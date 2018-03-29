«Поющий клоун»

31 марта отмечает 70-летие советский и российский юморист, певец, руководитель Государственного театра пародий народный артист РСФСР.

Владимир Винокур. Природа наградила этого уникального артиста самыми разными талантами: он мог бы стать певцом и даже танцором. Возможно, поэтому он выбрал жанр, в котором может делать всё что угодно, не ограничивая себя никакими рамками: в качестве пародиста он поёт, танцует, говорит и меняет внешность. Недаром друзья называют Винокура «человек-оркестр».

Биография Владимира Винокура

Детство

31 марта 1948 года в городе Курске появился на свет мальчик, который прославился практически сразу. Дело в том, что новорождённый Володя Винокур весил четыре килограмма, о чём и написала газета «Курская правда» в заметке под названием «Чудо-богатыри».

С ранних лет Володе нравилось петь. Пел он хорошо. В школе участвовал в художественной самодеятельности. В семье любили музыку, и когда к Винокурам приходили гости, Володю «ставили на стульчик», и он исполнял песни из репертуара Муслима Магомаева и Николая Сличенко.

Учился Владимир сначала без большого энтузиазма, но после того как классной руководительницей стала его мама – учительница русского языка и литературы, пришлось браться за учёбу, чтоб не позорить фамилию.

Заметив тягу сына к сцене, мама записала его в хор во Дворце пионеров. Володя стал солистом и на первом же областном конкурсе хор занял первое место. Володю как солиста наградили поездкой в «Артек».

Там он принял участие в международном конкурсе, спел «Бухенвальдский набат» и стал лауреатом, получив золотую медаль из рук самого Юрия Гагарина.

В «Артеке» на Винокура обратил внимание Семён Осипович Дунаевский и посоветовал мальчику на время прекратить петь, пока не закончится подростковая ломка голоса.

Винокур вспоминает: «И я не пел. Ни мама, ни папа не могли понять, что случилось с сыном: когда в праздники при гостях мне говорили: «А сейчас Вова нам споёт. Вова – пой!» – я отвечал: «Не буду...» Я чувствовал, что подвожу своих родителей, но слова Дунаевского слишком крепко застряли в моей голове. Меня наказывали. Ремнём, конечно, не били – просто не пускали гулять, лишали возможности поиграть в обожаемый мной волейбол. Папа подумал-подумал и решил: «Если не будешь петь, пойдёшь в строительный техникум».

Из строителей в артисты

Окончив техникум, Владимир Винокур некоторое время работал на стройке у своего отца – был штукатуром, каменщиком, плотником и даже бетонщиком. Но в то же время занятия музыкой не бросал – по настоянию матери усиленно занимался с домашними преподавателями. При этом в последний год учёбы пытался поступить в ГИТИС. С успехом прошёл все три вокальных тура, но у будущего артиста не было документов о законченном высшем образовании, поэтому поступление не состоялось.

После техникума Владимир пошёл служить в армию, где его взяли в ансамбль песни и пляски Московского военного округа. В 1969 году, ещё на военной службе, Винокур снова подал документы в ГИТИС, и на этот раз был зачислен на первый курс.

Студентом на протяжении двух сезонов работал в Цирке на Цветном бульваре – исполнял песни, получал хороший гонорар, целых сто рублей. В дни зарплаты он становился самым богатым студентом всего курса. В цирке молодой артист познакомился с Юрием Владимировичем Никулиным. Встречи и общение с ним наложили большой отпечаток на дальнейшее творчество юмориста.

В 1975 году Винокур был приглашён Юрием Маликовым в популярнейший тогда ансамбль «Самоцветы». На концертах он выступал с пародиями на известных певцов и артистов. Вот что пишет о тех временах Винокур в своей книге «Артист – это навсегда»: «Выхожу с номером «Осечка», и вдруг – немыслимый успех. В ансамбле, который любил и ждал весь Союз нерушимый, появился какой-то «опереточный» человек. Сидел-сидел за кулисами и вдруг «выстрелил».

