 1956 году Куйтунский район на сто процентов выполнил поставки хлеба государству. Приехал секретарь ОК КПСС В. Е. Щербина и заставил дополнительно сдать 20 тысяч тонн. Руководители области за такую «инициативу» получали награды, а колхозы загонялись в угол. Хорошо работать в сельском хозяйстве стало невыгодно.

Три года И. Ф. Пономарёв работал инструктором отдела пропаганды и агитации ОК КПСС, девять лет – секретарём областного совета профсоюзов. Читал лекции. Исколесил всю область. Побывал в её самых отдалённых углах. Будучи на пенсии, часто выступал в школах с воспоминаниями о войне.

Иван Фёдорович за боевые и трудовые достижения был награждён орденами Отечественной войны 1-й степени и «Знак Почёта», медалями: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», «За трудовую доблесть», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд ,в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и многими юбилейными. Был участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве.

В 1945 году женился на Тоне Сенчуриной, работавшей, как и он, в Жигаловском РК ВКП(б). Пятьдесят восемь лет прожили они в любви и согласии. Антонина Васильевна была не только женой, но и единомышленником мужа. Как и он, Антонина Васильевна трудолюбива, ответственно относилась к поручениям. За успехи в трудовой деятельности награждена многими медалями и грамотами. Она с присущим ей тактом умела в зародыше гасить семейные трения. Поэтому у них всегда царила хорошая «погода в доме».

Антонина Васильевна и Иван Фёдорович вырастили двоих дочерей: Маргариту и Светлану, обе получили высшее образование. У ветеранов четыре внука и правнучка Настя. Иван Фёдорович никогда не отравлял свои лёгкие табачным дымом, никогда не был пьяным. Порядочный и добрый, он всю жизнь бескорыстно старался помогать людям.

Прожив большую и честную жизнь, скончался иркутянин-фронтовик Иван Фёдорович Пономарёв 17 декабря 2006 года на 89-м году.