В 1977 году Владимир Винокур стал лауреатом Всероссийского конкурса артистов эстрады. Номер для конкурса, «Про старшину Ковальчука», написал Леонид Якубович. Успех артиста был отмечен в прессе, и тогда Винокур начал сольную карьеру. Он выступал на самых главных сценах страны, выезжал за рубеж с концертами.

В 1989 году юморист создал свой «Театр пародий Владимира Винокура», которым руководит по сей день.

Семья и друзья

Владимир встретил свою любовь, когда ещё студентом пел в Московском театре оперетты. В спектакле «Не бей девчонок» участвовали балерины. Одна из них особенно нравилась Володе, но она вообще старалась не смотреть в его сторону, а если и обращалась, то на «вы», хотя он был старше её всего на пять лет.

«Когда мы поженились, я был стажёром в Театре оперетты, а Тамара – уже известной артисткой балета. Мы встречались-встречались, а потом я сказал: «Ты выходи за меня замуж, я ведь не всегда буду стажёром, стану известным и богатым. Тамара сказала: «Я постараюсь вам поверить». Она со мной до загса была на «вы». Я горд тем, что выполнил своё обещание».

Дочь Владимира Натановича Настя стала артисткой балета, а два года назад подарила Владимиру Натановичу внука Фёдора.

Особые дружеские отношения вот уже 40 лет связывают Владимира Винокура со Львом Лещенко. Артисты ни разу не ссорились. «Он – певец, я – поющий клоун. Нам нечего делить», – так объясняет это Винокур.

Из этой дружбы «вырос» эстрадный дуэт «Лёвчик и Вовчик».

Судьба бережёт

Владимир Натанович трижды был между жизнью и смертью. Но судьба благосклонна к артисту, и каждый раз ему удавалось уцелеть.

Летом 1986 года Винокуру предстояло плыть теплоходом из Новороссийска в Сочи. Но Льва Лещенко, с которым он должен был выступать, срочно вызвали в Москву. Владимир не хотел ехать один и задержался в Новороссийске. А утром из газет узнал о катастрофе: теплоход столкнулся с сухогрузом и затонул. Погибли сотни людей, и Винокур мог быть одним из них.

В 1987 году во время концерта в Афганистане начался обстрел. Все выступавшие и зрители стали разбегаться и падать кто куда, закрывая голову руками, один Винокур остался стоять на сцене. Потом военные, похлопывая по плечу, называли его героем, а он просто был в шоке и не знал, что делать.

А в январе 1992 года во время гастролей в Германии машина, в которой ехал Владимир Натанович, попала в страшную аварию. Спасло только то, что он находился на заднем сиденье. Остальные пассажиры погибли, а Винокуру сильно искалечило ноги. Прошло больше 20 лет, однако артист до сих пор помнит этот кошмар в деталях. Кстати, именно тогда Владимир Натанович полностью поседел – это было следствие стресса.

Когда артиста доставили в клинику, немецкие врачи сказали, что он будет жить, но о сцене посоветовали забыть – какой артист без ноги? Винокура уже начали готовить к ампутации, но вмешался Иосиф Кобзон, и Владимира Натановича перевезли в военный госпиталь Группы советских войск в Германии, где через три месяца он встал на ноги. Восстанавливался долго и трудно, а когда смог нормально ходить, приехал к тем самым немецким докторам и сплясал. Те не могли поверить своим глазам.

Секрет артиста

Некоторые считают, что Винокур – псевдоним, но это подлинная фамилия. Его дальние предки держали винокуренный завод.

У Владимира Натановича необычное хобби – он любит худеть, периодически, как он говорит, просто закрывает рот, но специальных диет не использует. Любит оружие, в том числе и спортивный лук, увлекается стрельбой по мишеням.

Главное правило артиста: всегда сохранять хорошее настроение и улыбку. А также уметь посмеяться над собой.

Звание «Шут гороховый» Винокур считает очень почётным и даже поёт об этом в одноимённой песне.

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